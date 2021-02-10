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Новый проект – Агроконсалтинг

Alltech E-CO2 запускает модель Feeds EA™, которая поможет изготовителям кормов и фермерам измерить и уменьшить углеродный след кормов для животных

Партнерский материал


Alltech

Alltech

Современное сельское хозяйство движется к более экологичным решениям и ингредиентам, поэтому в рамках проекта Alltech E-CO2 была разработана модель Feeds EA™, призванная помочь изготовителям и производителям кормов во всем мире измерить и уменьшить углеродный след кормов для животных

Feeds EA™ измеряет влияние процесса производства кормов на окружающую среду на уровне комбикормового завода, оценивая на этот предмет содержащиеся в корме соединения или смеси. Это влияние определяется путем расчета выбросов парниковых газов при производстве, выращивании, переработке, использовании энергии и транспортировке кормов. Feeds EA™ позволяет рассчитать выбросы на основе базы данных, содержащей более 300 ингредиентов, включая сырье, соевые продукты, побочные продукты и добавки.  

«Оптимизация экологической устойчивости при производстве кормов предоставляет огромные возможности для всей цепочки поставок, — отмечает Бен Брау, коммерческий директор Alltech E-CO2. — Используя Feeds EA™, изготовители кормов смогут дальше расширять ассортимент своей продукции и повышать ее экологическую устойчивость за счет поставок кормов с меньшим воздействием на окружающую среду». 

Углеродный след кормов может составлять до 80% углеродного следа фермы в целом, ведь он включает прямые выбросы, связанные с производством, транспортировку кормов, а также косвенные выбросы, возникающие в результате воздействия корма на животное. Однако реальное воздействие зависит от типа и системы производства. Feeds EA™ дает возможность оптимизировать рацион и показывает, как изменение состава корма может снизить его углеродный след. Некоторые ингредиенты корма оставляют более очевидный углеродный след, поэтому их замена более экологичными вариантами может существенно изменить ситуацию. 

«Alltech E-CO2 может работать с комбикормовыми заводами, производителями и применять данные об углеродных выбросах кормов на уровне ферм — с помощью наших сертифицированных методов оценки поголовья, — отмечает Брау. — Это значительно увеличивает возможность и точность измерения углеродного следа, а также позволяет уменьшить его последствия в цепочке производства кормов и пищевых продуктов». 

Feeds EA™ позволяет изготовителям кормов производить и продавать более экологически безопасные корма, давая производителям возможность выбирать рационы с меньшим воздействием на окружающую среду. Это особенно актуально для рынков, ориентированных на охрану окружающей среды, на которых фермерские цены зависят от показателей экологической устойчивости.

В результате расчета углеродного следа кормов с помощью Feeds EA™ изготовители и производители кормов получат сводный отчет, позволяющий сравнить различные соединения и смеси. Отчет будет включать количество ингредиентов, входящих в состав корма, процент их содержания в корме, уровень их углеродного следа и количество килограммов CO2-эквивалента на тонну, которое рассчитывается на основе дезагрегированных данных об углеродных выбросах кормов по различным категориям источников. 

Для получения дополнительной информации посетите сайт alltech-e-co2.com

Alltech 

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