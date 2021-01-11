Представлен новый фирменный знак компании Yokohama Off-Highway Tires, которая включит в себя Yokohama OTR и Alliance Tire Group

Alliance Tire Group

В октябре 2020 года компания Yokohama Rubber Co., Ltd. объявила о том, что объединит свои подразделения по производству внедорожных шин в одно структурное подразделение — Yokohama Off-Highway Tires (YOHT)

В объединение войдут региональные подразделения Yokohama по производству шин для внедорожной техники (OTR) и приобретенная четыре года назад компания Alliance Tire Group (ATG), которой принадлежат известные бренды шин Alliance, Galaxy и Primex.



Сегодня YOHT представила свой новый фирменный знак — корпоративный логотип, который напоминает о более чем 100-летней истории Yokohama и подчеркивает уникальное место компании в сегменте внедорожных шин. С 1 января 2021 года текущая торговая марка ATG прекратит свое существование во всем мире.



Вместе с изменением фирменного знака группы веб-сайт www.atgtire.com будет перенесен на адрес www.yokohama-oht.com . Соответствующие изменения сейчас вносятся в приложения, доступные в магазинах приложений Google и Apple. В 2021 году новый фирменный знак начнет использоваться во всех коммуникациях компании на всех цифровых и печатных платформах.



Нитин Мантри, директор компании, сказал: «В рамках объединения подразделений OHT, о котором было объявлено ранее, мы вводим новый глобальный фирменный знак YOHT. Он свяжет воедино высокую репутацию бренда компании Yokohama и её огромные технологические возможности с преимуществами компаний, входящих в состав группы ATG: эффективная дистрибьюторская сеть, широкая продуктовая линейка и высокая конкурентоспособность цен. Этот ребрендинг отражает наше успешное прошлое и в то же время учитывает ценности новой эпохи. Мы рады продемонстрировать наш новый фирменный знак заинтересованным сторонам по всему миру».



Компания YOHT получит глобальное присутствие, а руководящий состав разместится в Токио, Бостоне, Амстердаме и Мумбаи. Новая объединенная глобальная компания будет предлагать полный спектр шин OHT (включая Alliance, Galaxy, Primex) — от небольших шин для вилочных погрузчиков до сверхбольших радиальных внедорожных шин (ROTR). Это позволит удовлетворить разнообразные потребности клиентов на рынках строительной, промышленной, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. YOHT будет опираться на глобальную сеть по производству внедорожных шин Yokohama Group, состоящую из восьми заводов в четырех странах и трех центров НИОКР в Японии, Индии и США.



О компании Yokohama Off-Highway Tires



Компания Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) специализируется на проектировании, разработке, производстве и продаже шин для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, промышленной, землеройной, горнодобывающей, портовой и прочей коммерческой техники. Компании YOHT принадлежат всемирно известные бренды Alliance, Galaxy и Primex, а её продукция представлена в более чем 120 странах. Благодаря обширному портфелю продукции, включающему более 4 тыс. наименований, компания YOHT предлагает качественные шины производителям оригинального оборудования и вторичной комплектации, специально разработанные для конкретных задач в различных областях применения.

