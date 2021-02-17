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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Выберите качественную агротехнику с сертификацией EAC и гарантией с Advice&Consulting

На правах рекламы


Advice&Consulting

Advice&Consulting

Сегодня существует множество компаний, предлагающих аграриям сельхозтехнику по «привлекательной цене». Однако нужно осторожно подходить к выбору техники, так как существует множество нюансов, которые необходимо учесть перед «прокачиванием» своей агропарковки

К покупке новой техники аграрию следует подходить взвешенно и осмысленно, утверждает Лука Бигони, технический директор Advice&Consulting. Прежде всего, сельхозпроизводитель должен решить, для каких целей ему нужен данный агрегат: для уменьшения расходов, сокращения штата работников, обслуживающих машины или для внедрения новой технологии возделывания сельхозкультур и т. д. Например, покупая трактор, необходимо заранее определить его предназначение, а также учесть, какую технику — прицепную или навесную — с ним можно агрегатировать. «В противном случае неправильный подбор шлейфа машины приведет к необоснованным затратам и, как результат, к низкой рентабельности», — замечает Лука Бигони. 

Следовательно, при подходе к такому важному вопросу как агротехника, следует обратиться к специалистам. Зарекомендовав себя уже во всех регионах России как надежный и верный партнер, Advice&Consulting поставляет только лучшую технику Made in Italy, беря на себя всю ответственность за подбор техники, за экспорт/импорт, документацию и сертификацию. 

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Так, для укрепления своих отношений и облегчении процедуры импорта своим партнерам в России, Advice&Consulting удалось получить сертификацию соответствие EAC на многочисленный перечень агротехники, который необходим в качественном управлении садами, а именно:

  • Опрыскиватели

  • Измельчители древесины

  • Вилочные погрузчики и грузоподъёмники 

  • Прополочная техника

  • Гербицидники

  • Междурядная фреза

  • Техника для междурядной обработки

  • Косилки

  • Самоходные платформы для сбора урожая и не только!

  • Распрыскиватели удобрений

  • Тракторы для основных и вспомогательных работ

Все вышеперечисленные машины, имеют полный пакет документов, сертификаций, гарантию от производителя и руководство по эксплуатации. 

Помимо этого, доверившись Advice&Consulting, вы получаете не только стратегический подход к выбору и качественную/сертифицированную агротехнику Made in Italy, но и качественное послепродажное обслуживание, с поставкой всех запасных оригинальных частей от производителя.

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Хотите пощупать качество Made in Italy своими руками? 

Звоните нам и записывайтесь на Тест Драйв!

Для коммерческой информации:

Карташов Яков | Sales Manager Russia
моб. +7 928-038-7718
email yk@advice-consulting.it

Элионора Нистор | Senior Sales Manager
tel. +39 051 0285231 | mob. +39 389 4994863
email en@advice-consulting.it


Web site www.advice-consulting.it

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