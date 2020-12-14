Доктор Пирс Лайонс стал первым, кто добился общественного признания за выдающийся вклад в развитие индустрии ирландского виски и бурбона

Alltech

Доктор Пирс Лайонс, основатель компании Alltech и винокурни Pearse Lyons Distillery в Дублине, был удостоен награды Председателей Chairman’s Award от ассоциации Drinks Ireland | Irish Whiskey. Он стал первым, кто получил признание в Ирландии и Соединенных Штатах за выдающийся вклад в развитие индустрии ирландского виски и бурбона Kentucky bourbon

26 ноября 2020 года на церемонии вручения награды Chairman’s Award, проходящей дважды в год, Лайонс был отмечен ирландской Ассоциацией Irish Whiskey Association за выдающийся вклад в развитие индустрии ирландского виски. Премия Chairman’s Award, присуждаемая лидерам и легендарным представителям индустрии ирландского виски в своей категории, стала еще одним из множества достижений Лайонса, отмеченных на протяжении его карьеры. Эта ирландская награда дополняет его признание в Зале славы производителей бурбона в Кентукки (Kentucky Bourbon Hall of Fame), которое он получил в сентябре 2018 года. Зал славы, созданный Ассоциацией производителей бурбона штата Кентукки (Kentucky Distilling Association) в связи с фестивалем бурбона Kentucky Bourbon Festival в 2001 году, отмечает людей и организации, которые оказали существенное влияние на статус, развитие и известность бурбона и вывели его на качественно новый уровень.



«Для Пирса была бы большая честь получить это признание, — сказала Дирдра Лайонс, жена Пирса Лайонса и соучредитель компании Alltech. — И, хотя он объездил весь мир и работал в нескольких отраслях, его сердце всегда было отдано винокурению. Поднимая стакан виски на открытии винокурни Pearse Lyons Distillery в Дублине, Ирландия, в августе 2017 года, он осуществлял мечту, которая была больше, чем он сам. Будучи потомком пяти поколений ирландских бондарей, он продолжал дело своей семьи».



Наследие Лайонса и его вклад в производство ирландского виски и бурбона Kentucky bourbon огромны. Его страсть и энтузиазм проявлялись с самого начала его карьеры во всем — от новаторской работы по ферментации дрожжей до создания новых винокурен в Кентукки и Ирландии.



Лайонс вырос в ирландском городе Дандолк и происходил из семьи, в которой пять поколений его предков были ирландскими бондарями, поставлявшими бочки во многие винокурни Ирландии. В возрасте четырнадцати лет Лайонс устроился на работу в пивоварню Harp Brewery, где познакомился с влиятельным мастером-пивоваром доктором Германом Мюндером. Благодаря полученному опыту летом Лайонс стажировался на пивоварне Guinness, одновременно получая образование в области биохимии. Лайонс был первым ирландцем, получившим степень магистра в области пивоварения и винокурения в Британской школе солода и пивоварения (British School of Malting and Brewing) Университета Бирмингема в 1968 году. Окончив университет, Лайонс устроился на работу в Irish Distillers, где он входил в состав проектной группы, работавшей над строительством винокурни Midleton в Корке.



В 1976 году Лайонс вместе со своей молодой семьей, включая сына Марка и дочь Ифу, переехал в США и поселился в Кентукки. Будучи от природы дальновидным, Лайонс увидел возможность применить свои знания в области ферментации для создания более разумных и экологически рациональных решений в сельском хозяйстве. В 1980 году он и Дирдра основали компанию Alltech, которая стала мировым лидером в области кормления животных и подкормки растений. В 2020 году, отмечая 40-летний юбилей своей деятельности, компания Alltech выходит далеко за рамки дрожжевых добавок для кормов животных, включая отмеченные наградами пиво и спиртные напитки, растениеводство и даже многообещающие исследования проблем здоровья человека, таких как диабет и болезнь Альцгеймера.



Во время основания компании Alltech Лайонс также основал школу The Alcohol School в Лексингтоне, штат Кентукки, — одну из немногих в то время школ для винокуренной промышленности, и руководил ею в течение 25 лет. Он опубликовал и стал соавтором учебника The Alcohol Textbook, который был выпущен в четырех изданиях и вскоре стал основным источником литературы для индустрии производства напитков, топливной промышленности и индустрии промышленных спиртов.



По мере развития компании Alltech Лайонс сохранял страсть к пивоварению и винокурению. В 1999 году Лайонс вместе со своим сыном Марком возродил пивоваренную компанию Lexington Brewing Company, а вместе с ней и традицию крафтового пивоварения в Кентукки, намного опередив своих современников. В 2012 году предприятие расширилось и было преобразовано в компанию Lexington Brewing & Distilling Co., в состав которой вошла новая винокурня Town Branch, впервые открывшаяся в Лексингтоне более чем за столетие. Завод площадью около 1850 м², построенный из кентуккийского известняка со стеклянными витринами для демонстрации двух перегонных кубов с медными котлами, производит такие напитки, как Town Branch® Bourbon, Town Branch® Rye, Town Branch® Malt и Pearse Lyons Reserve®. В настоящее время компания Lexington Brewing & Distilling Co. является крупнейшей крафтовой пивоварней в штате, а объем продаж ее фирменного пива Kentucky Bourbon Barrel Ale® постоянно растет. Это культовое и новаторское «пиво с родины бурбона» стало одним из первых элей, выдерживаемых в бочках из-под бурбона, и самым продаваемым пивным напитком в США.



