«Первый Бит» приглашает на онлайн-конференцию: «Цифровизация АПК: инструменты трансформации»

«Первый Бит»



Федеральное мероприятие пройдет 11 декабря в 11 часов, оно будет полезно собственникам бизнеса, финансовым директорам, руководителям хозяйств, технологам, ИТ-специалистам



На вебинаре «Цифровизация АПК: инструменты трансформации» будут представлены возможности применения цифровых технологий для сельского хозяйства, способы автоматизации учета и расчёта себестоимости продукции. Эксперты «Первого Бита» поделятся, каким образом программные роботы могут помочь автоматизировать рутинные процессы, сэкономить расходы и увеличить эффективность деятельности за счёт снижения трудозатрат.



Программа мероприятия:



учет и сбор данных с полей



предварительное планирование и формирование данных



что такое роботизация процессов и для чего она нужна



мониторинг информации о животных с фермы и оповещение сотрудников в случае внештатных ситуаций



мониторинг техники и оборудования с уведомлением в мессенджеры Telegram, Whats App и/или на почту



Спикеры вебинара:



Алексей Бабичев, консультант-методолог, эксперт по автоматизации агропромышленной отрасли



Даниил Морозенко, руководитель направления RPA



Алексей Докучаев, руководитель проектов 1С: ERP



Дата и время вебинара: 11 декабря, с 11:00 до 14:00



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Опыт применения цифровых технологий в зарубежных хозяйствах показал сокращение издержек на удобрения, топливо и прочие затраты на 10-20%. Новые инструменты позволили существенно увеличить производительность сельскохозяйственных компаний. Внедрение «умного сельского хозяйства» требует от владельца правильного подхода: определить задачи для автоматизации, грамотно настроить сбор данных, уметь их анализировать и принимать оперативные решения, исходя из экономических параметров.



Успевайте попасть на прямой эфир, чтобы лично разобрать свои вопросы со спикерами и поделиться опытом с коллегами в чате!

