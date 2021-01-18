разделы

реклама

журналы

USD

73.947 (0,99%)

EUR

89.338 (0,64%)

MOEX

3471.92 (0,61%)

BRENT

54.76 (-0,62%)

Пшеница

674.6 (0,69%)

Сахар

16.45 (-1,32%)

USD

73.947 (0,99%)

EUR

89.338 (0,64%)

MOEX

3471.92 (0,61%)

BRENT

54.76 (-0,62%)

Пшеница

674.6 (0,69%)

Сахар

16.45 (-1,32%)

USD

73.947 (0,99%)

EUR

89.338 (0,64%)

MOEX

3471.92 (0,61%)

BRENT

54.76 (-0,62%)

Пшеница

674.6 (0,69%)

Сахар

16.45 (-1,32%)

Историю успеха бренда «ЭкоНива» расскажут на DairyTech

Партнерский материал


«ЭкоНива»

«ЭкоНива»

27 января в рамках международной выставки DairyTech пройдет конференция «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж», где представитель компании «ЭкоНива» расскажет о ключевых тенденциях в потреблении молочной продукции

Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинга группы «ЭкоНива», отмечает, что прозрачность производства — ключевая тенденция молочной отрасли в 2021 году.

«В период пандемии коронавируса люди начали внимательнее относиться к своему здоровью, а следовательно — и к ежедневному рациону. Потребитель все чаще задается вопросами: «Полезны ли те продукты, которые потребляю я, моя семья? Не наносят ли они вреда в долгосрочной перспективе? Насыщают ли организм полезными витаминами, укрепляют ли иммунитет?» В связи с этим производитель должен четко и открыто говорить о натуральном полезном составе продукции, а также демонстрировать готовность оперативно предоставлять информацию о деталях производства того или иного продукта», — отмечает Екатерина Дюрр.

К примеру, компания «ЭкоНива» для всех желающих проводит экскурсии на фермы в Воронежской и Калужской областях, где каждый может ближе ознакомиться с принципом производства «от поля до прилавка» и с современным сельским хозяйством в целом.

Также работает программа прямой обратной связи с президентом компании Штефаном Дюрром, который всегда готов лично общаться с покупателями по WhatsApp: отвечает на вопросы, исследует претензии, принимает во внимание пожелания и идеи покупателей. 

«Помимо готовности открыто рассказывать о принципах производства важен и честный состав. В целом, польза молочных продуктов доказана и очевидна. Но случаи с выявлением недопустимых нарушений среди производителей распространяются в информационном пространстве, и это, к сожалению, влияет и на потерю доверия ко всей отрасли. Единственный верный путь для добросовестных производителей — оставаться честными по отношению к потребителю и коммуницировать с ним, производить по-настоящему качественные и полезные для здоровья продукты», — подчеркивает Екатерина Дюрр.

Выступление эксперта вы сможете прослушать на конференции «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж».

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://v-brand.me/dairytech

V-Brand 

рекомендации

"Агроинвестор" №01, январь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №01, январь 2021
«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №6, ноябрь-декабрь 2020
Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства

«Агроинвестор»

Триллионы на перезагрузку. Чего удалось добиться в агросекторе с тех пор, как он стал приоритетом у государства
Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой

«Агроинвестор»

Как заработать на экспорте свинины. Объемы вывоза растут, но рентабельность продаж в основном остается невысокой
Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

«Агроинвестор»

Нашествие гибридов. Способна ли отечественная селекция на реванш?

реклама