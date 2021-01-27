Типографии, покрывающие 70% молочной упаковки, готовятся к маркировке, многие уже готовы

Е. Егоров

Оператор системы «Честный знак» оказывает содействие в подключении поставщиков упаковки, ряд которых находится за рубежом

Завершение оснащения в первом квартале 2021 года планируется на 32 предприятиях, во втором квартале — на 29. Всего о готовности в определенные сроки заявили 78 поставщиков упаковки. Они покрывают 70% рынка упаковки для отрасли. В работе находятся еще 89 компаний.



Среди типографий, готовых принимать промышленные заказы в январе: «Литон» (пленка, пленка финпак, флоупак), «Фирма Сигма» (кашированная фольга, самоклеящаяся этикетка, платинка, флоупак), «Флекс-н-Ролл ПРО» (Белоруссия, круговая, термоусадочная, всплавляемая, самоклеящаяся этикетки), «Вайт» (кашированная фольга, этикетка инмолд, термоусадочная этикетка, пленка финпак, платинка), «Флексофорс» (Белоруссия, флоупак), «Презент Упаковка» (платинка, самоклеящаяся этикетка), «Мультифлекс» (флоупак, дойпак, круговая и вплавляемая этикетки, пленка финпак), «Эдас Пак» (флоупак, дойпак, круговая этикетка, кашированная фольга), «Ламифойл» (Белоруссия, платинка, кашированная фольга), «Полипак» (платинка, круговая этикетка, флоупак, пленка финпак). Эти предприятия либо уже печатают промышленные партии, либо готовы принимать крупные заказы.



К меморандуму с обязательствами типографий, задействованных в маркировке молочной продукции, уже присоединились 19 компаний. Один из ключевых пунктов документа — обеспечение готовности печатать промышленные партии упаковки с кодами маркировки за два месяца до старта маркировки той или иной товарной группы.



«Особенность молочной отрасли заключается в том, что в ней самое большое количество различных типов упаковки по сравнению с другими товарными группами. Специально для маркировки молока внедряется новый способ нанесения — на упаковке, которую заказывают в типографиях. Это позволяет снизить инвестиции в разы. Мы видим, что поставщики упаковки активно включились в работу», — говорит руководитель товарной группы «Молоко» Алексей Сидоров.



В ходе эксперимента по маркировке молочной продукции протестировано нанесение кодов на все виды упаковки, в том числе кашированной фольги, плотной пленки для сыра, этикеток на бутылки, пленки для творожной массы и так далее.

