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USD

75.428 (0,11%)

EUR

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Приглашаем на международный бизнес-форум ProAgroTalk 1.0

Партнерский материал


ProAgroTalk

ProAgroTalk

«Новый технологический уклад в сельском хозяйстве. Опыт Италии и России»

19 февраля 2021 года состоится открытие международного аграрного бизнес-форума ProAgroTalk: «Новый технологический уклад в сельском хозяйстве. Опыт Италии и России».

В онлайн-формате участники обсудят комплексный подход при переходе на эффективное цифровое сельское хозяйство 4.0 с использованием беспилотных воздушных судов и IT-платформы, зарубежный опыт производства, сертификации и обучения, а также реализации органической продукции, в том числе на экспорт.

Предусмотрено проведение B2B-сессии для обмена контактами, а также Круглого стола в Сибирском федеральном округе, который состоится при организационной поддержке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Организатор мероприятия — Национальный союз зернопроизводителей, который уже более десяти лет обеспечивает двусторонний трансфер передовых технологий между российскими и зарубежными участниками аграрного сектора.

Форум пройдет при поддержке правительств России и Италии, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ, органов власти субъектов РФ и общественных организаций.

Партнерами форума выступают разработчики IT-платформы; компании, предоставляющие услуги по применению беспилотных летательных аппаратов и наноспутников; производители средств защиты растений и органоминеральных удобрений; внешнеэкономические торговые организации; федерация органического сельского хозяйства Италии FederBio и ее эксклюзивный представитель в России — «Фактор БИО» - консультант по производству и сертификации органической продукции, а также одна из крупнейших выставок здорового питания в мире — SANA (г. Болонья, Италия).

На мероприятие приглашены сотрудники посольств, сенаторы из Италии и России, государственные служащие, представители отраслевых высших учебных заведений и общественных ассоциаций, деятели науки, ведущие эксперты, бизнесмены, аграрии, переработчики, трейдеры, транспортники — более 1500 участников из России, стран ЕАЭС, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Планируется, что ProAgroTalk будет проводиться ежегодно и выносить на обсуждение успешные зарубежные практики и актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса.

Для участия необходима регистрация на сайте мероприятия https://www.proagrotalk.org/.

https://www.proagrotalk.org/?mediaAccreditation - ссылка для аккредитации СМИ (инфопартнеры)

https://www.proagrotalk.org/#advertisers - для рекламодателей

https://www.proagrotalk.org/?becomePartner - для партнеров

Национальный союз зернопроизводителей 

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