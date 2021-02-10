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Новый проект – Агроконсалтинг

ICC Russia приглашает на Неделю международной торговли

Партнерский материал


ICC Russia

ICC Russia

Приглашаем вас на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021, которую Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) проводит с 15 по 19 марта 2021 года

В фокусе обсуждения: как ключевые тренды 2020 года — растущий протекционизм, карантинные ограничения, цифровизация, адаптация к изменениям климата и др. — влияют на развитие нормативно-правовой базы ведущих юрисдикций в части экспорта и импорта и глобальные стандарты международной торговли.

В рамках Недели международной торговли состоятся отраслевые мероприятия по агроэкспорту и фармацевтике, конференция International Legal Day и ставшая уже традиционной ежегодная конференция ICC Russia «Международные расчеты и документарный бизнес: основные тенденции, вызовы и перспективы», которая пройдет в сотрудничестве с Банком ВТБ уже в 5-й раз. 

В числе тем конференции в 2021 году:

  • Главные новости и тренды в международной торговле, расчетах и финансировании.

  • Глобальные стандарты, руководства, позиции: COVID и non-COVID update.

  • Регуляторный аспект: влияние нормативно-правовых документов в области банковской деятельности на документарные инструменты и независимые гарантии.

  • Торговое финансирование: акцент на цепочке поставок.

  • Гарантийный бизнес в России и на глобальном уровне: как развивается практика?

  • Документарные аккредитивы: тенденции развития практики.

  • Комплаенс в торговом финансировании: санкции, KYC, противодействие мошенничеству.

  • Цифровизация глобальной торговли.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, банков, компаний — участников внешнеэкономической деятельности, представители транспортно-логистической и страховой отраслей, эксперты в области международной торговли, юристы, провайдеры цифровых решений. 

Регистрация на мероприятия Недели международной торговли Global Trade Prospective 2021 открыта! 

Если у вас возникли трудности с регистрацией, свяжитесь с нами: 7 (495) 720-50-80, o.gerchakova@iccwbo.ru.

С уважением,

Команда ICC Russia

ICC Russia 

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