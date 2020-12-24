Фермеры, выращивающие кукурузу бренда Pioneer®, получили высшие награды на конкурсе урожайности Национальной ассоциации производителей кукурузы (США)

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По результатам оценки урожая в США кукуруза бренда Pioneer® демонстрирует постоянное преимущество перед конкурентами



Фермеры, выращивающие кукурузу бренда Pioneer®, завоевали 13 национальных и 219 региональных наград в рамках ежегодного Конкурса на максимальную урожайность кукурузы (Сorn Yield Contest) Национальной ассоциации производителей кукурузы (NCGA) США, который состоялся 15 декабря. Победителем стал Дон Сталл из Шарлотты, штат Мичиган, который получил самый высокий урожай — фермер смог собрать 29,88 т/га кукурузы, выращивая гибрид Pioneer® P0720AM. Четвертый год подряд рекордсмены выигрывают именно с этим продуктом бренда Pioneer. В этом году фермеры, которые выращивали кукурузу Pioneer, заняли первые или вторые места в 41 штате.



«Мы поздравляем всех победителей конкурса на максимальную урожайность Национальной ассоциации производителей кукурузы, многие из которых столкнулись с множеством вызовов, но смогли их разрешить даже в разгар глобальной пандемии, — сказал Джадд О’Коннор, президент коммерческого подразделения Corteva Agriscience в США. — Результаты конкурса подтверждают наши наблюдения при сборе урожая в этом году, когда во время полевых испытаний наши самые популярные гибриды кукурузы бренда Pioneer® в среднем давали больше на 2,5 ц/га, что и помогло фермерам выиграть соревнования, и что более важно — помогло им достичь своих бизнес-целей».



Несмотря на экстремальные условия во многих областях, вызванные засухой, порывистым ветром и ураганами, фермеры все же смогли добиться впечатляющих результатов урожайности. Благодаря разнообразному ассортименту продуктовой линейки семян, предназначенных для разных условий, 203 уникальных продукта кукурузы бренда Pioneer показали исключительно хорошие результаты, что позволило фермерам получить национальные и региональные награды.



«Современным фермерам не привыкать бороться с невзгодами, несмотря на которые ежегодно они достигают максимальную урожайность, сочетая интенсивные управленческие практики с передовыми семенами, — сказал О’Коннор. — Фермеры могут быть уверены, что у Pioneer есть правильные гибриды, которые помогут достигать целей по урожайности и повышать доходы хозяйств, выращивая больше центнеров с гектара».



Американские фермеры, выращивающие кукурузу, ежегодно участвуют в конкурсе на максимальную урожайность Национальной ассоциации производителей кукурузы. Конкурс учитывает генетический потенциал урожайности современных гибридов и является возможностью для обмена опытом. Фермеры соревнуются в шести производственных категориях: без орошения (A и AA), с нулевой или минимальной обработкой без орошения (A и AA), с орошением и нулевой или минимальной обработкой с орошением. Категория AA без орошения открыта для производителей Среднего Запада в Висконсине, Огайо, Миссури, Миннесоте, Айове, Индиане и Иллинойсе. Неорошаемая категория А открыта для любого производителя в континентальной части США, не входящего в категорию AA.



Список общенациональных и региональных победителей, итоговые показатели урожайности и данные гибридов можно найти на сайте Pioneer.com/NCGA.



Для получения дополнительной информации о семенах кукурузы бренда Pioneer® и широком спектре высокоурожайных продуктов свяжитесь со своим локальным торговым представителем Pioneer.

