Вместе с «Ростсельмаш». Аграрии страны ставят рекорды

«Ростсельмаш»

Стартовавшая минувшей весной программа «Ставим рекорды вместе» завершена. В декабре «Ростсельмаш» подвел итоги, которые впечатляют и количеством, и качеством

Напомним, в апреле компания объявила о запуске программы для хозяйств, работающих на комбайнах и тракторах последнего поколения. Она должна была продемонстрировать, что при грамотных настройках и умелых действиях операторов возможности и ресурс современной техники намного больше используемых. Спустя восемь месяцев можно говорить, что программа полностью достигла целей.



Рекордные результаты продемонстрировали тракторы «Ростсельмаш». Вот только несколько цифр. Лучшая производительность составила на культивации 20,3 га в час в Саратовской области ( «Аванагард-Агро»), на посеве — 18,9 га в час в Самарской области («Парфеновское»), на дисковании — 14 га в час в Тамбовской области (СХПК «Русь»), на вспашке — 4,56 га в час в Ставропольском крае («Саблинское»), на глубокорыхлении — 5,2 га в час в Саратовской области (КФХ Н. Абдуллаев).



Эти показатели не просто лучшие среди участников программы, они значительно превосходят средние по региону. Например, то же «Саблинское» в Ставропольском крае работало на вспашке с производительностью 4,56 га/ч при средних по региону 2,5-3,5 га. Производительность самарского «Парфеновское» на севе выше среднерегиональной на 60-80%.



Отдельная номинация — экономный расход топлива, и этот показатель у операторов, работающих на тракторах «Ростсельмаш», также кардинально отличается от «нормативных». Например, у волгоградского рекордсмена разница со средним значением достигала 30%. Отличные цифры в Алтайском и Ставропольском краях, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях.



Нужно отметить, что минувший сельхозгод был сложным. Например, в Поволжье засуха и небольшая урожайность не дали агромашинам развернуться на полную. Однако даже в непростых условиях операторы, работающие на технике «Ростсельмаш», демонстрировали яркие результаты.



Эксперты подчеркивают: успеха добивались там, где ощущалась крепкая связка надежной техники, грамотных действий операторов при настройках машин и квалифицированной поддержки сервисных служб. «На уборке озимой, яровой, ячменя наш TORUM 785 шел на максимально допустимой скорости, невзирая на условия, и при этом не допускал увеличения потерь», — говорит глава белгородского КФХ Анатолий Яковлев. По его словам, еще одно важное условие успеха — соревновательность: «Каждый работник знал о нашем участии в программе и старался выкладываться максимально. В выигрыше остались и люди, и хозяйство».



Просчитав экономическую эффективность программы для своего бизнеса, руководители многих хозяйств поддержали ее с первых дней.



Программа вызвала небывалый интерес как у фермеров, так и у крестьянских хозяйств, которые работают с техникой «Ростсельмаш»: на зерноуборочных комбайнах TORUM, RSM 161, ACROS и тракторах 2000-й серии. Среди наиболее активных — Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края. В соревнование на лучшую сменную производительность и топливную экономичность при проведении различных сельхозопераций (культивация, сев, дискование, вспашка, глубокорыхление, уборка) включились более 2000 человек со всей России.



Важную роль в проведении акции сыграли региональные органы власти и дилеры «Ростсельмаш», они оказали огромную помощь: совместно заверяли формы отчетности, помогали участникам консультациями и оперативным сервисным обеспечением. В итоге программа «Ставим рекорды вместе» позволила всем участникам процесса проявить себя профессионалом своего дела и командным игроком.



«Цель программы «Ставим рекорды вместе» — продемонстрировать возможности современной техники в руках настоящих профессионалов. Для того чтобы агробизнес был эффективным, необходимо использовать передовые технологии и качественные средства производства. «Ростсельмаш» предоставляет и то, и другое. Благодаря нашей совместной работе укрепляется продовольственная безопасность страны, растут урожаи в регионах и в целом по стране. Свою следующую задачу видим в распространении передового опыта победителей программы», — комментируют представители компании «Ростсельмаш».

