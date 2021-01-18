Историю успеха бренда «ЭкоНива» расскажут на DairyTech

«ЭкоНива»

27 января в рамках международной выставки DairyTech пройдет конференция «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж», где представитель компании «ЭкоНива» расскажет о ключевых тенденциях в потреблении молочной продукции

Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинга группы «ЭкоНива», отмечает, что прозрачность производства — ключевая тенденция молочной отрасли в 2021 году.



«В период пандемии коронавируса люди начали внимательнее относиться к своему здоровью, а следовательно — и к ежедневному рациону. Потребитель все чаще задается вопросами: «Полезны ли те продукты, которые потребляю я, моя семья? Не наносят ли они вреда в долгосрочной перспективе? Насыщают ли организм полезными витаминами, укрепляют ли иммунитет?» В связи с этим производитель должен четко и открыто говорить о натуральном полезном составе продукции, а также демонстрировать готовность оперативно предоставлять информацию о деталях производства того или иного продукта», — отмечает Екатерина Дюрр.



К примеру, компания «ЭкоНива» для всех желающих проводит экскурсии на фермы в Воронежской и Калужской областях, где каждый может ближе ознакомиться с принципом производства «от поля до прилавка» и с современным сельским хозяйством в целом.



Также работает программа прямой обратной связи с президентом компании Штефаном Дюрром, который всегда готов лично общаться с покупателями по WhatsApp: отвечает на вопросы, исследует претензии, принимает во внимание пожелания и идеи покупателей.



«Помимо готовности открыто рассказывать о принципах производства важен и честный состав. В целом, польза молочных продуктов доказана и очевидна. Но случаи с выявлением недопустимых нарушений среди производителей распространяются в информационном пространстве, и это, к сожалению, влияет и на потерю доверия ко всей отрасли. Единственный верный путь для добросовестных производителей — оставаться честными по отношению к потребителю и коммуницировать с ним, производить по-настоящему качественные и полезные для здоровья продукты», — подчеркивает Екатерина Дюрр.



Выступление эксперта вы сможете прослушать на конференции «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж».

