разделы

реклама

журналы

USD

74.138 (0,54%)

EUR

89.686 (0,49%)

MOEX

3399.47 (-0,43%)

BRENT

61.41 (0,44%)

Пшеница

641.4 (1,26%)

Сахар

16.55 (-0,96%)

USD

74.138 (0,54%)

EUR

89.686 (0,49%)

MOEX

3399.47 (-0,43%)

BRENT

61.41 (0,44%)

Пшеница

641.4 (1,26%)

Сахар

16.55 (-0,96%)

USD

74.138 (0,54%)

EUR

89.686 (0,49%)

MOEX

3399.47 (-0,43%)

BRENT

61.41 (0,44%)

Пшеница

641.4 (1,26%)

Сахар

16.55 (-0,96%)

USD

74.138 (0,54%)

EUR

89.686 (0,49%)

MOEX

3399.47 (-0,43%)

BRENT

61.41 (0,44%)

Пшеница

641.4 (1,26%)

Сахар

16.55 (-0,96%)

USD

74.138 (0,54%)

EUR

89.686 (0,49%)

MOEX

3399.47 (-0,43%)

BRENT

61.41 (0,44%)

Пшеница

641.4 (1,26%)

Сахар

16.55 (-0,96%)

Новый проект – Агроконсалтинг

Большой потенциал производства хумуса на российском рынке

Партнёрский материал


ООО "ВНМ ДИДЖИТАЛ"

ООО "ВНМ ДИДЖИТАЛ"


Tetra Pak расскажет как извлечь выгоду из потребительских трендов при производстве хумуса

«Активный образ жизни влияет на то, как мы едим, что мы едим и как часто мы это делаем. Формат закусок не теряет своей актуальности. Необходимость в здоровой пище в виде мини-порций диктует определенные требования — она должна быть сытной, технологичной, вкусной и богатой белком», — говорится в ежегодном исследовании рынка Trendipedia, проведенном Tetra Pak в 2019 году.

Хумус идеально подходит под эти требования: это удобное и питательное блюдо, которое годится и для полноценного приема пища, и для закуски. Хумус из нута содержит много белка, железа, пищевых волокон, витаминов и минералов. Кроме того, он идеально подходит в качестве растительной пищи для постоянно растущего числа вегетарианцев и веганов (к слову, сейчас в мире насчитывается около 500 млн веганов). Кроме того, такая еда подходит людям, которые стремятся включать больше растительной пищи в свой рацион, потому что это экологичнее.

Ниже приведены данные о мировом рынке хумуса, подготовленные фирмой Market Research Future в 2018 году. Согласно исследованию, продажи хумуса будут ежегодно расти примерно на 13% вплоть до 2027 года. В результате ожидается, что объем мировых продаж хумуса в 2027 году в три раза превысит аналогичный уровень 2018 года для всех его категорий, включая хумусы не на основе нута. 

  • Мировой рынок, 2018 год: $2,253 млрд (классический хумус: $963 млн)

  • Прогноз на 2027 год: $6,7 млрд 

  • Прогноз совокупных темпов годового роста (2018-2027): 12,84%

Источник: Market Research Future​

photo_2021-02-09 16.42.54.jpeg

Подробнее об услуге Tetra Pak

Рынок с такими возможностями для дальнейшего роста не ускользнул от внимания Tetra Pak. Компания планирует организовать совместную работу с производителями продуктов питания, которые хотят открыть или расширить производство хумуса.

«Мы провели обширные исследования и наработали необходимую технологическую базу для изготовления хумуса, что делает нас ведущим партнером для производителей хумуса», — рассказывает Дэн Бьерклунд, один из руководителей в центре Tetra Pak по исследованию готовых пищевых продуктов. — Основываясь на наших выводах, мы определили важные характеристики, которые влияют на выбор технологического оборудования и технологических параметров».

Среди них — текстура продукта, выражаемая двумя количественными показателями: однородность и намазываемость. Также учтены планируемые условия хранения хумуса (в охлажденном виде или при комнатной температуре), а также наличие особых добавок, например, оливок.

Команда Tetra Pak обладает знаниями и навыками для организации технологических линий как для серийного, так и для непрерывного производства хумуса требуемого качества.

Кроме того, Tetra Pak разработали особый смеситель с большими сдвиговыми усилиями. Он предназначен для эффективной обработки нута, бобов и других овощных культур с минимальными трудозатратами. Одно из преимуществ смесителя — прямой впрыск пара для быстрого и устойчивого нагрева, что позволяет значительно сократить время обработки. Еще одним преимуществом этого оборудования является наличие специального подъемника с контейнером, обеспечивающего эргономичное и гигиеничное добавление нута и других ингредиентов в смесительный бак. Этот смеситель является главным элементом производственной линии по производству хумуса и способен выполнять сразу несколько операций: тепловую обработку, измельчение, смешение и охлаждение.

Мелкие производители изготавливают хумус небольшими партиями, однако для крупносерийного производства качественного продукта требуются специальные знания. Мы готовы поделиться этим знанием с вами! ​​​​Нужно заполнить короткую форму по ссылке, и наши специалисты свяжутся с вами.  

В качестве бонуса после заполнения можете скачать полезный материал о хранении хумуса.

ООО "ВНМ ДИДЖИТАЛ" 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама