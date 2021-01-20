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EUR

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Тарас Кожанов: большим компаниям стоит ориентироваться на массовый спрос, маленьким и средним нужно искать ниши

Партнерский материал


АО «Сернурский сырзавод»

АО «Сернурский сырзавод»

27 января в рамках международной выставки DairyTech пройдет конференция «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж», на которой заместитель руководителя АО «Сернурский сырзавод»Тарас Кожанов расскажет о инструментах усиления бизнеса

Тема выступления Тараса Кожанова: «Новые направления бизнеса как инструмент усиления бренда».

Эксперт отмечает, что вероятнее всего в 2021—2022 годах будет наблюдаться тенденция потребления продуктов с переходом на семейные, эконом-продукты- молоко, кефир, сметана, товары с простой упаковкой.

«Часть аудитории будет переходить на индивидуальные маленькие продукты только для себя — с добавочной пользой, функциональные продукты и пр. Будет расти спрос на растительные продукты. Ожидаем, что вырастет рынок сыра, но конкуренция на нем будет очень высокой. Планируется запуск новых проектов в этом году, им нужно будет заходить на рынок», — отметил Тарас Кожанов, подчеркнув, что большим компаниям стоит ориентироваться на массовый спрос, маленьким и средним придется искать ниши.

В рамках мероприятия также будут освещены следующие темы:

  • «Как введение инноваций может быть основой продвижения бренда»;

  • «Маркетинг функциональных продуктов и донесение ценности до потребителя»;

  • «Как создать бренд, который понравится как детям, так и родителям»;

  • «Как личный бренд как инструмент продвижения продаж»;

  • «Визуализация года. Как получить новый поток внимания с помощью упаковки»;

  • «Глобальные сдвиги в маркетинге молочного сектора».

Выступление Тараса Кожанова и других экспертов молочной отрасли, внедривших успешные молочные бренды и продукты вы сможете прослушать на конференции «Брендинг & Ребрендинг как инструмент повышения продаж».

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте или по телефону. https://v-brand.me/dairytech

DairyTech 

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