Corteva Agriscience начала строительство Центра технологий обработки семян

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Организация во Франции поможет предоставить полный пакет услуг европейским фермерам



Corteva Agriscience начала строительство нового Центра технологий обработки семян на юго-западе Франции с целью помочь фермерам стран Западной и Восточной Европы лучше подготовить семена для удачного посева и получения хорошего урожая.



Центр в Осоне - первый для Corteva в Европе и третий в мире. Ожидается, что он заработает в первой половине 2022 и будет направлен на развитие услуг. В нем сосредоточены значительные научные инвестиции, которые станут частью новых решений для обработки семян, помогут фермерам решить проблемы изменчивого аграрного сектора.



Corteva Agriscience предлагает решения по технологиям обработки семян, в частности инсектицидные препараты Lumiposa™ и Lumivia™, фунгицидные препараты для обработки семян Lumisena™ и Lumiflex™, а также Lumidapt - водорастворимый компонент для нанесения на семена, который дает дополнительное питание культуре на начальных этапах развития.



В течение последних месяцев произошло несколько ключевых событий по регистрации продуктов обработки семян в Европе, а именно:



Lumiposa™ для озимого рапса в Германии, Венгрии, Ирландии, Литве, Молдове, Польше, Румынии, России, Сербии и Украине.



Lumiposa™ для кукурузы в России, Сербии, Украине.



Lumisena™ для подсолнечника в России, Сербии и Украине.



Lumiflex™ для кукурузы в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии и Украине.



Центр технологий обработки семян работает одновременно как лаборатория, испытательный центр и завод по обработке семян с тщательными процессами выявления, формулирования и реальных испытаний технологий. Все это позволяет обрабатывать семена для защиты и эффективного решения задач в поле, обеспечивая ценность для производителей.



В результате больше фермеров смогут получить выгоду от инноваций в обработке семян, обеспечивающих точность внесения доз, улучшенную результативность на поле и повышенную производительность для фермеров, а также повышение устойчивости в соответствии с Целями Устойчивого развития 2030 Corteva Agriscience .



«Поскольку технологии обработки семян предусматривают обработку заранее, а не применение на поле, они могут помочь уменьшить экологическое воздействие сельского хозяйства, - сказал Андре Негрейрос, руководитель по технологиям обработки семян Corteva Agriscience в Европе. — Corteva Agriscience предана инновациям. Вот почему мы инвестируем в этот проект почти 5 млн евро как часть усилий для укрепления нашего семенного бизнеса. Мы - компания, ориентированная на тех, кто производит и потребляет, и этот Центр поможет фермерам повысить производительность, одновременно удовлетворяя потребительский спрос на более устойчивое сельское хозяйство».

