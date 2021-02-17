Выберите качественную агротехнику с сертификацией EAC и гарантией с Advice&Consulting

Сегодня существует множество компаний, предлагающих аграриям сельхозтехнику по «привлекательной цене». Однако нужно осторожно подходить к выбору техники, так как существует множество нюансов, которые необходимо учесть перед «прокачиванием» своей агропарковки
К покупке новой техники аграрию следует подходить взвешенно и осмысленно, утверждает Лука Бигони, технический директор Advice&Consulting. Прежде всего, сельхозпроизводитель должен решить, для каких целей ему нужен данный агрегат: для уменьшения расходов, сокращения штата работников, обслуживающих машины или для внедрения новой технологии возделывания сельхозкультур
Следовательно, при подходе к такому важному вопросу как агротехника, следует обратиться к специалистам. Зарекомендовав себя уже во всех регионах России как надежный и верный партнер, Advice&Consulting поставляет только лучшую технику Made in Italy, беря на себя всю ответственность за подбор техники, за экспорт/импорт, документацию и сертификацию.
Так, для укрепления своих отношений и облегчении процедуры импорта своим партнерам в России, Advice&Consulting удалось получить сертификацию соответствие EAC на многочисленный перечень агротехники, который необходим в качественном управлении садами, а именно:
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Опрыскиватели
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Измельчители древесины
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Вилочные погрузчики и грузоподъёмники
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Прополочная техника
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Гербицидники
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Междурядная фреза
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Техника для междурядной обработки
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Косилки
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Самоходные платформы для сбора урожая и не только!
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Распрыскиватели удобрений
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Тракторы для основных и вспомогательных работ
Все вышеперечисленные машины, имеют полный пакет документов, сертификаций, гарантию от производителя и руководство по эксплуатации.
Помимо этого, доверившись Advice&Consulting, вы получаете не только стратегический подход к выбору и качественную/сертифицированную агротехнику Made in Italy, но и качественное послепродажное обслуживание, с поставкой всех запасных оригинальных частей от производителя.
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