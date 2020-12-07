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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Онлайн-конференция «Первого Бита»: «Цифровизация АПК: инструменты трансформации»

Партнерский материал


«Первый Бит»

«Первый Бит»

Федеральное мероприятие пройдет 11 декабря в 11 часов, оно будет полезно собственникам бизнеса, финансовым директорам, руководителям хозяйств, технологам, ИТ-специалистам

На вебинаре «Цифровизация АПК: инструменты трансформации» будут представлены возможности применения цифровых технологий для сельского хозяйства, способы автоматизации учета и расчёта себестоимости продукции. Эксперты Первого Бита поделятся каким образом программные роботы могут помочь автоматизировать рутинные процессы, сэкономить расходы и увеличить эффективность деятельности за счёт снижения трудозатрат.

Программа мероприятия:

  • учет и сбор данных с полей

  • предварительное планирование и формирование данных

  • что такое роботизация процессов и для чего она нужна

  • мониторинг информации о животных с фермы и оповещение сотрудников в случае внештатных ситуаций

  • мониторинг техники и оборудования с уведомлением в мессенджеры Telegram, Whats App и/или на почту

Спикеры вебинара:

  • Алексей Бабичев, консультант-методолог, эксперт по автоматизации агропромышленной отрасли

  • Даниил Морозенко, руководитель направления RPA

  • Алексей Докучаев, руководитель проектов 1С: ERP

Дата и время вебинара: 11 декабря, с 11:00 до 14:00 

Регистрируйтесь по ссылке

Опыт применения цифровых технологий в зарубежных хозяйствах показал сокращение издержек на удобрения, топливо и прочие затраты на 10-20%. Новые инструменты позволили существенно увеличить производительность сельскохозяйственных компаний. Внедрение «умного сельского хозяйства» требует от владельца правильного подхода: определить задачи для автоматизации, грамотно настроить сбор данных, уметь их анализировать и принимать оперативные решения, исходя из экономических параметров.

Успевайте попасть на прямой эфир, чтобы лично разобрать свои вопросы со спикерами и поделиться опытом с коллегами в чате!

«Первый Бит» 

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