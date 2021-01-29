К 2035 году внедрение технологий точного земледелия в российском растениеводстве достигнет 90%

Kverneland Group

Если на сегодняшний день не более 20-25% российских хозяйств использует при посеве пропашных культур такие технологии как автоматическое отключение секций сеялки на основе GPS, то к 2035 году проникновение технологий точного земледелия достигнет 90%. Такого мнения придерживаются в «Квернеланд Груп СНГ», подразделении международного сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group. О тенденциях в этой области рассказал Сергей Марнов, руководитель направления пропашных сеялок компании

На сегодняшний день к основным технологиям точного земледелия при посеве пропашных культур относятся: использование технологической колеи, автоматического отключения и включения высевающих секций на основе GPS сигнала, а также технология квадратно- или треугольногнездового посева («шахматный посев»).



Использование технологической колеи при посеве пропашных в европейских хозяйствах превышает 90%, тогда как в России, несмотря на давность существования этой технологии, - не более 10%.



«До недавнего времени российские аграрии мало уделяли внимания проблеме переуплотнения почв, тогда как в Европе изучением путей ее решения занимаются порядка 50 лет, и использование технологической колеи, как метода снижения нагрузки давления техники на почву, очень эффективно. Поэтому в Евросоюзе технологические колеи можно видеть практически на каждом поле, — поясняет Сергей Марнов, руководитель направления пропашных сеялок компании «Квернеланд Груп СНГ». — Непопулярность этой технологии у нас в стране также обусловлена «разношерстностью» парков, ведь для закладки технологической колеи необходимо четко понимать, техника с какой шириной захвата будет проводить дальнейшие работы после посева. И, наконец, использование технологической колеи снижает урожайность за счёт не 100% использования площади поля, что также делает технологию менее популярной у российских сельхозпроизводителей».



Несколько шире применение в России технологии автоматического отключения и включения секций сеялки на основе спутникового сигнала: она достигает 25% против 70% ее распространения в Европе. Сегодня это одна из самых прецизионных и современных технологий сева пропашных культур при помощи посевных агрегатов с электроприводом. Она оптимизирует использование посевной площади и полностью исключает просевы или пересевы, экономя в среднем 5% семян.



Сдерживающим фактором ее развития в России является цена таких машин, которые по сравнению с сеялками с механическим приводом стоят на 30% дороже.



«Несмотря на дешевизну «механических» машин, еще несколько лет назад наша компания приняла решение, что все новые разрабатываемые модели сеялок будут оснащаться только электроприводом. Каждый год процентное соотношение механики и электропривода в продажах меняется в пользу последних. И уже не меньше 70% пропашных сеялок Kverneland на рынке России реализуется с электроприводом. Это соответствует тренду на точное земледелие, которому следуют большинство мировых производителей», - уточнил Сергей Марнов.



Кроме того, для внедрения этой технологии потребуется навигационная система, оплата спутникового сигнала и приобретение у производителя техники лицензионного ключа, который представляет собой кодовый набор цифр для активации.



«Надо отметить, что наша компания пошла несколько по другому пути в отличие от остальных производителей машин, работающих по аналогичной технологии. Если большинством производителей техники оплата за ключ доступа взимается регулярно в течение всего срока эксплуатации, то Kverneland Group для активации своей системы GEOCONTROL делает это однократно, что позволяет сельхозпроизводителю сэкономить до 40% стоимости пользования этой технологии, - рассказал специалист.



Третья технология сева пропашных культур, заключается в расположении семян на поле в заданном порядке — кватдратно- и треугольно-гнездовом — благодаря запатентованной системе контроля в двух плоскостях GEOSEED. Она была представлена на рынке в 2016 году концерном Kverneland Group и на сегодняшний день не имеет аналогов. На данный момент степень ее использования как в России, так и в мире невысока: на российском рынке каждая четвертая сеялка точного высева Kverneland продается с этой системой.







Прирост урожайности при расстановке семян в квадратно-гнездовом (или, по-другому, «шахматном») порядке составляет около 5-13% за счет увеличения площади питания корневой системы каждого растения и ослабления конкуренции между ростками за свет. Так как эта технология преимущественно внедряется при возделывании сахарной свеклы, то к ее преимуществам можно отнести и повышение качества уборки — корнеплоды более равномерно поступают на элеватор комбайна, что значительно снижает травмирование урожая, его загрязненность и нагрузку на уборочную машину.



Если в настоящее время в целом степень проникновения технологий точного земледелия в растениеводство в России по сравнению с Европой невелика, то, по мнению Сергея Марнова, через 10-15 лет, то есть к 2035, уровень использования таких машин достигнет 90%. При этом это касается не только посевной техники, но и машин, используемых для внесения СЗР и минеральных удобрений. В этой сфере двойные перекрытия, неизбежно возникающие в отсутствии технологии точного земледелия, грозят не только перерасходом денежных средств, но и опасностью получить химический ожог возделываемых культур.

