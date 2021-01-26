Госдума рассмотрит законопроект, который усложнит регистрацию пестицидов для фальсификаторов

АО Фирма «Август»

С помощью вносимых поправок в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» предполагается ограничить круг регистрантов новых препаратов их разработчиками и производителями. Это должно поставить барьер недобросовестным импортерам, использующим для проведения регистрационных испытаний чужие препараты, а впоследствии ввозящим по полученному свидетельству о госрегистрации фальсифицированный продукт. Помимо этого, посредством поправок в закон «Об экологической экспертизе» предполагается освободить производителей пестицидов от прохождения экспертизы при регистрации препарата на новый срок — при условии, что в отношении действующего вещества не вводилось никаких ограничений, а регистрант не менял состав продукта

К рассмотрению на весенней сессии в Государственной Думе Российской Федерации готовится законопроект №1070685-7 («О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “Об экологической экспертизе” и Федеральный закон “О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами”»). С его помощью планируется законодательно закрепить ряд новшеств, призванных сделать российский рынок агрохимии более упорядоченным и безопасным, а также гармонизировать регулирующие его нормативно-правовые акты с санитарными нормами и таможенным законодательством ЕАЭС.



Так, в проект федерального закона включено понятие «регистрант». Согласно предлагаемой редакции Федерального закона №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», в качестве регистрантов новых препаратов в России смогут выступать только их разработчики или изготовители. В законопроекте предусматривается возможность подачи заявки сторонним физическим лицом или компанией, но лишь при условии, если они уполномочены разработчиком либо изготовителем на осуществление регистрационных процедур.



По словам Владимира Алгинина, заместителя генерального директора фирмы «Август» по общим вопросам и исполнительного директора Российского союза производителей химических средств защиты растений, это очередной этап законотворческой работы, которая должна создать барьеры импорту фальсифицированной и контрафактной продукции для аграрного сектора. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации включило в порядок ввоза пестицидов и агрохимикатов обязательное требование наличия у импортера свидетельства о государственной регистрации ввозимого продукта, однако для ограничения потока контрафактных пестицидов требуются дальнейшие меры.



«В сложившейся сегодня ситуации зарегистрировать новый препарат для защиты растений может любой человек с улицы, — объясняет Владимир Алгинин. — Зачастую происходит следующее: берется продукт добросовестного производителя, проводятся все необходимые испытания и экспертизы, препарат регистрируется, а затем по полученному свидетельству о государственной регистрации в страну ввозятся препараты сомнительного качества и с непредсказуемым составом, которые попадают на отечественные поля. Мы боролись с этим явлением на протяжении пяти лет. Если открыть государственный каталог пестицидов любой страны, мы нигде не найдем там такого количества регистрантов, как в России. Наше предложение состояло в том, чтобы право зарегистрировать продукт осталось у тех, у кого наличествуют условия для его создания. То есть у разработчиков и изготовителей, обладающих определенным набором лабораторного оборудования, квалифицированным персоналом и всем необходимым для производства. Сейчас данное положение, хоть и в несколько усеченном виде, в законопроект внесено и определяет круг тех, кто может выступать в роли регистранта новых препаратов».



Также проектом федерального закона предусмотрено сокращение сроков проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести до трех месяцев, а также увеличение сроков государственной регистрации с двух лет до трех (в соответствии с действующим законом №109-ФЗ государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется на срок десять лет и два года).



«Практика показывает, что для экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов вполне хватает трех месяцев, — говорит Владимир Алгинин. — Сам по себе период создания и регистрации препарата очень продолжителен — одни лишь регистрационные испытания могут занять более двух лет. Чтобы затраты, вложенные в разработку продукта, быстрее окупились, его надо быстрее выводить на рынок, и нововведение позволит производителям ускорить этот процесс».



Что касается увеличения сроков государственной регистрации с двух до трех лет, то речь здесь идет о предварительной регистрации препарата, которая применяется, если по итогам испытаний к препарату остались вопросы о его эффективности или безопасности. Однако, как говорится в пояснительной записке, двух лет бывает недостаточно для проведения всех дополнительных исследований. Владимир Алгинин добавляет, что увеличение сроков предварительной регистрации поможет разработчикам и производителям более точно понять, перспективен ли препарат и целесообразно ли его регистрировать на десять лет для дальнейшего использования.



С помощью предлагаемых законопроектом поправок в закон об экологической экспертизе упорядочивается механизм ее проведения, а также с регистрантов снимается обязанность ее прохождения, если они регистрируют на новый срок уже присутствовавший на рынке препарат.



«Федеральный закон №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» подразумевает, что любое новое вещество, вводимое в оборот, должно в обязательном порядке ее пройти; производители (и мы в их числе) проходят ее по схеме, разработанной Минприроды и Росприроднадзором, — рассказывает Владимир Алгинин. — Поправка же подразумевает, что при перерегистрации продукта через десять лет новая экологическая экспертиза может не проводиться — разумеется, при условии, что регистрант не вносил в состав средства никаких изменений, а также не вступали в силу законодательные изменения или ограничения в отношении действующих веществ — активных ингредиентов препарата».



Стоит отметить, что 30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон №522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами” в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». Новая редакция закона предусматривает возвращение Россельхознадзору функций по проверке ввоза, реализации, применения и утилизации химических средств защиты растений. В 2011 году ведомство лишили данных полномочий, но одновременно с этим они не были никому переданы, и в итоге в течение почти десяти лет надзорные ведомства не проверяли ни соблюдение регламентов применения пестицидов, ни состав импортируемых препаратов, а возможности контроля оборота пестицидов и агрохимикатов были крайне ограничены. Принятые поправки призваны противодействовать ввозу, реализации и применению контрафактных пестицидов и агрохимикатов, наносящих ущерб АПК, природе и здоровью людей. Так, предполагается, что на таможнях появятся специализированные пункты пропуска, через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты.

