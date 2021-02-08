Новый гербицид для риса от Corteva Agriscience поможет повысить урожайность культуры до 70%

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Гербицид ТопШот™ 113 МД позволит производителям риса повысить урожайность за счет эффективного контроля наиболее вредоносных сорняков



Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience получила регистрацию на российском рынке нового послевсходового гербицида ТопШот™ 113 МД, предназначенного для контроля широкого спектра сорной растительности в посевах риса, в том числе различных видов проса, устойчивых к гербицидам класса ингибиторов ацетолактатсинтазы (АЛС), прочих злаковых, а также двудольных, болотных сорняков.



В настоящее время основная масса гербицидов для риса имеет один механизм действия — ингибирование АЛС, что не дает возможности рисоводам контролировать резистентные формы «просянок». В отличие от них в основе нового гербицида находятся два действующих вещества: пеноксулам в концентрации 13,33 г/л и цигалофоп-бутил — 100 г/л. Цигалофоп-бутил является ингибитором ацетил-КoA карбоксилазы (АКК), фермента определяющего скорость биосинтеза жирных кислот, а также участвующего в синтезе сукцината, каротиноидов, стероидов и других веществ. Пеноксулам служит ингибитором АЛС, важного элемента синтеза аминокислот — валина, лейцина и изолейцина. Таким образом, сочетание действующих веществ из двух химических классов с разным механизмом действия обеспечивает препарату высокую эффективность против злаковых сорняков, в том числе проявляющих устойчивость к традиционно используемым препаратам, и уменьшает риск развития резистентности.



Препарат не только снижает риски появления резистентности, но и проявляет превосходную селективность ко всем разновидностям и сортам риса и безопасен для всех последующих культур в севообороте. Препарат рекомендован к применению один раз за сезон при норме внесения 2,5-3 л/га, чтобы помочь решить проблему наиболее трудноискоренимых сорняков в рисовых чеках.



Эффективность борьбы с сорной растительностью, подтверждается ощутимой прибавкой урожайности. Так, проведенные опыты на участках, обработанных ТопШот™ 113 МД в дозировке 3 л/га, продемонстрировали повышение урожайности до 70% (70 ц/га против 42 ц/га на контроле) по сравнению с контролем.



«Борьба с сорняками занимает одно из главенствующих мест в технологии возделывания риса, урожайность которого может снижаться до 30% из-за высокой засоренности чеков. Этот фактор также негативно влияет на себестоимость продукции, так как затрудняет проведение ряда полевых работ и увеличивает затраты на очистку зерна, - рассказывает Владимир Янишевский, менеджер по продуктам компании Corteva Agriscience. — Новый гербицид, который предлагает Corteva Agrisciencee, призван помочь в решении этой проблемы с учетом специфики, характерной для этого сегмента растениеводства».



ТопШот™ 113 МД имеет широкое окно применения — от двух листьев риса до конца кущения. Уже спустя час после внесения устойчив к осадкам. Препарат действует на сорняки, достигшие на момент обработки 1-4 листьев, при этом первые симптомы проявляются уже через 3-5 дней после применения.

