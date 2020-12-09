Более 150 предложений от «Ростсельмаш» - на первом в России маркетплейсе сельхозтехники «Своё Фермерство»

«Ростсельмаш»

В России начал работу первый маркетплейс сельхозтехники для аграриев «Своё Фермерство», Организатором портала выступил Россельхозбанк. Одним из первых свои самые актуальные модели представила на портале компания «Ростсельмаш»

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. В электронном каталоге представлены зерноуборочные комбайны семейства TORUM, RSM 161, ACROS, VECTOR, NOVA и кормоуборочные комбайны серии F, популярные модели тракторов 1000-й, 2000-й и 3000-й серий, широкий спектр прицепной почвообрабатывающей и посевной техники. Всего — более 150 предложений, и ассортимент постоянно пополняется.



«Ростсельмаш» активно поддерживает подобные технологические решения, которые способствуют более эффективному развитию отечественного АПК. Сегодня компания обладает широчайшей товаропроводящей и сервисной сетью. И платформа «Своё Фермерство», которая объединяет крупнейших производителей сельхозтехники, цифровые решения и сервисы станет серьезным дополнением для взаимодействия «Ростсельмаш» с малыми и средними фермерскими хозяйствами.



Один из основных блоков информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогут фермерам сокращать издержки и повышать производительность. Это робототехника, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Удачным станет сочетание аграрного маркетплейса и новейших цифровых разработок «Ростсельмаш», различных электронных систем, способствующих более эффективной деятельности агропредприятий. Экосистема цифровых решений «Ростсельмаш» - часть инновационного проекта «Автономная ферма», которая делает эффективнее работу агропредприятия. Все электронные системы и опции, а их разработано уже более 20, направлены на оперативный сбор показателей работы техники, отправку заданий, созданных умными алгоритмами и предназначены для достижения максимальной эффективности работы техники. О запуске предзаказа на электронные системы «Ростсельмаш» было объявлено 19 ноября 2020 года. Начиная с апреля 2021 года, широкий спектр умных электронных систем, созданных на «Ростсельмаш», будет доступен потребителю.



Появление в маркетплейсе «Своё Фермерство» продукции «Ростсельмаш» позволит аграриям максимально легко подобрать нужную технику и приобрести ее, в том числе — на льготных условиях в кредит или лизинг.

