Выберите качественную агротехнику с сертификацией EAC и гарантией с Advice&Consulting

Advice&Consulting

Сегодня существует множество компаний, предлагающих аграриям сельхозтехнику по «привлекательной цене». Однако нужно осторожно подходить к выбору техники, так как существует множество нюансов, которые необходимо учесть перед «прокачиванием» своей агропарковки

К покупке новой техники аграрию следует подходить взвешенно и осмысленно, утверждает Лука Бигони, технический директор Advice&Consulting. Прежде всего, сельхозпроизводитель должен решить, для каких целей ему нужен данный агрегат: для уменьшения расходов, сокращения штата работников, обслуживающих машины или для внедрения новой технологии возделывания сельхозкультур и т. д. Например, покупая трактор, необходимо заранее определить его предназначение, а также учесть, какую технику — прицепную или навесную — с ним можно агрегатировать. «В противном случае неправильный подбор шлейфа машины приведет к необоснованным затратам и, как результат, к низкой рентабельности», — замечает Лука Бигони.



Следовательно, при подходе к такому важному вопросу как агротехника, следует обратиться к специалистам. Зарекомендовав себя уже во всех регионах России как надежный и верный партнер, Advice&Consulting поставляет только лучшую технику Made in Italy, беря на себя всю ответственность за подбор техники, за экспорт/импорт, документацию и сертификацию.







Так, для укрепления своих отношений и облегчении процедуры импорта своим партнерам в России, Advice&Consulting удалось получить сертификацию соответствие EAC на многочисленный перечень агротехники, который необходим в качественном управлении садами, а именно:



Опрыскиватели



Измельчители древесины



Вилочные погрузчики и грузоподъёмники



Прополочная техника



Гербицидники



Междурядная фреза



Техника для междурядной обработки



Косилки



Самоходные платформы для сбора урожая и не только!



Распрыскиватели удобрений



Тракторы для основных и вспомогательных работ



Все вышеперечисленные машины, имеют полный пакет документов, сертификаций, гарантию от производителя и руководство по эксплуатации.



Помимо этого, доверившись Advice&Consulting, вы получаете не только стратегический подход к выбору и качественную/сертифицированную агротехнику Made in Italy, но и качественное послепродажное обслуживание, с поставкой всех запасных оригинальных частей от производителя.







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