Андрей Булгаков: необходимо обеспечить вакцинацию работников частного бизнеса

Руководители и владельцы частных предприятий провели в стенах АО «Щёлково Агрохим» встречу с главой Щёлковского городского округа Андреем Булгаковым, на которой обсудили насущные вопросы сегодняшнего дня
Главный вопрос — ход вакцинации от коронавируса в трудовых коллективах — интересовал всех. Глава Щёлковского городского округа Андрей Булгаков рассказал о том, как проходит прививочный процесс на предприятиях подведомственной ему территории. Он также привёл официальную статистику на данный момент и пожелал всем активнее включаться в прививочный процесс, отметив, что сейчас уже люди с возрастающим желанием записываются на вакцинацию. Собравшиеся обсудили частные вопросы, касающиеся вакцинации, заручившись обещанием территориального руководства помочь в организации процесса: сгруппировать вакцинируемых, помочь с транспортом