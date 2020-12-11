Corteva Agriscience представляет новый имидж лидирующего семенного бренда Pioneer® в России

Corteva Agriscience



Новая визуализация бренда отражает его приверженность развитию сельского хозяйства



Компания Corteva Agriscience представила новую визуализацию своего флагманского бренда семян Pioneer® в России. Новый облик сопровождается слоганом Driving Farming Forward™ («Двигая сельское хозяйство вперед») и тегом Made To Grow™ («Создан для роста»), отражающими постоянное внимание к поставкам решений для фермеров и сельского хозяйства.



Бренд Pioneer® компании Corteva был основан почти 100 лет назад и известен своими достижениями в области глобальных инноваций, таких как селекция гибридов сельскохозяйственных культур. Многие фермеры до сих пор считают бренд Pioneer ® основателем семенного бизнеса, и обновленный бренд нацелен на привлечение внимания нового поколения фермеров.



Бренд по-прежнему остается ориентирован на непрерывные инновации и такие ключевые атрибуты Pioneer®, как близость к фермеру, предоставление знаний в области агрономии и бизнеса. Представители Pioneer также продолжат работать с фермерами над созданием более устойчивых методов ведения сельского хозяйства, которые могут быть внедрены в деятельность сельхозпредприятий, в соответствии с Целями устойчивого развития Corteva Agriscience 2030 .



Являясь ведущим мировым разработчиком и поставщиком передовой генетики в растениеводстве, предоставляя высококачественные семена фермерам в более, чем 90 странах, Pioneer будет продолжать взаимодействовать с аграриями для поддержки их постоянного роста, предоставляя знания, адаптированные для каждого конкретного региона, а также инновации и агрономический опыт.



Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России, сообщил:



«Бренд Pioneer предоставляет уникальный выбор семенной продукции, отвечающей требованиям не только сегодняшнего дня, но и потребностям в будущем. Благодаря подтвержденной продуктивности гибридов Pioneer за прошедшие 94 года наша компания пользуется большим уважением среди сельскохозяйственного сообщества. Сейчас самое время привлечь следующее поколение фермеров и модернизировать наши ключевые атрибуты, чтобы апеллировать к их стремлениям заниматься важной для человечества деятельностью. Мы будем продолжать стремиться помочь нашим клиентам ежегодно улучшать производительность их хозяйств с помощью передовой агрономической, цифровой и финансовой экспертизы — всегда стараясь обеспечить исключительную урожайность и полностью реализовать их потенциал. В соответствии с нашим видением устойчивого развития мы будем работать с производителями, чтобы помочь им построить современные хозяйства, раскрывая плодородие земли и сохраняя ее богатство».



Портфель бренда Pioneer®, реализуемый в России, включает семена кукурузы, подсолнечника, рапса, сорго и такие запатентованные технологии, как гибриды кукурузы линейки Optimum® AQUAmax®, гибриды подсолнечника с защитными признаками Pioneer Protector® и адаптированные к гербицидной технологии ExpressSun®.



Чтобы узнать больше, посетите сайт https://www.pioneer.com/ru

