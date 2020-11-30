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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Corteva Agriscience демонстрирует рост бизнеса в России

Партнерский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Компания презентовала стратегию развития бизнеса, а также объявила о запуске образовательно-грантовой программы для женщин-фермеров TalentA

Руководители международной научно-исследовательской сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience подвели итоги деятельности первых трех кварталов 2020 года в России и мире и поделились стратегическими направлениями развития бизнеса в рамках онлайн мероприятия Медиа Клуб, которое состоялось 27 ноября 2020 года. Также компания объявила о запуске образовательно-грантовой программы для женщин-фермеров TalentA.  

По итогам первых трех кварталов 2020 года чистые продажи компании в мире выросли на 1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составили $11 млрд, органические продажи выросли на 6%, превысив $11,5 млрд. В Восточной Европе, куда в том числе относится Россия, продажи выросли на 11%. «Рост бизнеса в регионе — показатель эффективной и слаженной работы команды Corteva, которая, несмотря на сложные социально-экономические обстоятельства, продолжала работать с фокусом на безопасность и обеспечение беспрерывности бизнеса», — сообщил Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе.

Рост чистой выручки компании в России за девять месяцев 2020 года составил 18% (в локальной валюте) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост показал сегмент средств защиты растений — 41%, в направлении семян этот показатель составил 13%. 

«Российский бизнес Corteva Agriscience первым среди европейских регионов присутствия компании перешел в 2018 году на прямые продажи семян и до сих пор является, по мнению иностранных коллег, самым удачным опытом, повлекшим значительные положительные изменения в объемах реализации, — рассказал Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Стратегия развития компании в ближайшем будущем будет основана на обеспечении безопасности команды и беспрерывности бизнеса, расширении продуктов в направлении семян и СЗР, развитии агрономических сервисов и локализации производства, а также расширении команды. Мы ожидаем, что это позволит российскому подразделению Corteva в следующие несколько лет сделать новый мощный рывок вперед».  

Особую роль в достижении текущих показателей и обеспечении дальнейшего роста играют проекты локализации. В частности, в 2020 году объем производства семян составил 250 тыс. п. ед. кукурузы и 140 тыс. п. ед. подсолнечника, выпускаемых на семенных заводах партнера ООО «Долина Семян», расположенных в Ставропольском крае и Белгородской области. В совокупности эти объемы составили более 30% локальных продаж в бизнесе семян в 2020 году. До 30% продаж СЗР (а если говорить о гербицидах, то до 70%) обеспечивает продукция, выпускаемая с 2018 года на мощностях партнера — Кирово-Чепецкого завода «Агрохимикат». 

Следуя призванию улучшать жизни производителей, Corteva Agriscience расширяет продуктовый портфель и сервисы с целью предоставления российским сельхозпроизводителям доступа к инновационным решениям, которые были признаны эффективными среди фермеров в других передовых странах. «Среди Целей устойчивого развития компании находится в том числе учет критериев устойчивого развития при разработке и выводе на рынок новых продуктов. Эти идеи уже воплотились в препаратах, которые компания зарегистрировала в этом году на российском рынке», — заявил Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России. Так, портфель средств защиты растений усилился новым инновационным фунгицидом «Зорвек® Энкантия» для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и ложной мучнистой росой. Препарат применим для устойчивых практик сельского хозяйства, поскольку имеет благоприятный экотоксикологический профиль и малые дозы применения. Новый препарат в линейки предпосевной обработки семян LumiGEN™ - Lumisena®, которые был также представлен российскому рынку в этом году, также является необходимым устойчивым решением для борьбы с ложной мучнистой росой на подсолнечнике. Среди других новинок сезона-2020 — силосные инокулянты Pioneer® линейки Rapid React®, которые сокращают сроки производства кормов до революционных 7-10 дней, что на фоне тенденции роста животноводческой отрасли является действенным инструментом поддержки этого направления сельского хозяйства.  

Среди целей устойчивого развития, к достижению которых компания планирует идти следующие 10 лет, в центре внимания также улучшение жизни сообществ и, в частности, расширение возможностей женщин в сельском хозяйстве, а также популяризация отрасли как перспективной сферы занятости среди молодежи. В этом направлении компания уже реализует несколько проектов. В рамках мероприятия компания презентовала образовательно-грантовую программу TalentA для женщин-фермеров, целью которой является расширение возможностей доступа к образованию, а также улучшение качества жизни в сельской местности и развитие общества. В рамках программы в течение месяца все участницы, которые зарегистрируются на проект и будут соответствовать условиям отбора, пройдут интенсивный курс обучения от лучших специалистов НИУ ВШЭ, тренинговой компании Public Dialogues и центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub, а также компании Corteva Agriscience. Эксперты прочитают лекции на темы развития личности, социального проектирования, digital-коммуникаций и агротехнологий. После окончания образовательной программы ее участницы смогут подать заявку на конкурс грантов. Конкурс позволит выявить и наградить авторов самых интересных социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни в разных сферах. Эксперты благотворительного фонда «ДАЛЬШЕ», организатора конкурса грантов, окажут необходимую поддержку в оформлении заявки. Победители получат гранты от компании Corteva Agriscience: первое место — $20 тыс., второе место — $16 тыс., третье место — $11,8 тыс. «Реализация образовательно-грантового проекта TalentA подтверждает приверженность Corteva Agriscience Целям устойчивого развития 2030, которые компания объявила ранее в июне этого года. Программа уже успешно реализована в Испании, Румынии и Украине, и подтвердила социальную значимость этой инициативы для развития сообществ. Это совершенно новый подход к решению проблем женщин, проживающих в сельской местности. Благодаря TalentA, мы пытаемся не только работать с нашими клиентами напрямую, но и улучшать социальную жизнь общества в целом», — сообщила Елена Полякова, директор по GR Corteva Agriscience, регион Россия и Восточная Европа. Регистрация на участие в проекте длится до 14 декабря 2020 года по ссылке: https://www.corteva.ru/russia-news/talentA.html

Corteva Agriscience 

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