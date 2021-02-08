Онлайн-встречи с бразильскими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования

BASYA Group

В течение марта 2021 года в России и странах СНГ пройдут онлайн-встречи с крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования из Бразилии

Встречи, организованные в рамках государственной программы поддержки бразильской отрасли машиностроения Brazil Machinery Solutions, нацелены на установление деловых контактов между бразильскими поставщиками сельхозтехники и предприятиями из России и стран ближнего зарубежья, проведение двусторонних переговоров и развитие сотрудничества.



Бразилия — страна новейших аграрных технологий



Бразилия является самым крупным рынком аграрной техники в Латинской Америке: страна занимает шестое место по экспорту сельскохозяйственных машин в мире. При этом Россия входит в топ-10 импортеров сельскохозяйственной техники и оборудования из Бразилии.



Государственная поддержка сотрудничества



Организатором встреч выступает российское представительство Агентства по развитию экспорта Бразилии и привлечению инвестиций «Апекс-Бразил» (Apex-Brasil) при поддержке Бразильской ассоциации машиностроения (ABIMAQ), которые вносят огромный вклад в развитие сотрудничества между бразильскими и российскими компаниями. Так, «Апекс-Бразил» и ассоциация ABIMAQ ежегодно организуют участие российских импортеров во встречах с бразильскими производителями сельхозтехники на крупнейшей выставке Латинской Америки в сфере сельскохозяйственного оборудования AGRISHOW. За последние 10 лет выставку посетили 26 импортеров из России и стран СНГ.



Девять лидеров отрасли



В онлайн В2В-встречах, организованных в этом году в России и странах СНГ, примут участие первые лица и ведущие специалисты таких бразильских предприятий-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, как:



BALDAN — плуги, сеялки, дисковые бороны, разбрасыватели



EUROLATTE — оборудование для молочного животноводства



HIMEV — мульчеры



JAN — зерновозы, самоходные опрыскиватели, разбрасыватели



INRODA — дисковые бороны, плуги, запчасти, гидравлическое оборудование



ZACCARIA — оборудование для обработки риса, бобовых, кукурузы, пшеницы



JACTO — самоходные и прицепные опрыскиватели



TATU — дисковые бороны, сеялки, плуги, разбрасыватели, запасные части



STARA — самоходные опрыскиватели, разбрасыватели, бункеры-протравители, системы точного земледелия, орудия для обработки почвы, посевные комплексы



Бразильские предприятия заинтересованы в поиске партнеров-дилеров на территории России и стран ближнего зарубежья. При этом часть компаний уже представлена на локальных рынках; в рамках мероприятия они расширяют присутствие в отдельных регионах России и странах СНГ.







Весь март



Встречи с бразильскими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования пройдут с 1 по 31 марта 2021 года, в формате двусторонних онлайн-переговоров на платформе Google Meet с профессиональной поддержкой переводчиков. Участие во встречах бесплатное.



Как принять участие



Компаниям, желающим принять участие во встречах с бразильскими производителями агротехники, необходимо до 1 марта зарегистрироваться на сайте www.brazil-onlineb2b.com . Компании из России и стран СНГ при регистрации смогут выбрать бразильские предприятия, с которыми хотели бы провести встречи. Организатор мероприятия подготовит индивидуальный график двусторонних переговоров для каждого участника.



За дополнительной информацией обращайтесь к координатору В2В-встреч:



Юлия Школьная



телефон: +7 846 359 111 0



e-mail: brazil@basyagroup.com



www.brazil-onlineb2b.com



Instagram: @brazil_agro_

