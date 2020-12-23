Денис Мантуров провел итоговое в 2020 году заседание Госкомиссии по антиконтрафакту

Минпромторг

Продолжается эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды, который завершится 1 марта 2021 года. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на итоговом за 2020 год заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

В рамках Госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства о включении бутилированной воды в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента.

На протяжении года по вопросу маркировки минеральной и питьевой воды работала Межведомственная отраслевая рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности при Государственной комиссии. В рамках деятельности группы был разработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды.

Кроме того, большой интерес и вовлеченность продемонстрировал Совет Федерации. Проработка вопросов ведется на площадке специально созданной Рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды. На парламентских слушаниях Совета Федерации, которые состоялись 25 ноября, было отмечено, что проблема незаконного оборота воды носит комплексный характер и охватывает сферы здравоохранения, технического регулирования, лицензирования и аккредитации, патентного права, учета источников добычи минеральной и природной воды.

«Действенным инструментом обеления рынка должна стать маркировка бутилированный воды. Пока она идет в экспериментальном режиме и вынужден сказать о том, что крупные производители неохотно к нему присоединяются. Такая инертность сегодня может повлечь проблемы завтра, когда маркировка может стать обязательной. У нас, к сожалению, есть негативные примеры такой запоздалой реакции. В частности, по молочной продукции многие производители ждали до девяти месяцев, чтобы присоединиться к эксперименту. Учитывая масштаб маркировки и планы расширить ее на многие товары, нам нужно избежать подобного в будущем. И это, в первую очередь, в интересах самих производителей», — подчеркнул Денис Мантуров.

В рамках работы Госкомиссии был одобрен проект новой редакции Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. В ней учтен опыт работы в последние пять лет, с момента учреждения указом Президента Госкомиссии. Обновленная Стратегия должна обеспечить еще более качественный, тщательно скоординированный уровень взаимодействия всех ветвей власти, производителей и потребителей.

Одним из важных вопросов на Госкомиссии стало обсуждение результатов борьбы с незаконным оборотом продукции животного происхождения, поставляемой в государственные бюджетные учреждения. Прежде всего, речь идет о детских садах.

«По понятным причинам проблема находится в центре внимания властей и общественников. Нам нужны решения, которые гарантируют качество и безопасность продукции, поставляемой в рамках государственных и муниципальных закупок. Параллельно нужно снимать любые риски появления сомнительных продуктов животного происхождения и на прилавках в рознице», — рассказал глава Минпромторга.