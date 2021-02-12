Создана рабочая группа по маркировке пива

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Еще до старта эксперимента по маркировке пива создается рабочая группа по подготовке к «пилоту». В нее приглашаются компании отрасли, желающие поучаствовать в выработке наиболее оптимальных решений. Речь идет не только о производителях, но и оптовиках и магазинах, сообщил в ходе вебинара представитель ЦРПТ Николай Гладков

«В рамках рабочей группы совместно с федеральными органами власти и участниками оборота пива мы проработаем все процессы внедрения маркировки, выработаем дорожную карту, что в свою очередь позволит производителям адаптироваться к новым условиям. На сегодняшний день на участие в рабочей группе подано 32 заявки, среди них 21 крупных производителей, а также федеральные сети продаж и импортеры. Для нас важно, чтобы к рабочей группе присоединилось максимальное количество участников оборота пивных напитков: это позволит выработать максимально комфортные условия по внедрению маркировки. Кроме того, присоединяясь к рабочей группе, участники смогут апробировать маркировку на своих производствах. Важно отметить, что для производителей на период участия в эксперименте оборудование предоставляется бесплатно», — отметил Николай Гладков.



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Напомним, 10 октября 2020 года Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ (№ Пр-1648) провести эксперимент по маркировке средствами идентификации пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. Предложение исходило от Минпромторга. Ранее в ведомстве говорили, что полное «обеление» рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей на 2,5-3 млрд руб., создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 20 млрд руб. в год.



В рамках подготовки к проведению экспериментов по маркировке той или иной продукции оператор «Честного знака» всегда проводит активные консультации с отраслью, ведь от заблаговременной подготовки зависит успешность работы с маркировкой и оптимизация затрат и бизнес-процессов. Предшествующие обязательному внедрению эксперименты добровольные. Сами компании определяют, когда начинать подготовку.

