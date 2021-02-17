Corteva Agriscience расширяет портфель фунгицидов для зерновых

Corteva Agriscience



С фунгицидом Аваксс® КЭ земледельцы получат эффективный и экономичный инструмент борьбы с болезнями зерновых и сахарной свеклы





С 2021 года международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience дополнила портфель средств защиты растений фунгицидом Аваксс® КЭ с правом эксклюзивных поставок на территории России. Этот фунгицид показывает высокую эффективность в контроле болезней зерновых и сахарной свеклы при сниженных затратах на обработку, а также легко встраивается в имеющиеся схемы защиты, чтобы повысить их действенность.



Действующие вещества пропиконазол (250 г/л) и ципроконазол (80 г/л), входящие в Аваксс® КЭ, являются одними из наиболее эффективных и давно известных в классе триазолов для контроля целого комплекса болезней листьев и колоса зерновых культур, а также церкоспороза и мучнистой росы на сахарной свекле. Препарат совместим с большинством пестицидов и удобрений, применяемых на зерновых, что позволяет органично встраивать его в различные схемы защиты и действовать как профилактически, так и в случаях, когда требуется незамедлительное вмешательство.



«Компания Corteva Agriscience стремиться быть для аграриев надежным партнёром, который понимает и комплексно решает стоящие перед ними задачи, в частности вопросы повышения рентабельности агробизнеса. И расширение фунгицидного портфеля компании препаратом Аваксс® КЭ тому подтверждение, — рассказывает Владимир Янишевский, менеджер по продуктам компании Corteva Agriscience. — Обновленное предложение Corteva по защите сельскохозяйственных культур обеспечит фермерам сильные эффективные фунгициды и поможет им выбрать эффективный способ управления рисками и максимизации урожайности зерновых культур и сахарной свеклы».



Аваксс® КЭ эффективен против ржавчины бурой, желтой, стеблевой, септориоза листьев и колоса, пиренофороза и мучнистой росы на яровой и озимой пшенице; против гельминтоспориозных пятнистостей, ринхоспориоза, карликовой и стеблевой ржавчины и мучнистой росы на яровом и озимом ячмене; против бурой и стеблевой ржавчины, ринхоспориоза, септориоза и мучнистой росы на озимой ржи. Кроме того, Аваксс® КЭ успешно контролирует развитие церкоспороза и мучнистой росы на сахарной свекле.



По своему действию препарат является комбинированным системным фунгицидом. Пропиконазол (250 г/л) и ципроконазол (80 г/л) равномерно распределяются по тканям. передвигаясь по ксилеме — по стеблю вверх к новому приросту, по листьям от черешка к вершине. Они нарушают процесс биосинтеза эргостерина — компонента клеточных мембран, обеспечивающего их нормальное функционирование. Таким образом прекращаются обменные процессы клетки, что в свою очередь ведет к остановке роста и развития патогена. Благодаря системному действию препарат обладает мощным стоп-эффектом и отличается высокой дождестойкостью: уже через час он полностью абсорбируется растением. При этом в регламентированных дозах препарат не фитотоксичен и имеет высокую селективность по отношению к зерновым, а также сахарной свекле.



В зависимости от степени развития и распространения болезни Аваксс® КЭ имеет действие более 14 дней, что находится на уровне стандартных решений на рынке. Препарат эффективен для контроля болезней зерновых при норме расхода 0,4-0,5 л/га, что делает его использование экономически интересным.



Аваксс® КЭ совместно с фунгицидом Аканто® Плюс из класса стробилуринов являет собой готовое комплексное решение по защите зерновых. В случае первой обработки в период кущения-начало трубкования препаратом Аканто® Плюс и в фазу флагового листа - Аваксс® КЭ сельхозпроизводитель обеспечит длительную защиту на период интенсивного роста культуры, искоренит имеющуюся грибную инфекцию и обеспечит защиту растения на период накопления пластических веществ.



В опыте, проводимом в 2020 году в Брюховецком районе Краснодарского края, Аваксс® КЭ при норме расхода 0,5 л/га показал высокую эффективность (84,7-96,7%) против септориозно-пиренофорозной пятнистости листьев, а также комплекса патогенов, вызывающих чернь колоса в отличие от препарата на основе флутриафола и тебуконазола с нормой расхода 0,9 л/га. При этом стоимость обработки гектара с Аваксс® КЭ оказалась на 30% ниже, чем обработка препаратом сравнения. Разница в урожайности участка поля, обработанного Аваксс® КЭ, и участка, где использовался препарат сравнения, составила 48% в пользу Аваксс® КЭ. По итогу опыта прибыль предприятия с использованием Аваксс® КЭ составила 41535 руб./га, тогда как при работе с препаратом сравнения — 38788 руб./га, что на 17% и 9% выше по сравнению с контролем (участком без обработки) соответственно.

