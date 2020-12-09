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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Kverneland Group: обновленную версию посевной комбинации u-drill 6001 разрабатывали специально для российских условий эксплуатации

Партнерский материал


«Квернеланд Груп СНГ»﻿﻿﻿﻿﻿﻿

«Квернеланд Груп СНГ»﻿﻿﻿﻿﻿﻿


Новая версия универсальной посевной комбинации Kverneland u-drill 6001 получила более 40 обновлений, чтобы соответствовать ожиданиям и запросам российского рынка. В чем отличия от прежней и какие требования сельхозпроизводителей учтены в новой модели сеялки, —  поделились в российском подразделении Kverneland Group, компании «Квернеланд Груп СНГ»

Обновленная сеялка Kverneland u-drill 6001 стала премьерой международной выставки «Агросалон-2020», которая прошла в октябре в московском МВЦ «Крокус Экспо». И поскольку компания Kverneland Group видит колоссальный потенциал в развитии восточно-европейского рынка, в том числе российского, апгрейд посевной комбинации Kverneland u-drill прорабатывался специально с учетом особенностей этого рыночного сегмента. 

Прежде всего машина стала более мощной и производительной. В отличие от прежней Kverneland u-drill 6000, больше ориентированной на небольшие по размеру «выглаженные» европейские поля, усовершенствованная версия 6001 предназначена для работы на различных почвах, в том числе, тяжелых, а также на больших площадях. 

Чтобы обеспечить бесперебойную и качественную эксплуатацию в таких условиях, прежде всего, была в несколько раз усилена основная конструкция комплекса: рама, крылья, балка и другие силовые элементы. 

Помимо усиления в конструкцию крыльев привнесено уникальное решение: вместо жесткого соединения через сварной шов крылья скрепляются между собой болтами. Подобная «плавающая» связка обеспечивает отсутствие точек напряжения даже в экстремальных ситуациях (твердая, вязкая почва, езда по камням и др.), а главное позволяет системе работать, стабильно выдерживая заданную глубину. 

Кроме того, в систему гидравлики установлены дополнительные гидроаккумуляторы, обеспечивающие крыльям свободный ход под гидронагрузкой в вертикальной плоскости. Это позволяет лучше копировать почву, предохраняет от повреждения и способствует более правильному распределению веса сеялки.

Кстати, на задней балке также есть система мощных гидроаккумуляторов, позволяющая за счет свободного вертикального хода лучше копировать почву при сохранении постоянного давления. 

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Еще один немаловажный апгрейд в новой версии Kverneland u-drill — универсальная гидравлика. Точнее, менее требовательная гидросистема, позволяющая посевной комбинации работать с тракторами, имеющими всего два гидровыхода и скорость потока от 80 л/мин. Иными словами, энергоносителями модернизированных комбинаций Kverneland u-drill 6001 вполне могут быть отечественные тракторы с шестеренчатыми насосами и двумя гидропарами, одна из которых отвечает за вращение вентилятора сеялки, а другая — за работу всей машины. Благодаря всторенной автоматической системе контроля вращения вентилятора сеялка не требует наличия секции с регулировкой потока масла на тракторе.

Как и прежние версии, Kverneland u-drill 6001 полностью ISOBUS-совместима, но в обновленной модели появилась возможность управления сеялкой в связке с отечественными тракторами, не имеющими системы ISOBUS. Электросистема новой версии позволяет управлять агрегатом с помощью альтернативной регулирующей системы — через подключение сеялки в розетку на задней части трактора (имитирующая ISOBUS-связь). 

К этой же розетке можно подсоединять монитор, причем работать не только с «родными» терминалами, но и с ISOBUS-совместимой электроникой других производителей.

Проверенный годами высевающий аппарат ELDOS с электроприводом (два высевающих аппарата в базе) также был дополнительно усилен, чтобы противостоять возможному повреждению от камней и механических примесей в зерне. 

В остальном комбинация Kverneland u-drill для сева зерновых с одновременной подготовкой почвы и возможностью внесения удобрений за один проход (в модификации plus) осталась неизменно точной и универсальной.

«Квернеланд Груп СНГ»﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 

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