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Новый проект – Агроконсалтинг

Онлайн-встречи с бразильскими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования

Партнерский материал


BASYA Group

BASYA Group

В течение марта 2021 года в России и странах СНГ пройдут онлайн-встречи с крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования из Бразилии

Встречи, организованные в рамках государственной программы поддержки бразильской отрасли машиностроения Brazil Machinery Solutions, нацелены на установление деловых контактов между бразильскими поставщиками сельхозтехники и предприятиями из России и стран ближнего зарубежья, проведение двусторонних переговоров и развитие сотрудничества. 

Бразилия — страна новейших аграрных технологий

Бразилия является самым крупным рынком аграрной техники в Латинской Америке: страна занимает шестое место по экспорту сельскохозяйственных машин в мире. При этом Россия входит в топ-10 импортеров сельскохозяйственной техники и оборудования из Бразилии. 

Государственная поддержка сотрудничества

Организатором встреч выступает российское представительство Агентства по развитию экспорта Бразилии и привлечению инвестиций «Апекс-Бразил» (Apex-Brasil) при поддержке Бразильской ассоциации машиностроения (ABIMAQ), которые вносят огромный вклад в развитие сотрудничества между бразильскими и российскими компаниями. Так, «Апекс-Бразил» и ассоциация ABIMAQ ежегодно организуют участие российских импортеров во встречах с бразильскими производителями сельхозтехники на крупнейшей выставке Латинской Америки в сфере сельскохозяйственного оборудования AGRISHOW. За последние 10 лет выставку посетили 26 импортеров из России и стран СНГ.

Девять лидеров отрасли

В онлайн В2В-встречах, организованных в этом году в России и странах СНГ, примут участие первые лица и ведущие специалисты таких бразильских предприятий-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, как:

BALDAN — плуги, сеялки, дисковые бороны, разбрасыватели

EUROLATTE — оборудование для молочного животноводства

HIMEV — мульчеры

JAN — зерновозы, самоходные опрыскиватели, разбрасыватели

INRODA — дисковые бороны, плуги, запчасти, гидравлическое оборудование

ZACCARIA — оборудование для обработки риса, бобовых, кукурузы, пшеницы

JACTO — самоходные и прицепные опрыскиватели

TATU — дисковые бороны, сеялки, плуги, разбрасыватели, запасные части

STARA — самоходные опрыскиватели, разбрасыватели, бункеры-протравители, системы точного земледелия, орудия для обработки почвы, посевные комплексы 

Бразильские предприятия заинтересованы в поиске партнеров-дилеров на территории России и стран ближнего зарубежья. При этом часть компаний уже представлена на локальных рынках; в рамках мероприятия они расширяют присутствие в отдельных регионах России и странах СНГ.

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Весь март

Встречи с бразильскими производителями сельскохозяйственной техники и оборудования пройдут с 1 по 31 марта 2021 года, в формате двусторонних онлайн-переговоров на платформе Google Meet с профессиональной поддержкой переводчиков. Участие во встречах бесплатное.

Как принять участие

Компаниям, желающим принять участие во встречах с бразильскими производителями агротехники, необходимо до 1 марта зарегистрироваться на сайте www.brazil-onlineb2b.com. Компании из России и стран СНГ при регистрации смогут выбрать бразильские предприятия, с которыми хотели бы провести встречи. Организатор мероприятия подготовит индивидуальный график двусторонних переговоров для каждого участника.

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору В2В-встреч:

Юлия Школьная

телефон: +7 846 359 111 0

e-mail: brazil@basyagroup.com

www.brazil-onlineb2b.com

Instagram: @brazil_agro_

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