ICC Russia приглашает на Неделю международной торговли

ICC Russia

Приглашаем вас на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021, которую Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит с 15 по 19 марта 2021 года

В фокусе обсуждения: как ключевые тренды 2020 года — растущий протекционизм, карантинные ограничения, цифровизация, адаптация к изменениям климата и др. — влияют на развитие нормативно-правовой базы ведущих юрисдикций в части экспорта и импорта и глобальные стандарты международной торговли.



В рамках Недели международной торговли состоятся отраслевые мероприятия по агроэкспорту и фармацевтике, конференция International Legal Day и ставшая уже традиционной ежегодная конференция ICC Russia «Международные расчеты и документарный бизнес: основные тенденции, вызовы и перспективы» , которая пройдет в сотрудничестве с Банком ВТБ уже в 5-й раз.



В числе тем конференции в 2021 году:



Главные новости и тренды в международной торговле, расчетах и финансировании.



Глобальные стандарты, руководства, позиции: COVID и non-COVID update.



Регуляторный аспект: влияние нормативно-правовых документов в области банковской деятельности на документарные инструменты и независимые гарантии.



Торговое финансирование: акцент на цепочке поставок.



Гарантийный бизнес в России и на глобальном уровне: как развивается практика?



Документарные аккредитивы: тенденции развития практики.



Комплаенс в торговом финансировании: санкции, KYC, противодействие мошенничеству.



Цифровизация глобальной торговли.



В мероприятии принимают участие представители государственных органов, банков, компаний — участников внешнеэкономической деятельности, представители транспортно-логистической и страховой отраслей, эксперты в области международной торговли, юристы, провайдеры цифровых решений.



Регистрация на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 открыта!



Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: 7 (495) 720-50-80, o.gerchakova@iccwbo.ru.



С уважением,



Команда ICC Russia

