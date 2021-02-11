Андрей Булгаков: необходимо обеспечить вакцинацию работников частного бизнеса

АО «Щёлково Агрохим»

Руководители и владельцы частных предприятий провели в стенах АО «Щёлково Агрохим» встречу с главой Щёлковского городского округа Андреем Булгаковым, на которой обсудили насущные вопросы сегодняшнего дня

Главный вопрос — ход вакцинации от коронавируса в трудовых коллективах — интересовал всех. Глава Щёлковского городского округа Андрей Булгаков рассказал о том, как проходит прививочный процесс на предприятиях подведомственной ему территории. Он также привёл официальную статистику на данный момент и пожелал всем активнее включаться в прививочный процесс, отметив, что сейчас уже люди с возрастающим желанием записываются на вакцинацию. Собравшиеся обсудили частные вопросы, касающиеся вакцинации, заручившись обещанием территориального руководства помочь в организации процесса: сгруппировать вакцинируемых, помочь с транспортом и т. п.



Согласно приведённым цифрам, среди предприятий округа наиболее активно вакцинация проходит в АО «Щёлково Агрохим». Генеральный директор компании Салис Каракотов сообщил, что количество привитых против коронавируса будет неуклонно расти, так как поначалу многие сотрудники не доверяли безопасности вакцины. Но после отчёта по вакцине Sputnik V, опубликованного в журнале The Lancet, многие сомнения отпали.