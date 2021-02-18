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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Шины Alliance 585 — одобрены в заводскую комплектацию на телескопических погрузчиках Manitou MLT NewAg


Alliance Tire Group

Alliance Tire Group

Шина Alliance 585 была официально утверждена компанией Manitou в качестве заводской опции для линейки телескопических погрузчиков MLT NewAg. Этот вариант шин размером 460/70R24 уже поставляется с завода на моделях MLT NewAg и NewAg XL

«Шины Alliance 585 теперь присутствуют на многих моделях линейки MLT NewAg и NewAg XL. Эти шины отвечают растущему спросу со стороны клиентов, которые ищут решения, подходящие для сложных условий эксплуатации на твердых покрытиях», — говорит Камиль Рувре, менеджер по продукции (MLT).

Alliance Tire Group (с 2021 года Yokohama Off-Highway Tires) уже признавалась компанией Manitou «Поставщиком года» (2019 год), и добавление еще одной шины Alliance в перечень заводских опций еще больше подтверждает прочное партнерство между двумя компаниями.  

Ключ к успеху — эффективность, универсальность и надежность

Как и телескопические погрузчики Manitou MLT NewAg, линия шин Alliance 585 разработана для максимальной эффективности и универсальности. «Мы видим растущую тенденцию к использованию машин для разнообразных задач и операций, то есть машин, которые используются в различных условиях для погрузки и разгрузки, всех видов подсобных работ в сельском хозяйстве, а также для дорожного транспорта, каждый день и даже каждый час. Для этого нужны по-настоящему универсальные машины, такие как телескопические погрузчики, а также шины, обеспечивающие идеальную работу в любых обстоятельствах. Это именно то, что характеризует Alliance 585», — подводит итог Кристофф Ван дер Бурхт, глава европейского подразделения OEM компании Yokohama Off-Highway Tires (ранее Alliance Tire Group).

Коротко об Alliance 585

Эта универсальная шина со стальным кордом, ставшая бестселлером уже вскоре после выпуска, заслужила отличную репутацию благодаря своим характеристикам и производительности. Специально разработанные и изготовленные для телескопических погрузчиков, а также экскаваторов с обратной лопатой и компактных погрузчиков, большие и разнонаправленные блоки протектора увеличивают площадь контакта, что в равной степени обеспечивает плавное движение по твердым поверхностям и превосходную устойчивость даже при высоких нагрузках на холмистой местности. Большая глубина рисунка протектора с оптимальным соотношением резины к пустотам обеспечивает надежное сцепление с дорогой и эффективную самоочистку на рыхлых. Помимо стальных ремней, используются также усиленные боковины и специальная резиновая смесь, которая надежно защищает шину от проколов, порезов и повреждений протектора, обеспечивая при этом оптимальную грузоподъемность. В целом, эти характеристики обеспечивают длительный срок службы шин с сохранением рабочих характеристик. 

Шины Alliance 585 предложены в 13 типоразмерах, включая важные для телескопических погрузчиков размеры 460/70R24, 500/70R24, 440/80R24, 400/80R24.

Alliance Tire Group 

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