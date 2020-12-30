«Штрубе Рус»: льгота на отчисления за семена может улучшить селекционную работу в России

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В декабре 2020 года в российское законодательство было внесено важное изменение, нацеленное на поддержку малых фермерских и крестьянских хозяйств

Согласно ему, эти хозяйства могут использовать для размножения на своих участках продукты урожая, полученные ими в результате посадки на этих участках растений определённого сорта. В германской семеноводческой компании «Штрубе Рус» считают, что данная инициатива может способствовать улучшению селекционной работы в России.



Эту точку зрения высказал руководитель компании Пеер Ефтимов. Он отмечает, что для мелких и средних хозяйств это абсолютно нормальная логичная практика. Именно такой подход используется в Европе, где значительная доля селекционной работы осуществляется именно небольшими негосударственными компаниями.



В то же время селекция в растениеводстве — одно из самых дорогостоящих направлений. «Для того, чтобы получить, например, высококачественный гибрид сахарной свеклы требуется около шести-восьми лет исследовательской и полевой работы, а также инвестиции в размере 2-4 млн евро, — подчеркивает Пеер Ефтимов. — Поэтому совершенно справедливо, что автор должен получать доход от интеллектуальной собственности, know-how, которыми, по сути, и являются селекционные достижения».



Нововведение может привнести позитивные изменения в работу всех участников растениеводческого рынка. Сегодня большую часть семян российские агропроизводители закупают за рубежом. Помимо того, многие хозяйства сталкиваются с проблемой оборота фальсифицированного и некачественного посадочного материала — по оценкам экспертов, его доля на рынке может доходить до 30%.



Таким образом, новая льгота для малого бизнеса будет способствовать более динамичному развитию внутренней селекции, поскольку финансовые поступления от крупных агропромышленных холдингов стимулируют активизацию процессов в этой отрасли. Чтобы эта система заработала, резюмирует Пеер Ефтимов, необходимо вести методичную работу по совершенствованию законодательства, направленную на повышение прозрачности рынка и создание на нем здоровой конкурентной среды.

