Итоги года от IDS

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Дмитрий Журавлев, генеральный директор IDS

Ирина Иванова, директор по развитию IDS

Для всех, и для нас в том числе, ключевым стала эпидемическая обстановка. К сожалению, это затормозило развитие рынка и экономики. Многие проекты перенесены на неопределенный срок. Мы видим, что в ситуации с пандемией самые большие сложности испытывают не модернизированные с советского времени предприятия. Однако любой кризис — вопрос временный, и наша команда с перспективой смотрит в будущее.



— Какие достижения уходящего года вы можете назвать?



- С момента основания компании мы рассказываем о перспективах глубокой переработки молока. И в этом году мы видим огромный спрос на информацию о производстве молочных ингредиентов, видим гораздо более широкую осведомленность участников рынка о трендах в переработке молока. Кроме того, видим формирование рынка продаж молочных компонентов. Так, участниками отрасли заключаются контракты на поставку лактозы для кондитерской отрасли. Что является позитивным трендом в молочной отрасли в целом.



Так же стоит отметить, что нами сегодня ведется огромная работа, для воплощения в жизнь технологических фантазий наших клиентов. Сейчас мы уже видим результаты на предприятиях, с которыми мы начали и продолжаем работу. Это и повышение уровня культуры производства, и повышение качества молочных продуктов, и повышение финансовых результатов. И это реально доставляет удовольствие и нам и заказчикам.



— Есть ли человек, которого в уходящем году вы можете назвать героем года? Почему?



На самом деле героев очень много. В первую очередь это, конечно же врачи, которые в такое непростое время борются за наши жизни. Второе, это все люди бизнеса и их команды, которые, опять же в такое время, продолжают бороться и выживать, давая возможность заработать своим сотрудникам.



— Что для вас в 2020-м потеря года?



- Отсутствие возможности личного общения с партнерами. Да, онлайн — это прекрасно. Но со многими нашими партнерами мы в первую очередь друзья и нам не хватает общения с ними, человеческих эмоций, посещения мероприятий.



— Расскажите, пожалуйста, каковы ваши ожидания от будущего года?



- Мы оптимисты и верим в лучшее. Ситуация стабилизируется, рынок и потребители подстроятся, развитие молочной промышленности будет продолжаться.



Мы видим тенденцию выхода хозяйств — вне зависимости от размера — в собственную переработку молока. При этом от них идет запрос на современные технологии, показывают высокий уровень требований к качеству производимой продукции. Соответственно участникам рынка приходится подтягиваться, чтобы не отставать от новичков.



Кроме того, мы ожидаем рост производства пермеата и лактозы — это востребованный продукт для пищевых отраслей.



— Какие тренды на рынке продолжат оказывать влияние на отрасль в 2021 году?



- Как и все предыдущие годы покупательская способность будет оказывать главное влияние на развитие отрасли. Негативный тренд снижения курса рубля будет ограничивать возможности инвестирования в переработку молока. При этом, те кто решиться на изменения (технологические, инвестиционные) в будущем году, смогут быстро подстраиваться под запросы рынка.



Важный новый тренд — переход в новые форматы бизнеса: участники рынка все чаще привлекают специалистов на аутсорсинге — будь то кадровый, инженерный или технологический сегмент. Это дает очень большой плюс к развитию — поскольку любое предприятие имеет возможность привлечь высококвалифицированных специалистов.



— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам и участникам отрасли?



- Всем желаем здоровья и достижения целей, не бояться изменений, конкуренции. Все получится если идти вперед и развиваться.



Новый год принесет новые подходы к бизнесу, новые технологии. Желаем, чтобы все участники рынка оставили старое и ненужное, и перешли в успешный и более эффективный формат.

