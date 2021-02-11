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Новый проект – Агроконсалтинг

Corteva Agriscience отчитывается по результатам четвертого квартала и 2020 года

Партнерский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) ("Corteva" или "Компания") представила финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020

Обзор результатов четвертого квартала 2020

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Обзор результатов за 2020 год

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Основные события 2020

  • В 2020 году чистые продажи выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом. Органические продажи выросли на 8% в течение того же периода. Продолжение продвижения новых продуктов привело к улучшению объемов и цен. Органические продажи выросли во всех регионах, с двузначным ростом в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

  • Чистые продажи средств защиты растений выросли на 3%, а органические продажи — на 11% в течение года. Увеличение объемов и цен было вызвано продажами новых и дифференцированных продуктов. Доля продаж новых средств защиты растений составила $1 млрд в продажах всего года, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. В целом рост объемов и цен с опережением компенсировали валютные колебания, прежде всего бразильского реала, и изменения портфолио.

  • Чистые продажи семян выросли на 2%, а органические продажи — на 6% по сравнению с прошлым годом. Прирост объемов и цен был обеспечен выводом новых продуктов, что компенсировало неблагоприятные валютные колебания.

  • Прибыль по ОПБУ и прибыль в расчете на акцию от операционной деятельности составили $756 млн и $0,98 за акцию в 2020 году соответственно.

  • Операционная EBITDA выросла на 5% по сравнению с 2019, до $2,1 млрд, за счет прироста объемов и цен как в сегменте семян, так и средств защиты, а также постоянным выполнением планов по управлению расходами и производительностью. Валютная выручка за вычетом изменений цен составила $180 млн, учитывая ценовые изменения в $150 млн.

  • Corteva обеспечила денежный поток от операций в размере $2,1 млрд за период, что отражает как рост операционной прибыльности, так и улучшение оборотного капитала.

  • Руководство предоставило рекомендации8 на 2021 и рассчитывает на чистые продажи в размере от $14,4 млрд до $14,6 млрд. Операционная EBITDA ожидается в пределах от $2,4 млрд до $2,5 млрд, что на 15-20% больше по сравнению с предыдущим годом.

«В 2020 году Corteva реализовала свою стратегию, что привело к значительному росту продаж и доходов в квартале и за весь год. Мы достигли этих результатов на фоне исторической нестабильности рынка и неопределенности, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19 — это весомое доказательство прочности и устойчивости нашей глобальной команды.

Наши новые и дифференцированные продукты способствовали прочному росту. Мы достигли прогресса в 2020 году по ключевым инновациям и инвестициям, в том числе ускоренное наращивание нашей системы Enlist™, которая превзошла первоначальные надежды на сою в США в 2020. В то же время мы улучшили свои позиции на ключевых рынках и регионах в течение года, и еще больше укрепили нашу мультиканальную стратегию, включая запуск семян Brevant™ в розничном канале в США.

Мы рассматриваем 2021 как точку ускорения на нашем пути. Мы уверены, что продолжающееся проникновение наших высокоэффективных технологий в сочетании с нашими инициативами по затратам и производительности приведут к увеличению маржи в ближайшей перспективе с последующим ростом.

Прежде всего, мы стремимся предоставить существенную ценность акционерам. В 2020 году мы улучшили нашу отдачу акционерам за счет дивидендов и дальнейшего выполнения нашей программы выкупа акций, которую мы сейчас ожидаем завершить к концу 2021 — завершение большинства ожидается к середине года. Итог: наша стратегия стойкая. Наша команда продолжает ее выполнять. Мы уверены, что все получится», — Джеймс К. Коллинз мл., главный исполнительный директор Corteva Agriscience.

Новости компании

Наращивание динамики от запуска Enlist™ 5 — достижение прогресса с соей Conkesta E3®

Corteva продолжает достигать значительных успехов в ускоренном наращивании сои Enlist E3™5 и гербицидов Enlist One® и Enlist Duo®. Мощный ранний спрос на гербициды Enlist™ в США проявился в объемах продаж в четвертом квартале, которые выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и составили $140 млн. Опираясь на этот ускоренный прогресс, компания обеспечила продажи на $440 млн для полной системы Enlist™ в 2020 году, что еще больше укрепило ожидания относительно быстрого внедрения этой технологии. Постепенное развитие гербицидов Enlist™ было подкреплено значительными продажами семян, причем соя Enlist E3™5 представляла примерно 17% объемов продаж Corteva в Северной Америке в 2020 году6.

