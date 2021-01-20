В России стартует добровольная маркировка молочной продукции

«Честный знак»

Маркировка молочной продукции в России в добровольном режиме началась с 20 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением правительства о правилах обязательной маркировки от 15 декабря 2020 года № 2099

C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательности оператор «Честного знака» будет выдавать коды маркировки бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота.



С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.



По словам руководителя товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Алексея Сидорова, ранее проведенный эксперимент позволил выработать технологические решения для всех типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи.



«Эксперимент показал, что производительность линий на этапе реализации продукции не изменяется, внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака, а скорость сканирования при выбытии через ККТ в большинстве случаев остается равной скорости сканирования обычного штрих-кода. Оператор ЦРПТ оказывает различного рода содействие производителям с учетом имеющегося опыта для помощи в запуске проекта. Помимо этого, на сайте честныйзнак. рф выкладывается информация о технических решениях, статусах готовности типографий, предложениях интеграторов», — отметил он.



Заместитель генерального директора по производству компании «Богородский хладокомбинат» Евгений Авдеев отмечает, что к внедрению маркировки компания практически готова.



«В прошлом году мы определились с производственной линией. Принято решение о нанесении Data Matrix кода на существующую упаковочную пленку, используя блок термотрансферного принтера на размотке. Таким образом нам удалось использовать существующие остатки упаковочного материала. Заказ и изготовление оборудования компанией интегратором занял 3 месяца. Дополнительно наш комбинат провел работу по модернизации компьютерных сетей предприятия. Например, для уровня L2 и L3 (инфраструктуры обмена информацией между оборудованием — прим. ред.) создана автономная сеть с использованием оптических линий связи, что позволило повысить скорости передачи данных и надежность управления производственными процессами. Закуплено дополнительное оборудование способное обрабатывать и хранить большие массивы данных. Стоит отметить, что установленное оборудование не потребовало значительных усилий по монтажу и настройке. Таким образом использовалась вся цепочка: заказ знаков и их получение, загрузка в систему управления печатью, верификация при печати и ввод товаров в оборот. К внедрению маркировки практически готовы», — подчеркнул Авдеев.



Главный специалист по производственно-технологическому процессу Агромолкомбината «Рязанский» Ольга Переверзева отмечает, что в настоящее время компания ведет подготовку к запуску маркировки молочной продукции, проводит переговоры с поставщиками упаковочных материалов, оборудования и программного обеспечения.



«Эксперимент на трех производственных линиях нашего предприятия проходил с июля по ноябрь 2020 года. В процессе него были опробованы два способа нанесения кода Data Matrix на упаковку: этикетирование и термотрансферная печать на материал при его размотке из рулона в автомате. Сейчас мы находимся на стадии подписания протоколов», — добавил он.



В свою очередь директор типографии «Вайт» Николай Степанов уверен, что в рамках эксперимента маркировки молочной продукции, в условиях адаптации рынка, важно наладить плотное взаимодействие между производителями и типографиями.



«Мы готовы всячески содействовать производителям по выработке дизайна для любой продукции, на данный момент у нас уже готовы типовые решения для нанесения кодов на разные виды упаковок. Важно отметить, что на сегодняшний день мы подготовили интернет-площадку Plastishop, где можно ознакомиться и заказать стики с кодами разных форм под любые виды продукции, в том числе к готовящейся к запуску маркировки бутилированной воды. Подобная площадка существенно упрощает взаимодействие с производителем, а также ускоряет процесс производства, внедрения и нанесения маркировки на молочную продукцию», — рассказывает Степанов.

