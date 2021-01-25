«Ростсельмаш» нарастит поставки аграрной техники в Татарстан

«Ростсельмаш»

Делегация республики Татарстан во главе с заместителем министра сельского хозяйства Рафаэлем Фаттаховым посетила «Ростсельмаш». Гости осмотрели промышленную площадку и провели переговоры с генеральным директором компании Валерием Мальцевым по наращиванию поставок в регион современных уборочных машин, тракторов и другой техники

- «Ростсельмаш» для нашей республики стратегический партнер. Продукция компании занимает 62% зерноуборочного парка, но мы хотим увеличить популяцию комбайнов «Ростсельмаш» до 75-80% в ближайшее время, — подчеркнул Рафаэль Фаттахов.



При этом замминистра уточнил, что региону необходимо ежегодно закупать как минимум 150 зерноуборочных комбайнов и 50 — кормоуборочных.



- Татарстан занимает первое место по надоям молока в Приволжском федеральном округе. Для качественных кормов нужна качественная техника, — сказал Фаттахов, отметив, что современная модельная линейка «Ростсельмаш» полностью отвечает задачам.



Стоит отметить, что посещение «Ростсельмаш» для Рафаэля Фаттахова — первое в череде визитов на предприятия аграрного машиностроения России в должности замминистра.



Фаттахов Рафаэль Махмутович назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан 29 декабря 2020 года. В аграрном ведомстве он курирует инженерно-техническое обеспечение АПК. Перед ним поставлена задача проведения комплексной механизации и электрификации процессов сельскохозяйственного производства на основе внедрения прогрессивных технологий и передовых видов техники. Для достижения поставленных целей аграрный комплекс региона активно сотрудничает с компанией «Росагролизинг» и развивает собственные программы продержки села. В 2021 году республика выделяет на обновление парка 1,7 млрд руб. Эти деньги пойдут на возмещение сельхозтоваропроизводителям 30% от стоимости закупленной техники. Одно из главных условий — техника должна быть российского производства.



- Наша компании поддержит планы правительства Татарстана по обновлению машинно-тракторного парка села. В 2020 году аграрии региона уже увеличили вдвое закупки самоходной техники «Ростсельмаш», и мы готовы к дальнейшему росту спроса, — сказал генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.



Валерий Мальцев также отметил, что наравне с поставками современных моделей компания уделяет огромное внимание другим направлениям сотрудничества. В частности, в аграрных высших и средних учебных заведениях Татарстана открыто три корпоративные аудитории, оснащенные современным оборудованием для организации учебного процесса. Вместе с региональным партнером — «Таросмашинери» - ведется развитие дилерской и сервисной сети.