В 2012 году, когда Лайонс и его жена Дирдра впервые увидели церковь Святого Иакова в районе Либертис в Дублине, начала воплощаться в жизнь их давняя мечта открыть винокурню в Ирландии. Их привлекло ее местонахождение и богатая история, в том числе ее связь с семьей Лайонсов и их ирландскими предками. В 1964 году исторический храм перестал принадлежать церкви, но Лайонсы нашли возможность вывести его из полуразрушенного состояния. Дирдра, курирующая корпоративный имидж и фирменный стиль в Alltech, с энтузиазмом взялась за сложный, многолетний проект по реставрации и обновлению храма, скрупулезно контролируя каждый этап процесса. Лайонс со свойственной ему дальновидностью посчитал, что перегонку виски необходимо начать до того, как откроются двери винокурни. В феврале того же года в Carlow Brewing Company были отгружены два медных перегонных куба. Там они были введены в эксплуатацию, а позднее, в 2016 году, обрели свое постоянное место на винокурне Pearse Lyons Distillery. Винокурня открыла свои двери в 2017 году и производит линейку отмеченного наградами ирландского виски, включая инновационный односолодовый виски. Впервые за более чем 25 лет пятилетний виски был произведен на новой винокурне в Ирландии. Это событие стало исторической вехой в ре-эволюции индустрии ирландского виски. В 2019 году винокурня Pearse Lyons Distillery была удостоена награды Best Visitor Experience (самое посещаемое место) в Дублине, а в 2020 году была отмечена наградой Travelers’ Choice Award. По версии Tripadvisor, винокурня входит в список 100 лучших достопримечательностей мира.



Вдохновившись успехом своих предприятий Lexington Brewing & Distilling Co. и Pearse Lyons Distillery, Лайонс с женой Дирдрой приступил к созданию аналогичного предприятия в Пайквилле, штат Кентукки. Здесь, в предгорье Аппалачей, уютно расположилось их третье пивоваренное и винокуренное предприятие: Dueling Barrels Brewery & Distillery. Винокурня и пивоварня создавались с мыслью о привлечении туристов и создания рабочих мест в регионе. Несмотря на то, что в марте 2018 года Лайонс ушел из жизни, его жена Дирдра завершила трехлетний проект вместе со своей командой, и в июне того же года предприятие открыло свои двери.



«Наследие и страсть моего отца нашли свое отражение в наших пивоварнях и винокурнях, а также в профессионализме бесчисленных пивоваров и мастеров дистилляции, которых он обучил и вдохновил, — говорит доктор Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech. — Он был ирландцем, который обрел в Кентукки свой второй дом, поэтому я испытываю особое чувство от того, что и в Ирландии, и в Кентукки его значительный вклад в развитие производства виски был отмечен».



О винокурне Pearse Lyons Distillery в Сент-Джеймсе:



Основанная уроженцем Дандолка доктором Пирсом Лайонсом и его женой Дирдрой, винокурня Pearse Lyons Distillery в Сент-Джеймсе — это плод личной страсти к пивоварению и винокурению, предпринимательского духа и глубоких семейных связей с районом Либертис. Пирс был представителем шестого поколения своей семьи, продолжившим заниматься производством виски в Дублине. Кроме того, до того, как церковь Святого Иакова была перестроена, она являлась семейным храмом Лайонсов и местом последнего упокоения девяти родственников Лайонса.



После тщательной реставрации церкви Святого Иакова под руководством Дирдры Лайонс в 2017 году двери винокурни Pearse Lyons Distillery официально открылись.



За работой винокурни следит сын Пирса и Дирдры Марк, который сам является квалифицированным пивоваром и мастером дистилляции и стал представителем уже седьмого поколения своей семьи, которое занимается производством виски в Дублине.



На винокурне Pearse Lyons Distillery в Сент-Джеймсе установлены два уникальных медных перегонных куба Kentucky Vendome, которые располагаются в алтарной части отреставрированной исторической церкви Святого Иакова. В этих перегонных кубах производят в небольших партиях несколько видов крафтового виски, которые выдерживаются в высококачественных бочках из-под бурбона. Их производством занимается команда опытных дистилляторов.



На создание нашей продукции нас вдохновляет наш мастер купажа и международный посол по виски Конор Райан, известный энтузиаст в части алкогольных напитков и миксолог. При производстве виски на винокурне Pearse Lyons Distillery используются наши собственные дрожжи, выращенные на собственном производстве; виски выдерживается в качественных бочках, поставляемых с нашей родственной винокурни Town Branch Distillery в Лексингтоне, штат Кентукки, США. Наш виски, разливаемый в бутылки без холодной фильтрации и поэтому сохраняющий свой естественный цвет, производится с любовью к своему делу и традициям.

