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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Новый инструмент поможет сельхозпроизводителям сэкономить до 15 млн рублей

Партнерский материал


ООО ГОАГРО

ООО ГОАГРО


Новая тендерная площадка не только позволит уменьшить издержки в бизнесе, но и увеличит прибыль

Согласно исследованиям, на долю трансакционных издержек (поиск информации, ведение переговоров, измерение и т. д.) приходится свыше четверти общих затрат предприятия. Многие считают, что без этих затрат обойтись невозможно — иначе как развивать и продвигать свою продукцию, организовывать сбыт? В результате финансовая кабала тянется годами, постепенно опустошая карман производителя. Доходы едва покрывают расходы, бизнес становится нерентабельным.

Особенно актуально эта тема звучит во время кризисов. Но даже в тяжелых условиях у агропредприятий есть шанс сэкономить на издержках и даже увеличить прибыль. О возможном решении проблемы расскажем в этой статье. 

Где предприниматель теряет деньги?

Главная задача, которая стоит перед предпринимателем, безусловно, как можно выгоднее продать товар и получить максимальную прибыль. Чаще всего организацию сбыта предприятия делегируют сторонним компаниям. Одни из них — трейдеры. Они требуют агентское вознаграждение за каждую успешную сделку и зарабатывают на разнице цен между фермерской и биржевой стоимостью. Для примера возьмем зернотрейдинг: доля трейдера составляет около 1%. Цифра кажется небольшой, но при переводе в денежный эквивалент она становится довольно внушительной, ведь компании совершают многомиллионные сделки. Например, при продаже через трейдера 3 тыс. т пшеницы вы теряете в среднем около 500 тыс. руб. При условии, что вы совершаете несколько сделок за месяц, только на проценте вы можете терять до 15 млн руб. 

Но обычно вникать в систему и искать клиентов самостоятельно предприниматели не хотят. Во многом это связано с серыми схемами и частыми случаями мошенничества в зернотрейдинговой сфере. При этом сами фермеры отлично понимают, что агенты зачастую продают зерно «своим» по низкой цене, не ориентируясь на остальной рынок. От такого подхода выигрывает и трейдер, и покупатель. Но не производитель, который теряет собственные деньги вместо того, чтобы приумножить их.

Современное сельское хозяйство — это не только зерно. Обычно среди лотов на закупку выставлены молочная и мясная продукция, сельскохозяйственная техника, овощи, птица. У каждого направления есть свои особенности и разные типы участников.

В качестве примера рассмотрим закупочный процесс на хлебобулочном комбинате. Для производства предприятию нужно приобрести муку, сахар, молочные и другие продукты. Скорее всего, в штате есть ставка менеджера по закупкам, который будет искать необходимые товары и подбирать наиболее выгодные предложения. У крупных компаний специалистов несколько, а это еще одна строчка в графе «дополнительные расходы предпринимателя».

Тендерные площадки: для кого и зачем?

Одним из решений высоких затрат на трансакционные издержки может стать регистрация компании-производителя на тендерных площадках. С помощью этого инструмента можно продавать и покупать товары, искать исполнителей, выбирать лучшие цены. А еще это отличный способ разумного интернет-продвижения с минимальными расходами. Успех зависит от множества факторов, в том числе от грамотного выбора самой площадки.

«КМ Торги» — единственная тендерная площадка исключительно для сельскохозяйственных производителей. Торги проводятся в разных категориях: сельхозкультуры, техника, продукты питания, агрохимия, тара и упаковка, корма для животных. Благодаря узконаправленной тематике платформы представителям агросферы не нужно тратить время на поиск необходимых им закупок на межотраслевых площадках. Кроме того, на «КМ Торги» представлены только актуальные лоты и уже есть лояльная аудитория, которая готова к сотрудничеству и точно будет платить за необходимую ей услугу. 

Важно и то, что пользователи площадки проходят аккредитацию, поэтому среди участников торгов только проверенные предприятия-производители, экспортеры, переработчики.

Еще один неоспоримый бонус, который компания получает при регистрации на «КМ Торги» — возможность стать пользователем бесплатной торговой площадки «КрупаМука». Оба сервиса интегрированы между собой, что позволяют экономить время на посещении других площадок, а процент попадания в целевой запрос потенциального клиента резко возрастает.

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