Стали известны регионы-победители Первого национального конкурса «Вкусы России»

«Вкусы России»



8 декабря определились главные вкусы России — из 508 конкурсных заявок были отобраны самые перспективные







Этой осенью, 7 октября 2020 года, стартовал Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», инициированный Минсельхозом России.



В общей сложности на конкурс поступило 508 заявок от брендов из 79 регионов страны по восьми федеральным округам.



8 декабря в здании Минсельхоза России состоялась Церемония подведения итогов Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Открыл церемонию министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, модератором церемонии выступила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.



По словам Дмитрия Патрушева, проект позволил по-новому взглянуть на локальные российские продукты и по сути сформировать уникальную «гастрономическую карту» нашей страны. «Задача конкурса по выявлению «сильных» и узнаваемых региональных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения Президента. Проведение конкурса «Вкусы России» в перспективе в том числе позволит решить ряд смежных задач. Это увеличение объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, развитие экспортного и туристического потенциала регионов страны, и конечно, популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости и востребованности у потребителей», — заявил глава Минсельхоза.



Победа в конкурсе дает участникам не только репутационные преимущества — для победителей будет реализован комплекс мер продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и качественными российскими продуктами. «Победа в данном случае — это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул министр.



Первыми были объявлены победители номинации «Нас выбирают», партнером и учредителем которой выступает ПАО «Магнит». Выбирали их сами жители России — в голосовании, проходившем с 19 ноября по 2 декабря 2020 года. По итогам за региональные бренды отдали голоса более 1 млн интернет-пользователей. Проведение голосования вызвало огромный резонанс и массовый интерес со стороны жителей нашей страны. На протяжении всего периода каждый регион рассказывал о своих брендах. Губернаторы лично приглашали жителей принимать участие, поддержать конкурс также призывали известные медийные личности, спортсмены и блогеры: заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легко, мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, певец Егор Крид, певец Стас Костюшкин, стилист Сергей Зверев, певица Виктория Макарская и др. Из-за повышенного интереса к проведению голосования Минсельхоз России принял решение об изменении количества победителей с одного до трех.



Объявил победителей Народного голосования лично Ян Дюннинг, генеральный директор ПАО «Магнит». Выбором народа стали региональные бренды: Сыры Подмосковья, Бурятские буузы (позы) и Дагестанская баранина.



Сыры Подмосковья



«Национальный конкурс «Вкусы России» дал новую возможность российскому производителю заявить о себе, повысить узнаваемость региональных брендов. Он дал новое звучание богатой, наполненной многовековыми традициями, национальной кухне. «Магнит» активно работает с локальными поставщиками во всех 66 регионах присутствия. Сегодня у нас более 5 тыс. поставщиков, 40% из которых — региональные. Мы видим, что продукция местных производителей узнаваема и любима покупателями, поэтому нам важно, чтобы новые, самобытные продукты были на полках наших магазинов», — прокомментировал генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.



Перспективность и потенциал брендов, участвовавших в остальных 7 номинациях, определяла экспертная конкурсная комиссия, некоторые представители которой приехали на церемонию, чтобы лично открыть конверты с наименованиями победителей.



Победителей номинации «Из нашей деревни» объявил Борис Акимов, директор по развитию фермерского направления ГК «Азбука Вкуса».



Ими стали региональные бренды:



1 место: Кологривский гусь



2 место: Сидиминский мёд



3 место: Сыры из Сыростана





Кологривский гусь



Победителей номинации «Вкусное рядом» объявила Екатерина Шаповалова, автор-методист, координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России».



Ими стали региональные бренды:



1 место: Татарский вяленый гусь



2 место: Пастила из арктических ягод



3 место: Сыр Костромской





Татарский вяленый гусь



Победителей номинации «Попробуй, полюбишь» объявил Аркадий Новиков, основатель и владелец Novikov Group.



Ими стали региональные бренды:



1 место: Мичуринские яблоки



2 место: Чак-чак казанский



3 место: Тувинская баранина





Мичуринские яблоки



Победителей номинации «Ярмарка вкуса» объявил Максим Протасов, руководитель АНО «Российская система качества.



Ими стали региональные бренды:



1 место: Вина Кубани



2 место: Вина Дона



3 место: Сосьвинская селедка





Вина Кубани



Победителей номинации «На всю страну» объявила Лилия Гумерова, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



Ими стали региональные бренды:



1 место: Вологодское масло



2 место: Сыр Адыгейский



3 место: Башкирский мёд





Вологодское масло



Победителей номинации «Вкус без границ» объявил Сергей Вологодский, вице-президент акционерного общества «Российский экспортный центр».



Ими стали региональные бренды:



1 место: Белевская пастила



2 место: Томское кедровое молоко



3 место: Ямальская оленина





Белевская пастила



Победителей номинации «Загляните на огонек» объявила Ирина Жачкина, первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк».



Ими стали региональные бренды:



1 место: Карельская форель



2 место: Крымское вино



3 место: Осетинские пироги





Карельская форель



Комментируя итоги конкурса, Борис Листов, Председатель Правления АО «Россельхозбанк», выступившего генеральным партнером «Вкусов России», отметил:



«Россия — это целая гастрономическая цивилизация, и конкурс «Вкусы России» позволили каждому региону громко заявить о себе, о своих традициях, представить уникальные местные бренды вниманию широкой публики. Благодаря ему многие люди узнали свою страну на вкус. Но меня удивил даже не сам конкурс, а то, сколько людей в нем участвовало».



Члены конкурсной комиссии поддержали не только идею создания конкурса, но и готовы оказывать содействие и сотрудничество в развитии российского производства. Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отметил: «Региональные бренды — это именно то, что востребовано сейчас в мире в наибольшей степени, и необходимо для экономики нашей страны. Поэтому Роспатент готов оказывать всестороннюю поддержку производителям».



Благодаря конкурсу удалось сформировать беспрецедентно масштабную карту вкусов России — впервые на общероссийском уровне собран такой объем данных об основных продовольственных региональных брендах страны.



Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии. рф будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.



Минсельхоз России планирует сделать конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем году.



Подробная информация — на сайте вкусыроссии.рф .

