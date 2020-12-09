Kverneland Group: обновленную версию посевной комбинации u-drill 6001 разрабатывали специально для российских условий эксплуатации

«Квернеланд Груп СНГ»﻿﻿﻿﻿﻿﻿



Новая версия универсальной посевной комбинации Kverneland u-drill 6001 получила более 40 обновлений, чтобы соответствовать ожиданиям и запросам российского рынка. В чем отличия от прежней и какие требования сельхозпроизводителей учтены в новой модели сеялки, — поделились в российском подразделении Kverneland Group, компании «Квернеланд Груп СНГ»



Обновленная сеялка Kverneland u-drill 6001 стала премьерой международной выставки «Агросалон-2020», которая прошла в октябре в московском МВЦ «Крокус Экспо». И поскольку компания Kverneland Group видит колоссальный потенциал в развитии восточно-европейского рынка, в том числе российского, апгрейд посевной комбинации Kverneland u-drill прорабатывался специально с учетом особенностей этого рыночного сегмента.



Прежде всего машина стала более мощной и производительной. В отличие от прежней Kverneland u-drill 6000, больше ориентированной на небольшие по размеру «выглаженные» европейские поля, усовершенствованная версия 6001 предназначена для работы на различных почвах, в том числе, тяжелых, а также на больших площадях.



Чтобы обеспечить бесперебойную и качественную эксплуатацию в таких условиях, прежде всего, была в несколько раз усилена основная конструкция комплекса: рама, крылья, балка и другие силовые элементы.



Помимо усиления в конструкцию крыльев привнесено уникальное решение: вместо жесткого соединения через сварной шов крылья скрепляются между собой болтами. Подобная «плавающая» связка обеспечивает отсутствие точек напряжения даже в экстремальных ситуациях (твердая, вязкая почва, езда по камням и др.), а главное позволяет системе работать, стабильно выдерживая заданную глубину.



Кроме того, в систему гидравлики установлены дополнительные гидроаккумуляторы, обеспечивающие крыльям свободный ход под гидронагрузкой в вертикальной плоскости. Это позволяет лучше копировать почву, предохраняет от повреждения и способствует более правильному распределению веса сеялки.



Кстати, на задней балке также есть система мощных гидроаккумуляторов, позволяющая за счет свободного вертикального хода лучше копировать почву при сохранении постоянного давления.



Еще один немаловажный апгрейд в новой версии Kverneland u-drill — универсальная гидравлика. Точнее, менее требовательная гидросистема, позволяющая посевной комбинации работать с тракторами, имеющими всего два гидровыхода и скорость потока от 80 л/мин. Иными словами, энергоносителями модернизированных комбинаций Kverneland u-drill 6001 вполне могут быть отечественные тракторы с шестеренчатыми насосами и двумя гидропарами, одна из которых отвечает за вращение вентилятора сеялки, а другая — за работу всей машины. Благодаря всторенной автоматической системе контроля вращения вентилятора сеялка не требует наличия секции с регулировкой потока масла на тракторе.



Как и прежние версии, Kverneland u-drill 6001 полностью ISOBUS-совместима, но в обновленной модели появилась возможность управления сеялкой в связке с отечественными тракторами, не имеющими системы ISOBUS. Электросистема новой версии позволяет управлять агрегатом с помощью альтернативной регулирующей системы — через подключение сеялки в розетку на задней части трактора (имитирующая ISOBUS-связь).



К этой же розетке можно подсоединять монитор, причем работать не только с «родными» терминалами, но и с ISOBUS-совместимой электроникой других производителей.



Проверенный годами высевающий аппарат ELDOS с электроприводом (два высевающих аппарата в базе) также был дополнительно усилен, чтобы противостоять возможному повреждению от камней и механических примесей в зерне.



В остальном комбинацияu-drill для сева зерновых с одновременной подготовкой почвы и возможностью внесения удобрений за один проход (в модификации plus) осталась неизменно точной и универсальной.