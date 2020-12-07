Онлайн-конференция «Первого Бита»: «Цифровизация АПК: инструменты трансформации»

Федеральное мероприятие пройдет 11 декабря в 11 часов, оно будет полезно собственникам бизнеса, финансовым директорам, руководителям хозяйств, технологам, ИТ-специалистам
На вебинаре «Цифровизация АПК: инструменты трансформации» будут представлены возможности применения цифровых технологий для сельского хозяйства, способы автоматизации учета и расчёта себестоимости продукции. Эксперты Первого Бита поделятся каким образом программные роботы могут помочь автоматизировать рутинные процессы, сэкономить расходы и увеличить эффективность деятельности за счёт снижения трудозатрат.
Программа мероприятия:
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учет и сбор данных с полей
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предварительное планирование и формирование данных
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что такое роботизация процессов и для чего она нужна
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мониторинг информации о животных с фермы и оповещение сотрудников в случае внештатных ситуаций
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мониторинг техники и оборудования с уведомлением в мессенджеры Telegram, Whats App и/или на почту
Спикеры вебинара:
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Алексей Бабичев, консультант-методолог, эксперт по автоматизации агропромышленной отрасли
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Даниил Морозенко, руководитель направления RPA
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Алексей Докучаев, руководитель проектов 1С: ERP
Дата и время вебинара: 11 декабря, с 11:00 до 14:00
Опыт применения цифровых технологий в зарубежных хозяйствах показал сокращение издержек на удобрения, топливо и прочие затраты на 10-20%. Новые инструменты позволили существенно увеличить производительность сельскохозяйственных компаний. Внедрение «умного сельского хозяйства» требует от владельца правильного подхода: определить задачи для автоматизации, грамотно настроить сбор данных, уметь их анализировать и принимать оперативные решения, исходя из экономических параметров.
Успевайте попасть на прямой эфир, чтобы лично разобрать свои вопросы со спикерами и поделиться опытом с коллегами в чате!