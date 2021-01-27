Засуха 2020 года остро обнажила проблемы агросектора в Калмыкии

Минсельхоз Калмыкии

В результате почвенной и воздушной засухи пострадали пастбища на площади около 3 млн гектаров

2020 год стал своеобразным экзаменом для республики Калмыкия. Осень 2019 года способствовала росту пастбищной растительности, а отсутствие зимы и ранняя весна предопределили чрезмерную эксплуатацию естественных кормовых угодий. Бессистемное использование, превышение нагрузки скота, а затем сильное распространение саранчовых вредителей и мышевидных грызунов привели к резкому снижению продуктивности и деградации пастбищных угодий. В результате засуха в весеннее-летний период привела к введению на части территорий чрезвычайной ситуации, обнажилась масса проблем в основной отрасли сельского хозяйства, в животноводстве.



Калмыкия — первая пустыня в Европе и засухи в республике повторяются с постоянством не реже трех-пяти раз за десятилетие. Все это — хрупкость экосистемы, постоянные риски — предопределяют особенности производства продукции в этих условиях.



Впервые за последние годы пришлось идти на подкормку животных с первых дней лета. Созданные запасы кормов на зимний период начали расходоваться летом, что, безусловно, связано с мерами по смягчению последствий засухи. Самая главная задача в животноводстве — сохранить маточное поголовье, особенно в племенных хозяйствах республики.



Засуха обнажила проблемы, которые накапливались с постсоветского периода. Первая основная проблема — банкротство крупных сельскохозяйственных предприятий в 1990-е годы, замена их на крестьянско-фермерские хозяйства. Но если крупные сельхозпредприятия (колхозы, совхозы) были локомотивом жизнедеятельности сельских территорий, которые брали на себя все социально-экономические проблемы, то КФХ (кроме отдельных), вследствие большого количества финансовых и организационных проблем, не смогли принять на себя всю ответственность за их решение. К тому же не совсем удачно проведенная земельная реформа до сих пор обнажает многие проблемы использования сельскохозяйственных угодий.



По засушливости климата республика Калмыкия уступает лишь бывшим среднеазиатским союзным республикам. Достаточно отметить, что за последние 120 лет засухи в республике отмечались 87 раз. Поэтому засуха 2020 года не явилась чем-то особенным, но остро обнажила накопившиеся проблемы в перевыпасе пастбищ в последние 20 лет. Осень 2019 года по увлажнению была достаточной для накопления пастбищной массы и отсутствие зимы (температура воздуха +3,4 градусов Цельсия вместо -4,1 среднемноголетней) привели к длительному использованию пастбищных угодий. Здесь можно сказать, что пастбищное животноводство в полной мере способствовало снижению продуктивности и привело к деградации земель в большинстве районов республики, особенно на Черных землях.



К тому же в текущем сезоне, несмотря на большой объем вспомогательных истребительных работ, наблюдалось массовое распространение саранчовых вредителей и мышевидных грызунов. Стоит лишь сказать, что на Черных землях и в пяти районах центральной зоны осадков не наблюдалось со второй половины июня до конца октября. Такой засухи в летний период не наблюдалось за последние 10 лет. Уже в начале июля об этом был оповещен Минсельхоз РФ, и на Черных землях побывал начальник Департамента растениеводства Роман Некрасов. В результате почвенной и воздушной засухи пострадали пастбища на площади около 3 млн га, что привело к снижению их продуктивности до 0,6 ц/га против 2,1 ц/га сухой массы (среднемноголетние значения). Недобор сухой массы превысил 420 тыс. т, а в сумме убытки составляют 1,8 млрд руб.



В практике Российской Федерации возмещение убытка, связанного с катаклизмами чрезвычайного характера, происходит, исходя из фактических затрат и страхования животных. В случае с пастбищами затраты на их улучшение и использование отсутствуют, а страхование как животных, так и пастбищ в республике не практикуется. Таким образом, оснований для выделений субсидий республике из-за недобора продукции на природных пастбищах у Минсельхоза РФ не было.



Следует отметить, что в условиях текущего года в отдельных районах в связи с отсутствием дождя, высоким температурным режимом и пыльными бурями обнажилась и другая проблема — питьевая вода для животных. В этих условиях уже в июле часть сельхозпроизводителей вынуждена была начать подкормку животных, особенно племенного и маточного поголовья, решать вопросы обеспечения качественной питьевой водой. После проработки вопроса о создавшейся в республике ситуации 21.07.2020 главой республики был объявлен режим ЧС в восьми муниципальных образованиях.



После обращения главы республики Калмыкия Бату Хасикова в целях недопущения массового сокращения численности поголовья скота в 2020 году, из резервного фонда правительства России было выделено на финансовое обеспечение затрат на приобретение растительных кормов, соломы и зерна на кормовые цели с учетом транспортировки, сельхозтоваропроизводителям восьми пострадавших районов 562 млн руб. В настоящее время объем господдержки по всем предусмотренным направлениям доведен до конечных получателей.



Автор статьи: Борис Гольдварг, к. с.-х. н., представитель ФГБУ «Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М. Б. Нармаева» (КНИИСХ)

