Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2021»

В июле 2021 года в столице агропромышленной республики в городе Казань состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная выставка «АГРОВОЛГА 2021»
В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН», аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:
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растениеводство;
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животноводство;
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цифровизация;
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хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;
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сельскохозяйственная техника и запчасти;
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строительство в сельском хозяйстве;
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услуги в АПК.
Проект «АГРОВОЛГА 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны.
В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспо-центра и под открытым небом.
Участников мероприятия ждут:
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обширная деловая программа;
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конкурс-показ лошадей татарстанских пород;
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конкурс племенных хозяйств;
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демопоказы новинок сельхозтехники;
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мастер-классы;
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ознакомительные экскурсии, в том числе — на уникальную экспозицию — поля, на которых высажены 150 видов семян.
В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира.
Посетителями станут более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.
В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:
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пленарное заседание с участием представителей Минсельхоза РФ и правительства Татарстана;
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конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;
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круглые столы по отраслям на актуальные темы;
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презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира;
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бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;
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мастер-классы в реальных полевых условиях.
На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.
На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции; получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть всё это на практике.
«АГРОВОЛГА 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса.
До встречи в Казани на «АГРОВОЛГА 2021» с 1 по 3 июля!
Регистрация по ссылке www.agrovolga.org
Контакты организаторов:
Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций
(АО «РАЦИН»)
420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
Тел./факс: +7 (843) 221-77-95
E-mail: expo.racin@tatar.ru