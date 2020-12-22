М. Стулов

Введение маркировки молочной продукции и бутилированной воды целесообразно

Такие выводы содержатся в исследовании Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России). Внедрение маркировки даст возможность контролировать цены на продукты питания за счет ликвидации нелегальных производителей и импортеров.



«Анализ цен на исследуемые товары позволяет сделать вывод, что сектор нелегального оборота товаров имеет сильно выраженный волатильный характер на ценовую политику. Цены в секторе нелегального оборота товаров могут меняться в течение одного дня несколько раз, и этот фактор оказывает влияние на рост цен на весь объем рынка производства и торговли товаров. Таким образом, чем меньше доля сектора нелегального оборота, тем меньше волатильность цен и больше механизмов для мониторинга и контроля над ценами, а также применения воздействия на цены во избежание необоснованного их роста в наблюдаемом периоде», — говорится в исследовании.



Исходя из этого, можно говорить, что введение обязательной маркировки не повлечет роста цен, т. к. произойдет замещение сектора нелегального оборота сектором легального оборота. Сегодня у рынка продовольственных товаров имеется потенциал к повышению эффективности, в том числе за счет сокращения посреднических цепочек.



«Исследование проводилось для нескольких групп пищевой продукции с использованием балансового метода — то есть расходов и доходов всех участников оборота, в том числе оптового и розничного звена. Во всех группах баланс положительный: это значит, что при внедрении маркировки и отсутствии роста цен на горизонте шести лет и государство, и бизнес оказываются в плюсе. При этом в исследовании не учитывались возможные меры государственной поддержки», — отмечает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.