Компания достигла значительного регуляторного этапа в семенах благодаря своей технологии сои Conkesta E3® течение квартала, недавно получив положительное мнение Европейского управления безопасности пищевых продуктов (EFSA) — важный шаг на пути дальнейшей комерциализации этой технологии.

Создание значительного денежного потока путем дисциплинированного выполнения

Corteva продолжала выполнять эффективные действия по генерированию денежных средств с общим денежным потоком от операционной деятельности примерно $2,1 млрд в год. Компания продолжает развивать производительность оборотного капитала, увеличив чистый оборот оборотного капитала на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Создание ценности для акционеров путем последовательных, целенаправленных действий

В 2020 году компания выкупила на $275 млн обыкновенных акций и, включая дивиденды, вернула акционерам до конца года более $660 млн. С момента отделения Corteva вернула акционерам более $875 млн и рассчитывает вернуть минимум $1,1 млрд за счет дивидендов и выкупа акций до конца 2021, а завершение большинства программ выкупа акций предполагается к середине 2021 года.

Итоги четвертого квартала 2020

В течение четвертого квартала, который закончился 31 декабря 2020 года, чистые продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а органические продажи1 выросли на 16%.

Объемы выросли на 10% по сравнению с периодом предыдущего года, главным образом благодаря постоянному внедрению новых и дифференцированных средств защиты растений. Компания обеспечила двузначное увеличение органических продаж в Северной Америке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, с 21% органических продаж в этом сегменте. Ранние сезонные продажи семян помогли компенсировать курсовые колебания в Латинской Америке. Органические продажи семян выросли на 9%, при этом рост произошел почти в каждом регионе.

Локальные цены выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом. Повышение цен во всех регионах помогло компенсировать колебания валют, которые составляли 8% во всем мире во главе с бразильским реалом.

Доход ОПБУ от продолжения операционной деятельности после уплаты налога на прибыль в четвертом квартале 2020 составил $99 млн. Операционная EBITDA за четвертый квартал составила $236 млн, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Постоянное внедрение новых и дифференцированных технологий в направлении семян и средств защиты, в сочетании с постоянным выполнением инициатив по управлению расходами и производительностью, более чем компенсировали негативное влияние колебания валют, а также отсутствие доходов от отделения за предыдущий год. Валютная выручка за вычетом изменений цен составила $40 млн, учитывая ценовые изменения в $80 млн.
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Итоги 2020

За 2020 год, который закончился 31 декабря, чистые продажи выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом, органические продажи выросли на 8%.

Объем увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном благодаря продажам новых и дифференцированных продуктов во всем мире и в обоих сегментах. Локальные цены выросли на 3% за весь год, при этом во всех регионах, во главе с Латинской Америкой, частично компенсировав курсовые колебания. Курсовые колебания составляли 5%, обусловленные преимущественно влиянием бразильского реала.

Доход ОПБУ от операционной деятельности после уплаты налога на прибыль составил 756 млн долл. США. Операционная EBITDA за год составила $2,1 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благоприятный продуктовый микс, текущие инициативы по управлению расходами и производительностью и большие объемы с лихвой компенсировали негативное влияние валютных колебаний.

Corteva за весь год получила $2,1 млрд средств от операций. Эти результаты демонстрируют эффективное управление оборотным капиталом.

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Итоги сегмента средств защиты растений

Объемы чистых продаж средств защиты растений в четвертом квартале 2020 составили примерно $2 млрд, что на 13% больше по сравнению с $1,7 млрд за четвертый квартал 2019 — при 21% роста органических продаж за квартал. Прирост продаж был обусловлен увеличением объема на 11% и ростом локальных цен на 10%, но частично нивелирован 8% отрицательным влиянием курсов валют.

Рост объемов был обусловлен большим спросом на новые продукты во всем мире, включая гербициды Enlist™ и Arylex™, а также инсектицид Isoclast™. Локальные цены выросли из-за увеличения в Латинской Америке, чтобы компенсировать валютные колебания, вместе с благоприятным продуктовым миксом. Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал.

Операционный показатель EBITDA в сегменте составил $327 млн в четвертом квартале 2020 по сравнению с $277 млн в четвертом квартале 2019 года. Благоприятный микс, прирост объема и текущие действия по управлению расходами и производительностью более чем компенсировали негативное курсовое влияние, а также доходы от отделения в 2019 году вместе с высокими затратами на производство и увеличение инвестиций в научные разработки. Валютная выручка за вычетом изменений цен составила $10 млн, учитывая ценовые изменения в $80 млн США.

