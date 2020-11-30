Corteva Agriscience демонстрирует рост бизнеса в России

Corteva Agriscience

Компания презентовала стратегию развития бизнеса, а также объявила о запуске образовательно-грантовой программы для женщин-фермеров TalentA

Руководители международной научно-исследовательской сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience подвели итоги деятельности первых трех кварталов 2020 года в России и мире и поделились стратегическими направлениями развития бизнеса в рамках онлайн мероприятия Медиа Клуб, которое состоялось 27 ноября 2020 года. Также компания объявила о запуске образовательно-грантовой программы для женщин-фермеров TalentA.



По итогам первых трех кварталов 2020 года чистые продажи компании в мире выросли на 1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составили $11 млрд, органические продажи выросли на 6%, превысив $11,5 млрд. В Восточной Европе, куда в том числе относится Россия, продажи выросли на 11%. «Рост бизнеса в регионе — показатель эффективной и слаженной работы команды Corteva, которая, несмотря на сложные социально-экономические обстоятельства, продолжала работать с фокусом на безопасность и обеспечение беспрерывности бизнеса», — сообщил Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе.



Рост чистой выручки компании в России за девять месяцев 2020 года составил 18% (в локальной валюте) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост показал сегмент средств защиты растений — 41%, в направлении семян этот показатель составил 13%.



«Российский бизнес Corteva Agriscience первым среди европейских регионов присутствия компании перешел в 2018 году на прямые продажи семян и до сих пор является, по мнению иностранных коллег, самым удачным опытом, повлекшим значительные положительные изменения в объемах реализации, — рассказал Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Стратегия развития компании в ближайшем будущем будет основана на обеспечении безопасности команды и беспрерывности бизнеса, расширении продуктов в направлении семян и СЗР, развитии агрономических сервисов и локализации производства, а также расширении команды. Мы ожидаем, что это позволит российскому подразделению Corteva в следующие несколько лет сделать новый мощный рывок вперед».



Особую роль в достижении текущих показателей и обеспечении дальнейшего роста играют проекты локализации. В частности, в 2020 году объем производства семян составил 250 тыс. п. ед. кукурузы и 140 тыс. п. ед. подсолнечника, выпускаемых на семенных заводах партнера ООО «Долина Семян», расположенных в Ставропольском крае и Белгородской области. В совокупности эти объемы составили более 30% локальных продаж в бизнесе семян в 2020 году. До 30% продаж СЗР (а если говорить о гербицидах, то до 70%) обеспечивает продукция, выпускаемая с 2018 года на мощностях партнера — Кирово-Чепецкого завода «Агрохимикат».



Следуя призванию улучшать жизни производителей, Corteva Agriscience расширяет продуктовый портфель и сервисы с целью предоставления российским сельхозпроизводителям доступа к инновационным решениям, которые были признаны эффективными среди фермеров в других передовых странах. «Среди Целей устойчивого развития компании находится в том числе учет критериев устойчивого развития при разработке и выводе на рынок новых продуктов. Эти идеи уже воплотились в препаратах, которые компания зарегистрировала в этом году на российском рынке», — заявил Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России. Так, портфель средств защиты растений усилился новым инновационным фунгицидом «Зорвек® Энкантия» для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и ложной мучнистой росой. Препарат применим для устойчивых практик сельского хозяйства, поскольку имеет благоприятный экотоксикологический профиль и малые дозы применения. Новый препарат в линейки предпосевной обработки семян LumiGEN™ - Lumisena®, которые был также представлен российскому рынку в этом году, также является необходимым устойчивым решением для борьбы с ложной мучнистой росой на подсолнечнике. Среди других новинок сезона-2020 — силосные инокулянты Pioneer® линейки Rapid React®, которые сокращают сроки производства кормов до революционных 7-10 дней, что на фоне тенденции роста животноводческой отрасли является действенным инструментом поддержки этого направления сельского хозяйства.

