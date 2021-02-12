Президент Татарстана осмотрел технику «Ростсельмаш» на «ТатАгроЭкспо»

«Ростсельмаш»

В Казани проходит крупнейшая агропромышленная выставка республики «ТатАгроЭкспо». В мероприятии участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, представители правительства республики, свыше 200 предприятий из 30 регионов России

Во время осмотра выставки делегация во главе с Рустамом Миннихановым особое внимание уделила стенду компании «Ростсельмаш». «Ростсельмаш» для республики стратегический партнер. Продукция компании занимает 60% зерноуборочного парка. Поставки техники ежегодно увеличиваются.



«Ростсельмаш» занимает одну из крупнейших экспозиций площадью 400 кв. м и представляет в блоке «Уборка, транспортировка, хранение зерна» зерноуборочный комбайн RSM 161. В блоке «Кормозаготовка» — впервые на выставке представлен кормоуборочный комбайн RSM F 2550. Гости выставки могут также увидеть самый мощный трактор страны — RSM 3535, ознакомиться с образцами почвообрабатывающей техники — бороной дисковой офсетной RSM DV-1000 и опрыскивателем RSM TS-3200. Во время проведения круглых столов аграриям Татарстана презентована экосистема цифровых решений «Ростсельмаш».



Выставка «ТатАгроЭкспо» охватывает все сферы агропромышленного комплекса: сельхозтехнику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена, оборудование для переработки, новейшие научные разработки и многое другое.



Ежегодно мероприятие собирает представителей власти, руководителей и специалистов агрохолдингов и сельхозпредприятий, агросервисных служб, научных учреждений, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов, в презентации собственной продукции и разработок.

