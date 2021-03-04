«Ростсельмаш»

Турецкий аграрный рынок один из самых динамично развивающихся в мире. Для дальнейшего роста ему требуется мощная, современная и эффективная сельхозтехника. Именно поэтому впервые участниками проекта «Один день на “Ростсельмаш”» стала делегация аграриев из Турецкой республики

Визит иностранных гостей организовал официальный дилер «Ростсельмаш» в Турции — компания Karatas. В ходе экскурсии делегация побывала на основных производственных площадках компании и воочию увидела процесс создания современных агромашин, ознакомилась с широким спектром производимой техники, встретилась с ведущими специалистами компании. Специально для гостей был организован тест-драйв TORUM 785.



Как отметили турецкие бизнесмены, визит на «Ростсельмаш» - хорошая возможность лично увидеть и оценить уровень применяемых технологий и компетенций, а также качество используемых материалов и комплектующих.



Турецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с «Ростсельмаш» и намерен увеличить экспорт российской техники. В 2020 году в Турцию была поставлена первая партия комбайнов TORUM.

