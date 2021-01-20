Бизнес «Августа» по продаже индустриальных гербицидов вырос в 40 раз за 10 лет

АО Фирма «Август»

Объем продаж индустриальных гербицидов компании «Август» по итогам 2020 года составил 415 млн руб. Это в 40 раз больше, чем в 2010-м, когда отдел гербицидов индустриального направления компании получил оплату по своим первым контрактам

Индустриальные гербициды необходимы российским предприятиям, чтобы своевременно избавляться от нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности на землях несельскохозяйственного пользования, таких как полосы отвода автомобильных и железных дорог, просеки под воздушными высоковольтными ЛЭП, охранные зоны подземных газо- и нефтепроводов, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.



Объем продаж несельскохозяйственных гербицидов компании «Август» за 2020 год достиг 415,3 млн руб. — это на 12,8% больше, чем по результатам 2019-го. А по сравнению с 2010 годом, когда новый отдел гербицидов индустриального направления впервые реализовал продукцию этого вида, данный показатель увеличился в 39,5 раза.



Сегодня компания «Август» успешно сотрудничает с такими компаниями, как ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ФДА «Росавтодор», ПАО «Транснефть». Индустриальные гербициды защищают от сорняков и поросли важные логистические объекты: автострады и железнодорожные магистрали. Гербицидные препараты увеличивают эффективность расчистки земель под линиями электропередачи, где по нормам пожарной безопасности не должно быть никакой растительности. Они предотвращают рост деревьев, соприкосновение ветвей которых с электропроводом может привести к короткому замыканию и пожару. Несельскохозяйственные гербициды становятся незаменимыми в сфере транспорта нефти и газа — их применяют на трассах магистральных и распределительных газо-и нефтепроводов, чтобы своевременно поставить барьер кустарникам и деревьям, которые мешают вести наблюдение за их состоянием, а разрастающиеся корни способны нарушить противокоррозионную изоляцию. Гербицидами обрабатываются взлетные полосы аэродромов и даже контрольно-следовые полосы — распаханная территория вдоль госграницы, позволяющая фиксировать ее пересечения нарушителями.



С момента создания профильного подразделения компания «Август» постоянно проводит демонстрационные производственные опыты с гербицидами и их баковыми смесями на объектах транспортной, энергетической и другой промышленной инфраструктуры в разных природно-климатических зонах России, чтобы показать эффективность использования тех или иных препаратов. Следует также отметить, что отдел гербицидов индустриального направления на протяжении уже почти 10 лет продвигает и активно реализует препараты компании по долгосрочным целевым программам в борьбе с борщевиком Сосновского в Ленинградской и Московской областях.



По итогам года в общем объеме продаж индустриальных гербицидов компании «Август» наибольшая часть выручки приходится на обработку автодорог, в том числе на борьбу с борщевиком Сосновского, суммарная доля — 38%. Далее следуют закупки для обслуживания линий электропередачи — 32%. Еще 13% приходится на продукцию, применяемую на трассах магистральных и распределительных газопроводов, 8,5% — на препараты, используемые в инфраструктуре по транспортировке нефти, оставшиеся 8,5% — на обслуживание железных дорог.



«За последние три года нашим заказчикам в несельскохозяйственных отраслях было отгружено более 3 тыс. т продукции, обработано около 880 тыс. га индустриальных площадей, — говорит начальник отдела гербицидов индустриального направления АО Фирма «Август» Наталья Шевченко. — Благодаря внедрению оптимальных схем применения препаратов, предложенных нашей компанией, предприятия из различных отраслей экономики успешно справляются с искоренением нежелательной растительности на обрабатываемых территориях».

