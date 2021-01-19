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Corteva Agriscience начала строительство Центра технологий обработки семян

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay


Организация во Франции поможет предоставить полный пакет услуг европейским фермерам

Corteva Agriscience начала строительство нового Центра технологий обработки семян на юго-западе Франции с целью помочь фермерам стран Западной и Восточной Европы лучше подготовить семена для удачного посева и получения хорошего урожая. 

Центр в Осоне -  первый для Corteva в Европе и третий в мире. Ожидается, что он заработает в первой половине 2022 и будет направлен на развитие услуг. В нем сосредоточены значительные научные инвестиции, которые станут частью новых решений для обработки семян, помогут фермерам решить проблемы изменчивого аграрного сектора. 

Corteva Agriscience предлагает решения по технологиям обработки семян, в частности инсектицидные препараты Lumiposa™ и Lumivia™, фунгицидные препараты для обработки семян Lumisena™ и Lumiflex™, а также Lumidapt -  водорастворимый компонент для нанесения на семена, который дает дополнительное питание культуре на начальных этапах развития. 

В течение последних месяцев произошло несколько ключевых событий по регистрации продуктов обработки семян в Европе, а именно: 

  • Lumiposa™ для озимого рапса в Германии, Венгрии, Ирландии, Литве, Молдове, Польше, Румынии, России, Сербии и Украине.

  • Lumiposa™ для кукурузы в России, Сербии, Украине.

  • Lumisena™ для подсолнечника в России, Сербии и Украине. 

  • Lumiflex™ для кукурузы в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии и Украине.

Центр технологий обработки семян работает одновременно как лаборатория, испытательный центр и завод по обработке семян с тщательными процессами выявления, формулирования и реальных испытаний технологий. Все это позволяет обрабатывать семена для защиты и эффективного решения задач в поле, обеспечивая ценность для производителей. 

В результате больше фермеров смогут получить выгоду от инноваций в обработке семян, обеспечивающих точность внесения доз, улучшенную результативность на поле и повышенную производительность для фермеров, а также повышение устойчивости в соответствии с Целями Устойчивого развития 2030 Corteva Agriscience

«Поскольку технологии обработки семян предусматривают обработку заранее, а не применение на поле, они могут помочь уменьшить экологическое воздействие сельского хозяйства, -  сказал Андре Негрейрос, руководитель по технологиям обработки семян Corteva Agriscience в Европе. —  Corteva Agriscience предана инновациям. Вот почему мы инвестируем в этот проект почти 5 млн евро как часть усилий для укрепления нашего семенного бизнеса. Мы -  компания, ориентированная на тех, кто производит и потребляет, и этот Центр поможет фермерам повысить производительность, одновременно удовлетворяя потребительский спрос на более устойчивое сельское хозяйство».

Corteva Agriscience 

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