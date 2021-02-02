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Новый проект – Агроконсалтинг

«Один день на “Ростсельмаш”» - для клиентов Алтайского края

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Познакомиться с новинками модельного ряда, узнать основные этапы производства агромашин и комплектующих, дать обратную связь об используемой технике — таковы главные цели визита делегации Алтайского края — в рамках проекта «Один день на “Ростсельмаш”»

Для аграриев из различных регионов страны уже стало доброй традицией посещать производственные площадки компании «Ростсельмаш». В первый день февраля более 10 руководителей агропредприятий Алтайского края стали участниками очередной экскурсии в Ростове-на-Дону. Эти люди понимают, что работа над качеством уборки урожая начинается задолго до того, как они выйдут на поля. Залог успеха — доскональное знание техники и ее возможностей. А где об этом лучше всего узнать? Конечно, непосредственно на производстве. 

Визит делегации начался с презентации спектра моделей и модификаций «Ростсельмаш», где представители компании рассказали о самых востребованных типах техники и представили новинки этого сезона. Далее для гостей провели экскурсию по производственным площадкам — участок сборки трансмиссий, корпус по производству тракторов, главный сборочный конвейер, центральный логистический комплекс. 

«На предприятии наша делегация — первый раз, спасибо дилеру, который организовал поездку. У нас очень много техники «Ростсельмаш»: и тракторы, и комбайны. Думаю, пополнение парка в ближайшее время продолжится. Конечно же, хочется посмотреть на производство, дать обратную связь разработчикам и сервисных службам», — рассказывает директор ООО «Имени Мичурина» Алексей Шаталов. 

Техника «Ростсельмаш» пользуется активным спросом у аграриев Алтайского края. В 2020 году «Ростсельмаш» на треть увеличил поставки техники в этот регион до 250 единиц. 

«Ростсельмаш» 

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