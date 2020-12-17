«Ростсельмаш» продолжает наращивать поставки техники на зарубежные рынки

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» продолжает укреплять свои позиции на зарубежных рынках сельхозтехники, поставив за январь-ноябрь 2020 года на экспорт свыше 1100 агромашин, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года

Основными зарубежными партнерами «Ростсельмаш» традиционно являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие государства СНГ, а также страны центральной и восточной Европы.



В целом, география поставок техники и запчастей «Ростсельмаш» - более 40 стран мира, от Казахстана и Германии до Бразилии и ЮАР. Продукцию компании узнают аграрии все большего числа государств. Согласно корпоративной стратегии, регулярно открываются новые рынки. В 2020 году на географическую карту Ростсельмаш добавлены Эфиопия и Франция.



В мае была отправлена партия зерноуборочных комбайнов NOVA в Эфиопию, аграрии этой страны агрария Эфиопии сразу отметили высоко качество поставленных комбайнов. В Турцию поставлены комбайны TORUM. Во Францию в августе направлена партия безрядковых подсолнечных жаток SUN STREAM. Эти адаптеры отличаются набором технических решений, которые ставят их в один ряд с лучшими мировыми аналогами.



«Ростсельмаш» продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке сельхозтехники. В конце ноября парк техники немецкой компании Landtechnikzentrum Görzig GmbH пополнил комбайн RSM 161.



Активно развиваются, увеличивают модельный ряд и темпы производства зарубежные площадки «Ростсельмаш» в Казахстане и Узбекистане. «Ростсельмаш» и Азербайджан прорабатывают перспективный проект в сфере сельскохозяйственного машиностроения — создание совместного производства комбайнов.



Экспорту способствуют серьезные шаги, которые делает «Ростсельмаш» на международной арене: планомерное освоение новых рынков, презентация и демонстрационные показы техники, участие в важнейших международных выставках и форумах.



Современные разработки «Ростсельмаш» пользуются заслуженной популярностью не только у зарубежных потребителей, но и у экспертов. Так, впервые в истории, кормоуборочный комбайн нового семейства F экспертным сообществом Германии номинирован на звание «Машина года 2020».



А на самой крупной международной сельскохозяйственной выставке AGRITECHNICA-2019 в Ганновере электронная разработка «Ростсельмаш» - «РСМ Ночное видение» (RSM Night Vision) — впервые в истории отечественного машиностроения получила серебряную награду.



«Ростсельмаш» занимает лидирующие позиции по экспортным поставкам и в своем регионе. По итогам 2019 года компания стала победителем в конкурсе «Лучший экспортер Дона».

