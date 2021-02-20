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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2021»

Партнёрский материал


Агроволга 2021

Агроволга 2021

В июле 2021 года в столице агропромышленной республики в городе Казань состоится ключевое событие сельскохозяйственной отрасли — Международная выставка «АГРОВОЛГА 2021»

В течение трех дней на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и прилегающих полей АО «РАЦИН», аграрии России смогут ознакомиться с новинками и лучшими предложениями производителей и поставщиков в направлениях:

  • растениеводство;

  • животноводство;

  • цифровизация;

  • хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции;

  • сельскохозяйственная техника и запчасти;

  • строительство в сельском хозяйстве;

  • услуги в АПК.

Проект «АГРОВОЛГА 2021» трансформировался из выставки, ранее проводимой под названием «День поля в Татарстане» на площадке  ФИЦ КазНЦ РАН в с. Большие Кабаны. 

В этом году обменяться опытом, обсудить свои достижения с коллегами и экспертами участники смогут на урбанистско-природной выставочной экспозиции внутри экспо-центра и под открытым небом. 

Участников мероприятия ждут:

  • обширная деловая программа;

  • конкурс-показ лошадей татарстанских пород; 

  • конкурс племенных хозяйств; 

  • демопоказы новинок сельхозтехники; 

  • мастер-классы; 

  • ознакомительные экскурсии, в том числе — на уникальную экспозицию — поля, на которых высажены 150 видов семян.

В экспозиции выставки ожидается участие свыше 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств стран мира. 

Посетителями станут более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли из районов и городов республики Татарстан, Поволжья, стран СНГ, Европы и мира.

В рамках деловой программы пройдут около 30 мероприятий, среди которых:

  • пленарное заседание с участием представителей Минсельхоза РФ и правительства Татарстана; 

  • конференции с участием ведущих отечественных и мировых компаний отрасли;

  • круглые столы по отраслям на актуальные темы; 

  • презентации и семинары от участников и ведущих экспертов со всего мира; 

  • бизнес-встречи между поставщиками и закупщиками сельхозпродукции;

  • мастер-классы в реальных полевых условиях.

На одной площадке будут собраны ведущие сельхозпроизводители, эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан и Российской Федерации, ученые, агрономы, представители российского и международного агробизнеса.

На выставке можно будет ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции; получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях в области животноводства и увидеть всё это на практике.

 «АГРОВОЛГА 2021» - это уникальная возможность наладить и укрепить деловое сотрудничество, обсудить актуальные вопросы развития отрасли и познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса. 

До встречи в Казани на «АГРОВОЛГА 2021» с 1 по 3 июля! 

Регистрация по ссылке www.agrovolga.org

Контакты организаторов:

Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций

(АО «РАЦИН»)

420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36

Тел./факс: +7 (843) 221-77-95

E-mail: expo.racin@tatar.ru

Сайты: racin.ru, agrovolga.org

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