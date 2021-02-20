Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2021»

Агроволга 2021

В июле 2021 года в столице агропромышленной республики в городе Казань состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная выставка «АГРОВОЛГА 2021»

В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН» , аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:



растениеводство;



животноводство;



цифровизация;



хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;



сельскохозяйственная техника и запчасти;



строительство в сельском хозяйстве;



услуги в АПК.



Проект «АГРОВОЛГА 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны.



В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспо-центра и под открытым небом.



Участников мероприятия ждут:



обширная деловая программа;



конкурс-показ лошадей татарстанских пород;



конкурс племенных хозяйств;



демопоказы новинок сельхозтехники;



мастер-классы;



ознакомительные экскурсии, в том числе — на уникальную экспозицию — поля, на которых высажены 150 видов семян.



В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира.



Посетителями станут более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.



В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:



пленарное заседание с участием представителей Минсельхоза РФ и правительства Татарстана;



конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;



круглые столы по отраслям на актуальные темы;



презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира;



бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;



мастер-классы в реальных полевых условиях.



На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.



На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции; получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть всё это на практике.



«АГРОВОЛГА 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса.



До встречи в Казани на «АГРОВОЛГА 2021» с 1 по 3 июля!



Регистрация по ссылке www.agrovolga.org



Контакты организаторов:

Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций



(АО «РАЦИН»)



420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36



Тел./факс: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru

