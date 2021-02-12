Большой потенциал производства хумуса на российском рынке

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Tetra Pak расскажет как извлечь выгоду из потребительских трендов при производстве хумуса





«Активный образ жизни влияет на то, как мы едим, что мы едим и как часто мы это делаем. Формат закусок не теряет своей актуальности. Необходимость в здоровой пище в виде мини-порций диктует определенные требования — она должна быть сытной, технологичной, вкусной и богатой белком», — говорится в ежегодном исследовании рынка Trendipedia, проведенном Tetra Pak в 2019 году.



Хумус идеально подходит под эти требования: это удобное и питательное блюдо, которое годится и для полноценного приема пища, и для закуски. Хумус из нута содержит много белка, железа, пищевых волокон, витаминов и минералов. Кроме того, он идеально подходит в качестве растительной пищи для постоянно растущего числа вегетарианцев и веганов (к слову, сейчас в мире насчитывается около 500 млн веганов). Кроме того, такая еда подходит людям, которые стремятся включать больше растительной пищи в свой рацион, потому что это экологичнее.



Ниже приведены данные о мировом рынке хумуса, подготовленные фирмой Market Research Future в 2018 году. Согласно исследованию, продажи хумуса будут ежегодно расти примерно на 13% вплоть до 2027 года. В результате ожидается, что объем мировых продаж хумуса в 2027 году в три раза превысит аналогичный уровень 2018 года для всех его категорий, включая хумусы не на основе нута.



Мировой рынок, 2018 год: $2,253 млрд (классический хумус: $963 млн)



Прогноз на 2027 год: $6,7 млрд



Прогноз совокупных темпов годового роста (2018-2027): 12,84%



Источник: Market Research Future​







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Рынок с такими возможностями для дальнейшего роста не ускользнул от внимания Tetra Pak. Компания планирует организовать совместную работу с производителями продуктов питания, которые хотят открыть или расширить производство хумуса.



«Мы провели обширные исследования и наработали необходимую технологическую базу для изготовления хумуса, что делает нас ведущим партнером для производителей хумуса», — рассказывает Дэн Бьерклунд, один из руководителей в центре Tetra Pak по исследованию готовых пищевых продуктов. — Основываясь на наших выводах, мы определили важные характеристики, которые влияют на выбор технологического оборудования и технологических параметров».



Среди них — текстура продукта, выражаемая двумя количественными показателями: однородность и намазываемость. Также учтены планируемые условия хранения хумуса (в охлажденном виде или при комнатной температуре), а также наличие особых добавок, например, оливок.



Команда Tetra Pak обладает знаниями и навыками для организации технологических линий как для серийного, так и для непрерывного производства хумуса требуемого качества.



Кроме того, Tetra Pak разработали особый смеситель с большими сдвиговыми усилиями. Он предназначен для эффективной обработки нута, бобов и других овощных культур с минимальными трудозатратами. Одно из преимуществ смесителя — прямой впрыск пара для быстрого и устойчивого нагрева, что позволяет значительно сократить время обработки. Еще одним преимуществом этого оборудования является наличие специального подъемника с контейнером, обеспечивающего эргономичное и гигиеничное добавление нута и других ингредиентов в смесительный бак. Этот смеситель является главным элементом производственной линии по производству хумуса и способен выполнять сразу несколько операций: тепловую обработку, измельчение, смешение и охлаждение.



Мелкие производители изготавливают хумус небольшими партиями, однако для крупносерийного производства качественного продукта требуются специальные знания. Мы готовы поделиться этим знанием с вами! ​​​​Нужно заполнить короткую форму по ссылке, и наши специалисты свяжутся с вами.



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