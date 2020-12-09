Серийная маркировка пестицидов по международному стандарту поставит барьер обороту опасного фальсификата

АО Фирма «Август»



С 1 января 2020 года вся продукция компании «Август» для сельхозпроизводства выпускается только с нанесенной на нее серийной маркировкой в соответствии с системой международных стандартов GS1. С помощью мобильного приложения «Август Чекер», доступного в Google Play и App Store, оригинальную продукцию легко отличить от подделки



В графическом DM-коде на каждой потребительской упаковке зашифрованы данные о международном коде продукта (артикул), уникальном серийном коде упаковки, дате выпуска, номере производственной партии, дате окончания срока годности. В этой совокупности данных именно уникальный серийный номер упаковки товара дает возможность убедиться в подлинности его происхождения и отследить его движение в логистической цепи поставок вплоть до его применения на поле. Потребители химических средств защиты растений (ХСЗР) получают возможность создать собственные сервисы по отслеживанию и контролю применения пестицидов. Таким образом, серийная маркировка позволяет автоматизировать логистические операции на складах и поставить барьер хищениям, которые значительно снижают эффективность аграрного бизнеса.



Компания «Август» стала первым в России предприятием-производителем ХСЗР, внедрившим серийную маркировку своей продукции по стандарту GS1 — международной Ассоциации автоматической идентификации. Ассоциация имеет представительства в 111 странах и более миллиона компаний по всему миру пользуются ее разработками. С обычной маркировкой, содержащей артикул товара, сталкивался, наверное, каждый покупатель супермаркета, когда-либо сверявший цифры на штрихкодах упаковок на полке с цифрами на штрихкоде ценника, чтобы убедиться, тот ли продукт он выбрал. Серийная маркировка содержит не только данные об артикуле — она предусматривает нанесение уникального серийного номера на каждую из упаковок товара. Это позволяет отследить, например, такие параметры как дата производства, номер партии и срок годности продукта. Серийная маркировка в соответствии со стандартами GS1 содержит уникальный серийный номер упаковки в защищенном виде, что крайне усложняет подделку маркированной продукции.



«Код на упаковке продукта можно скопировать и растиражировать. Но мобильное приложение, работающее с базой данных маркированной продукции, не пропустит неправильный код, а многократно встречающийся определит как сомнительный. При этом угадать или рассчитать по уникальному коду на одной упаковке уникальные коды остального товара в партии фальсификаторы уже не смогут, как и подделать их», — объясняет Андрей Генералов, начальник группы исходящей логистики АО Фирма «Август».



Ради внедрения маркировки такого уровня компания «Август» провела серьезную модернизацию всех производственных линий, было разработано соответствующее программное обеспечение. Кроме этого, «Август» создал и внедрил уникальные идентификационные коды для транспортных упаковок: нанесенная на них маркировка позволяет без распаковки получать информацию о том, какой именно продукт находится внутри, включая уникальные серийные номера его первичной упаковки.



«При внедрении маркировки в нашей компании был достигнут синергетический эффект, когда одно решение работает на достижение нескольких целей, — рассказывает Андрей Генералов. — Во-первых, после ввода маркировки в нашей компании стало возможным внедрение современной системы управления складами: она уже функционирует на наших заводах, мы готовимся к ее запуску на складах региональных представительств и в итоге сможем отслеживать, как движется любой наш товар по нашей логистической цепочке. Во-вторых, серийная маркировка — требование наших крупных потребителей. У них тоже есть склады, для которых разрабатываются свои системы управления и прикладные продукты — например, приложения для терминалов сбора данных. Крупные предприятия АПК стремятся работать со всей продукцией по защите растений по единому образцу и свои системы строят именно на основе маркировки по стандарту GS1. Таким образом, список поставляемых нами упаковок продукта сразу после отгрузки может быть автоматически направлен клиенту и загружен в его учетную систему, а его терминалы могут обрабатывать наши коды. Это позволяет максимально автоматизировать процесс приемки товара, когда с помощью терминала сбора данных достаточно просканировать код и сверить тем самым отгруженный товар с полученным. Автоматически сформированный акт приемки может сразу уйти в бухгалтерию».



Серийная маркировка оптимизирует не только бухгалтерский учет, но и управленческий. На крупных агропредприятиях зачастую остро стоит проблема воровства, когда нужная продукция может просто не доходить до поля. Маркировка в этом случае помогает проследить путь каждой канистры, включая и применение препарата, и сдачу пустой тары. «Конечно, даже при подобном учете могут быть злоупотребления — препарат можно вылить из соображений вредительства или лени, а также перелить в другие емкости, — отмечает Андрей Генералов. — Но перепродажа такого препарата на вторичном рынке — это уже намного менее выгодно, чем товара в заводской упаковке. Подобного рода учет дисциплинирует сотрудников предприятия: даже если не касаться вопроса краж, работники склада, например, не смогут уклониться от проверки всей поступившей продукции и будут обязаны просканировать ее в полном объеме».



Для работы с маркировкой в «Августе» разработано три мобильных приложения под разные потребности. Сканируя код с помощью приложения «Август Чекер», потребитель может подтвердить подлинность товара. Приложение «Август Агромаркер» поможет компаниям, у которых нет собственных прикладных продуктов для автоматизированного учета, фиксировать все операции по выдаче и приемке после применения пустых упаковок препаратов «Августа». Приложение «Агросклад» создано для работы на собственных складах «Августа» и для обмена данными о движении товара и выполненных операциях с корпоративной информационной системой компании ERP SAP. В дальнейшем приложение может быть адаптировано и для использования компаниями-партнерами. Планируется, что практически вся продукция «Августа», выпущенная до внедрения системы серийной маркировки, будет израсходована в течение следующего сельскохозяйственного сезона и проведенная масштабная работа начнет приносить полноценные плоды.



В компанию «Август» в течение 2020 года уже поступило немало связанных с новой маркировкой запросов от служб безопасности предприятий АПК. Также система маркировки начала обеспечивать информацией нового уровня собственную службу безопасности компании. Андрей Генералов поясняет: несмотря на то, что полноценная система прослеживаемости препаратов находится в стадии формирования, специалистам «Августа» уже удалось отследить появление своих препаратов, поставленных до этого одному из крупных сельхозпредприятий, на вторичном рынке. Когда клиенты внедрят собственные инструменты внутреннего контроля, позволяющие фиксировать, что, когда и какому оператору было выдано, «дыры», куда уходят препараты, будут видны сразу.



Внедрение современной маркировки должно усилить и систему государственного надзора. Госдума РФ уже утвердила в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и возвращающий функцию контроля за обращением пестицидов Россельхознадзору. Когда закон будет принят и вступит в силу, система серийной маркировки продукции позволит специалистам надзорного органа оперативно получать информацию о том, является ли исследуемый ими препарат оригинальным или фальсифицированным. Предприятия, входящие в Российский союз производителей химических средств защиты растений, уже подтвердили, что согласны двигаться в этом направлении и внедрять серийную маркировку согласно системе международных стандартов GS1. Когда это произойдет, у надзорного ведомства появится возможность создать новый инструмент контроля, а участники рынка смогут разработать универсальное мобильное приложение для проверки подлинности всей продукции отрасли. Кроме того, маркировка имеет шансы на межотраслевое распространение: возможность ее внедрения начали прорабатывать компании из смежного сектора — производители удобрений. В дальнейшем, считают эксперты «Августа», нужно стремиться к созданию единой архитектуры системы отслеживания (Track&Trace), где надзорный орган обеспечивает интеграцию информационных систем отдельных компаний-производителей в единый программный комплекс.

