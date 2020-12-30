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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«Митпром» приобрел 2,2 млрд рублей требований к ГК «Пулковский»

Партнерский материал


Ю. Эйвазова

Ю. Эйвазова

29 декабря 2020 года закрылась сделка по выкупу прав требования на общую сумму 720 млн руб. к трем свинокомплексам агрохолдинга «Пулковский». Ранее они принадлежали Сбербанку

«Митпром» - компания, специализирующаяся на управлении стрессовыми активами в сельском хозяйстве. В частности, уже более 2,5 лет она  арендует крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае — «Алтаймясопром», который признан банкротом в феврале 2018.
Менеджмент «Митпрома» не только стабилизировал социальную и экономическую ситуацию на «Алтаймясопром», но и смог выстроить на стрессовом активе успешную бизнес-модель, позволившую значительно увеличить объемы производства и планировать  выход на рынки свинины южно-азиатских стран (получение разрешительной документации находится в финальной стадии). 

Сейчас «Митпром» готовится масштабировать свою бизнес-модель на новые стрессовые активы. 29 декабря «Митпром» вступил в сделку по приобретению второго стрессового свиноводческого актива, но уже в Ленинградской и Новгородской областях и на новых для себя условиях. Особенность сделки заключается в том, что все свинокомплексы признаны банкротами. Размер задолженности агрохолдинга перед Сбербанком составляет
2,2 млрд руб. 

Иными словами, «Митпром», не дожидаясь приобретения комплекса на банкротных торгах без долгов и обременений, принял на себя риски и приобрел права требования к этим свинокомплексам, став их мажоритарным кредитором. При этом «Митпром» не становится собственником свинокомплексов — он станет залоговым кредитором с большинством голосов, получив возможность влиять на процедуру банкротства, но не предопределять ход событий. Управление свинокомплексами передано независимым конкурсным управляющим, также имеются иные кредиторы, которые могут не согласиться с решениями «Митпрома» и оспорить их в защиту своих интересов.

Дополнительную сложность представляет существующая производственная модель агрохолдинга «Пулковский». Из трех свинокомплексов только у одного есть собственный цикл производства, остальные два составляют единый производственный цикл. Это обстоятельство усложняет управление в банкротстве, поскольку нужно обеспечить самостоятельную сохранность имущества обоих свинокомплексов, находящихся в собственности разных юридических лиц и управляющихся самостоятельными конкурсными управляющими. 

«Митпром» 

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