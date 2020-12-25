В новом году российские фермеры получат льготу на отчисления за семена

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В преддверии нового года в российское законодательство внесено важное изменение, которое призвано поддержать малые фермерские и крестьянские хозяйства. Теперь, согласно обновленной редакции статьи 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, не является нарушением исключительного права на селекционное достижение использование растительного материала, полученного в этих хозяйствах

В настоящее время законодательно установлено, что любые хозяйства, ведущие растениеводческую деятельность, вне зависимости от размера и права на земельные участки, в течение двух лет могут бесплатно использовать права на селекционные достижения в области выращивания посевного гороха, гречихи, картофеля, овса, проса, мягкой и твердой пшеницы, тритикале и ячменя. Однако в данном случае право селекционера ограничено не в разумных пределах, а изменяемая норма Гражданского кодекса не способствует соблюдению интересов всех правообладателей и пользователей селекционных достижений. Теперь же это право будет закреплено только за фермерами.



По словам одного из авторов инициативы, члена Совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Федерации РФ Сергея Лисовского, новая редакция статьи 1422 поможет малым и средним предпринимателям, а также гражданам использовать для размножения на своих участках продукты урожая, полученные ими в результате посадки на этих участках растений определенного сорта. «До сих пор у нас существовал законодательный перекос. Льготами на пользование селекционными достижениями могли пользоваться любые агропроизводители: и средние, и мелкие, и крупные, — отметил он. — Теперь же мы постараемся восстановить оптимальный баланс, когда льготами будут пользоваться именно малые хозяйства. Таким образом у них будет стимул развивать селекционное направление, а значит, мы сможем возродить отечественное семеноводство». В то же время, считает Сергей Лисовский, отчисления, полученные от крупных производителей, помогут более эффективно развивать российскую растениеводческую селекцию.