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За 2020 год чистый объем продаж средств защиты растений составлял $6,5 млрд, что на 3% больше, чем $6,3 млрд в 2019, с ростом органических продаж на 11%. Изменения вызваны увеличением объема продаж на 7% и ростом локальных цен на 4%, что было частично нивелировано снижением курса валют на 7% и 1% влиянием портфолио.

Увеличение объемов было обусловлено большим проникновением новых продуктов во всем мире, с совокупными продажами в $1 млрд в 2020 году — на $265 млн больше, чем в периоде предыдущего года — во главе с гербицидами Rinskor™, Arylex™ и Enlist™, а также инсектицидом Isoclast™. Локальные цены выросли из-за роста в Латинской Америке, необходимого для компенсирования падения курса национальной валюты, в сочетании с глобальным благоприятным миксом от запуска новых продуктов.

Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал.

Компания вложила примерно $150 млн в ценообразование, чтобы компенсировать слабый бразильский реал в течение целого года. Влияние на портфель было вызвано отделением в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.

Операционная EBITDA сегмента составила $1 млрд в 2020 году, что меньше прогнозируемой операционной EBITDA сегмента в $1,1 млрд в 2019 году. Благоприятный микс и текущие инициативы по управлению расходами и производительностью, а также увеличение объемов были более чем нивелированы негативным влиянием валюты, увеличением инвестиций в рост и более высокими входными затратами. Валютная выручка за вычетом изменений цен составила $70 млн, учитывая ценовые изменения в $150 млн.

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Итоги сегмента семян

Чистые продажи семян составили $1,2 млрд в четвертом квартале 2020 года, что примерно равно показателю прошлого года. Прирост объема в 9% был нивелирован 9% курсовыми колебаниями.

Рост объемов был обусловлен мощными продажами кукурузы-сафрины в Бразилии, вместе с ранними сезонными продажами в Северной Америке и Европе. Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал.

Операционная EBITDA сегмента составила сезонные потери в размере ($47) млн в четвертом квартале 2020 по сравнению с потерями в ($26) млн в четвертом квартале 2019 года. Прирост объема и текущие инициативы по управлению расходами и производительностью были более чем нивелированы неблагоприятным воздействием валюты и большими входными затратами.

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Чистые продажи семян составили примерно $7,8 млрд в 2020, что на 2% больше, чем $7,6 млрд в 2019 году. Увеличение было обусловлено увеличением объема продаж на 5% и ростом локальных цен на 1%, что было частично нивелировано 4% изменением курса валюты.

Семена показали рост органических продаж во всех регионах во главе со значительным ростом продаж в Латинской Америке, а также увеличением доли рынка в странах EMEA и восстановлением площадей сои в Северной Америке. Мировая цена на кукурузу выросла на 2% в год, главным образом благодаря дальнейшему проникновению таких продуктов, как Qrome® и PowerCore ULTRA™. Цены на сою в Северной Америке выросли на 2% по сравнению с периодом предыдущего года благодаря замечательным показателям продукта и высокому качеству. Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал.

Операционная EBITDA в сегменте составила $1,2 млрд в 2020 году, что на 16% больше по сравнению с прогнозированной EBITDA в $1 млрд в 2019 году. Благоприятный микс, увеличение объемов и постоянные действия по управлению затратами и производительностью более чем компенсировали неблагоприятное влияние валютных колебаний, большие входные затраты и большие роялти.

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Прогнозы

Руководство предоставило рекомендации на 2021. Corteva ожидает чистые продажи в размере от $14,4 млрд до $14,6 млрд, что в среднем предполагает рост чистых продаж на 2% в год и рост органических продаж на 3% в год. Операционная EBITDA ожидается в пределах от $2,4 млрд до $2,5 млрд, а прибыль в расчете на акцию — от $1,85 до $1,95 за акцию. Кроме того, компания подтвердила свои среднесрочные цели, как было определено ранее в 2019 году, включая рост операционной EBITDA на 12-16% с 2019 по 2022 год. Corteva не в состоянии согласовать свои будущие финансовые меры, не связанные с ОПБУ, с наиболее сравниваемыми финансовыми мерами ОПБУ в США, поскольку она не может с необоснованной уверенностью предсказать элементы вне своего контроля. Этот прогноз не предусматривает каких-либо экстремальных погодных явлений, операционных срывов, значительных изменений в спросе или платежеспособности клиентов или дальнейшего ускорения курсовых колебаний в результате пандемии COVID-19.

Corteva Agriscience 

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