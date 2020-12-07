М. Стулов



3 декабря в прямом эфире радио «Комсомольская правда» прошел Первый Всероссийский межотраслевой форум по маркировке. В течение четырех часов представители органов власти, экспертного и бизнес-сообществ анализировали внедрение обязательной маркировки в ряде ключевых отраслей российской экономики, обсуждали новые вызовы, искали ответы на актуальные вопросы. В частности, значительное внимание участники уделили маркировке молочной продукции



Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин сообщил, что система маркировки товаров вводится в целях реализации решения президента и правительства РФ в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Сейчас в ряде отраслей уже введена обязательная маркировка. Другие же товарные категории, в первую очередь — наиболее чувствительные к обороту контрафактной продукции, а также социально-значимая продукция, товары широкого потребительского спроса, — работают в режиме эксперимента. К их числу относится и молоко.



Масштабный эксперимент по маркировке молочной продукции проводится в России с 2019 года, чтобы облегчить задачу производителей, ритейлеров и потребителей. Заместитель генерального директора молочного завода «Пискаревский» Георгий Житмарев сообщил, что доля фальсификата в молочной промышленности, по разным оценкам, составляет от 5% до 25%. При этом переход отрасли на работу в новых условиях является непростым. Обусловлено такое положение, во-первых, высокой долей скоропортящегося товара и, во-вторых, огромными объемами рынка. Однако, отметил он, в преддверии Форума Минпромторг предложил упростить маркировку скоропортящейся молочной продукции. Требование поэкземплярной прослеживаемости для этой категории продуктов будет отменено.



Генеральный директор Original Group Равиль Гимадеев сообщил, что одним из наиболее существенных вызовов, с которыми сталкивается молочная отрасль, является технологическое обеспечение маркировки. Понимая это, организаторы эксперимента ищут оптимальные решения, которые бы позволили максимально удешевить данный процесс. «Поэтому уже в течение полутора лет осуществляются инвестиции в разработку на территории России высокоскоростных систем печати и систем машинного зрения, которые могут распознавать огромный массив кодов на высоких скоростях. В феврале 2021 году эти разработки завершатся выводом столь ожидаемого решения. Такие разработки ведут сразу несколько российских компаний», — отметил он.

