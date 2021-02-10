ICC Russia приглашает на Неделю международной торговли

Приглашаем вас на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021, которую Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит с 15 по 19 марта 2021 года
В фокусе обсуждения: как ключевые тренды 2020 года — растущий протекционизм, карантинные ограничения, цифровизация, адаптация к изменениям климата и др. — влияют на развитие нормативно-правовой базы ведущих юрисдикций в части экспорта и импорта и глобальные стандарты международной торговли.
В рамках Недели международной торговли состоятся отраслевые мероприятия по агроэкспорту и фармацевтике, конференция International Legal Day и ставшая уже традиционной ежегодная конференция ICC Russia «Международные расчеты и документарный бизнес: основные тенденции, вызовы и перспективы», которая пройдет в сотрудничестве с Банком ВТБ уже в 5-й раз.
В числе тем конференции в 2021 году:
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Главные новости и тренды в международной торговле, расчетах и финансировании.
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Глобальные стандарты, руководства, позиции: COVID и non-COVID update.
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Регуляторный аспект: влияние нормативно-правовых документов в области банковской деятельности на документарные инструменты и независимые гарантии.
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Торговое финансирование: акцент на цепочке поставок.
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Гарантийный бизнес в России и на глобальном уровне: как развивается практика?
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Документарные аккредитивы: тенденции развития практики.
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Комплаенс в торговом финансировании: санкции, KYC, противодействие мошенничеству.
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Цифровизация глобальной торговли.
В мероприятии принимают участие представители государственных органов, банков, компаний — участников внешнеэкономической деятельности, представители транспортно-логистической и страховой отраслей, эксперты в области международной торговли, юристы, провайдеры цифровых решений.
Регистрация на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 открыта!
Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: 7 (495) 720-50-80, o.gerchakova@iccwbo.ru.
С уважением,
Команда ICC Russia