«Маниту Восток» намерена вернуть лидирующую позицию на российском рынке телескопических погрузчиков

Manitou Group

Компания «Маниту Восток», подразделение Manitou Group, одного из лидеров в области производства и реализации погрузочно-разгрузочной техники, в 2021 году планирует добиться трети российского рынка телескопических погрузчиков

По итогам 2020 года продажи Manitou Group в мире составили 1,6 млрд евро, более 50% из которых приходится на реализацию техники в строительной сфере, порядка 30% в сельхознаправлении и около 20% в промышленности. Более 2/3 продаж компании приходится на регионы Южной и Северной Европы (555 млн евро и 584 млн евро соответственно), куда входят и рынки России, Украины и стран СНГ.



К 2025 году компания планирует увеличить продажи до 2,5 млрд евро при условии, что рыночные условия не будут затронуты каким-либо новым крупным или структурным кризисом. Для достижения этих целей объем инвестиций в этот период времени составит порядка 460 млн евро, которые будут направлены в том числе на поддержание компанией устойчивого развития и снижения экологической нагрузки от производств и самой техники.



Компания «Маниту Восток» работает в России и странах СНГ с 2006 года и за это время смогла стать серьезным участником рынка спецтехники. Так, 2019 год стал наиболее успешным годом для компании: продажи в России, Украине и других странах СНГ превысили 80 млн евро и более тысячи единиц техники производства Manitou Group. При этом доля компании на рынке телескопических погрузчиков превысила 30%, что позволило «Маниту Восток» занять прочное второе место в этом сегменте рынка по объему продаж оборудования. На рынке подъемных платформ ее доля составила порядка 10%, что вывело компанию на прочное второе место среди основных импортеров коленчатых и телескопических подъемных платформ.



В прошлом году из-за приостановки производств, вызванных пандемией COVID-19, продажи компании в регионе сократились примерно на 20%. Несмотря на снижение продаж в прошлом году, руководство «Маниту Восток» смотрит в будущее с оптимизмом. Как отметил Фредерик Бишон, коммерческий директор компании, пакет заказов всей группы на 2021 год по состоянию на конец прошлого года составляет 918 млн евро, что более чем на 50% больше пакета заказов на 2020 год, который формировался до пандемии. «Спрос на технику Manitou Group растет из-за дефицита прошлого года. Это глобальный тренд, который поддерживается и на рынке России и стран СНГ. Портфель заказов «Маниту Восток» на начало 2021 года также существенно больше этого показателя в 2020 году», — поделился он.



По словам генерального директора «Маниту Восток» Максима Умнова, стратегия развития бизнеса в этом регионе в текущем году направлена на восстановление долей рынка по основным сегментам до уровня 2019 года: 30% в сегменте телескопических погрузчиков, 10% — в подъемных коленчатых и телескопических платформах, а также активное продвижение на российском рынке продукции индийского завода Manitou Group — телескопических погрузчиков, а также экскаваторов-погрузчиков под брендом GEHL, которые поставляются в Россию не так давно — с 2018 года. «Это бренд с историей и техника, которая выполняет тяжелую работу на самых ответственных площадках во многих странах мира. Благодаря производству части ее линейки на собственном заводе в Индии мы имеем возможность предложить российским покупателям технически надежное решение по конкурентоспособной цене, которое создается под экспертным контролем Manitou Group», — прокомментировал Максим Умнов.



«Основу объемов реализации в России и странах СНГ составляют телескопические погрузчики для сельского хозяйства Manitou, и лидер продаж среди них — модель MLT-X 735, — заявил Тимур Хамидуллин, руководитель направления сельскохозяйственных продаж «Маниту Восток». — Эта машина известна местным сельхозпроизводителям вот уже более 10 лет». А чтобы отвечать запросам более крупных агропредприятий, компания выводит в этом году на рынок телескопические погрузчики MLT-X 841 и MLT-X 1041. Это обновленные машины предыдущего поколения, которые отвечают высоким требованиям современных сельхозтоваропроизводителей. В них воплощены многие технологические новинки, востребованные на рынке на данный момент, использованы лучшие достижения многолетнего опыта Manitou по производству телескопических погрузчиков.



Что касается строительных телескопических погрузчиков, то в этом сегменте компания также приготовила ряд обновлений. В сегменте телескопических погрузчиков GEHL в текущем году компания уже представила российской строительной отрасли новинки в линейке этого бренда: телескопические погрузчики GEHL TX-408 (высота подъема 8 м и грузоподъемность 4 т) и GEHL TX-4017 (высота подъема 17 м и грузоподъемность 4 т), которые отличаются маневренностью и одними из лучших показателей грузоподъемности, а также выдвижения стрелы в горизонтальном положении и высоты подъема в своем классе. В числе новшеств в сегменте «телескопов» для строительства обновление популярных машин в линейке коснулось машин MT-X 1440 и MT-X 1840. Кроме обновленного экстерьера, модель будет поставляться с русифицированной панелью управления Harmony. «А главное событие намечено на 21 апреля 2021 года, — поделился Станислав Шульга, руководитель направления строительной техники «Маниту Восток». — В этот день состоится мировая премьера новой линейки поворотных телескопических погрузчиков MRT VISION, детали которой компания пока не разглашает, но приглашает на онлайн презентацию».



Одно из приоритетных направлений дальнейшего развития бизнеса «Маниту Восток» - это продажи подъемных платформ. «Более 50% этого рынка сосредоточено в арендных компаниях, с ключевыми из которых «Маниту Восток» уже успешно сотрудничает, — поделился Евгений Прокопенко, менеджер по продажам индустриальной техники «Маниту Восток». — В Европе этот рынок очень развит и Manitou Group занимает по объемам продаж платформ лидирующие позиции. В России рынок арендного оборудования также переживает подъем, в связи с чем для «Маниту Восток» открываются хорошие перспективы, как минимум, вернуть свою долю рынка основных импортеров коленчатых и телескопических подъемных платформ в 10%». В этом направлении компания готовится произвести настоящую революцию, представив, в том числе в России, первую в мире полностью электрическую платформу 200 ATJ E. Машина отлично подходит для выполнения работ в ночное время в условиях города, так как имеет очень низкий уровень шума. Вместе с тем, она объединила в себе экологичность, объявленную одним из приоритетов в перспективном плане Manitou Group Horizont 2025, и повышенную проходимость.



Основой концепции развития Manitou Group как в мире, так и в России является предоставление пользователям техники Manitou и GEHL комплексных решений. В связи с этим на российском рынке уже успешно реализуются программы Manitou Finance, условия которых адаптированы к конкретному региону. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на оборотный капитал предприятий. В текущем году компания откроет для дилеров и клиентов в России доступ к преимуществам удаленного мониторинга техники Connected Machines на всем модельном ряде машин. Сервис не только предоставляет информацию о месте нахождения техники, расходе топлива, времени работы, но позволяет выставить территориальные границы для работы техники, давать доступ к ее эксплуатации определенным операторам, а также имеет функцию дистанционной блокировки, что может вызвать дополнительный интерес у арендных компаний.

