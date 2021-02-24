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Russian Meat & Feed Industry — 2021

В компании «Август» прогнозируют прирост площади применения средств защиты растений в России

Партнёрский материал


«Август»

«Август»

Площадь применения пестицидов компании «Август» в пересчете на однократную обработку стала рекордной в сельскохозяйственном сезоне 2020 года и составила около 48 млн га, тогда как по итогам сезона 2019-го она достигала 44 млн га. Это самый высокий показатель на отечественном рынке химических средств защиты растений (ХСЗР) и примерно пятая часть всех обработок. Рост потребления был зафиксирован по всем группам препаратов компании. Наиболее существенно, на 26%, увеличилась площадь применения средств для борьбы с болезнями растений — фунгицидов, на 10% — гербицидов, а также протравителей семян. В совокупности объем продаж «Августа» в 2020-м во всех регионах присутствия в денежном выражении превысил 31 млрд руб. (для сравнения, результат 2019 года — 27 млрд руб.)

«По нашим ожиданиям, использование средств защиты растений в стране продолжит увеличиваться — даже без значительного роста посевных площадей, — отмечает директор по маркетингу и продажам компании «Август» Михаил Данилов. — Потому что интенсификация и технологически обоснованное применение ХСЗР окупается не только при премиальных ценах на продукцию растениеводства сезона 2020/2021, но и при заметно более скромных ценовых показателях. Российский рынок пестицидов будет расти, и в среднесрочной перспективе мы должны выйти на пятое место в мире по его объему — после Бразилии, США, КНР и Индии. Настрой у аграриев — наших партнеров и заказчиков — даже после введения ограничительных мер на экспорт продукции АПК остается пока скорее оптимистичным. Хотя и с акцентом на «пока»: все-таки некая растерянность от принимаемых решений ощущается».

Эксперт добавляет, что альтернативой квотированию и введению пошлин на экспорт зерна могла бы стать эффективная работа с интервенционным фондом, о чем заявляли Российский Зерновой союз и другие специалисты отрасли.

«Строительство 100 новых элеваторов, где могло бы храниться 10-20 млн т зерна, — прекрасный инфраструктурный проект, тем более что современных элеваторных комплексов с приемлемыми мощностями приемки и отгрузки во многих регионах катастрофически не хватает, — говорит Михаил Данилов. — Это дало бы государству возможность поддерживать сельхозпроизводителей при низких рыночных ценах, закупая зерно в фонд, или ограничивать их аппетиты, продавая его из фонда в случае резкого роста цен на внутреннем рынке».

В 2020 году «Август» стал первым российским производителем, запустившим собственный синтез действующих веществ для изготовления ХСЗР. Завод по их выпуску поэтапно строится в провинции Хубэй в Китае. В минувшем году на нем были произведены первые партии двух активных ингредиентов для фунгицидных препаратов, которые уже поступили на предприятия компании в России и Республике Беларусь. Перечень выпускаемых действующих веществ в 2021 году значительно расширится (после выхода завода на проектную мощность здесь будет производиться 36 наименований без учета полупродуктов). Это позволит «Августу» оптимизировать закупки сырья, минимизировать риски срыва поставок и обеспечить постоянное высокое качество действующих веществ за счет собственного контроля на начальном этапе.

Также с начала 2020-го вся продукция компании «Август» маркируется в соответствии с системой международных стандартов GS1. Данная система серийной маркировки дает возможность отслеживать продукт от отгрузки до применения, автоматизировать логистические операции на складах и предотвращать кражи, а также усложняет подделку пестицидов. Создано приложение для смартфонов, позволяющее проверить подлинность каждой упаковки, — «Август Чекер». Предполагается, что в течение сельскохозяйственного сезона 2021 года остатки продукции «Августа», произведенной до внедрения серийной маркировки, будут практически полностью израсходованы и система заработает в полную силу.

Компания «Август» продолжает разрабатывать и регистрировать новые средства для защиты растений, каждый год расширяя ассортимент и уделяя повышенное внимание безопасности выпускаемых препаратов. Собственный научно-исследовательский центр, строительство которого планируется в Подмосковье, должен вывести разработку продуктов на новый уровень. Хотя в обозримой перспективе не ожидается, что ХСЗР будут в массовом порядке заменяться биопестицидами, компания намерена создать собственную линейку биопрепаратов, первый из которых — средство для защиты от вредителей сои, некоторых овощных и плодовых культур — уже получил государственную регистрацию.

«Август» 

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