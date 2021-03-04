«МЕГАМИКС» вывел на рынок линейку комбикормов «МЕГАКОРМ»

«МЕГАМИКС»

Кормовые смеси разработаны для фермерских хозяйств, и на 25-30% повышают производительность поголовья

Компания «МЕГАМИКС», крупнейший отечественный производитель премиксов, начала выпускать комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы — «МЕГАКОРМ». Специализированные смеси позволяют обеспечить сбалансированный рацион и добиться максимального раскрытия генетического потенциала поголовья.



В ассортимент входят корма для крупного рогатого скота (КРС), свиней, кроликов, кур-несушек и бройлеров, индеек, перепелов и водоплавающей птицы. Состав каждого продукта соответствует физиологическим потребностям конкретного вида животных, его возраста.



Инвестиции в качество



«МЕГАМИКС» работает на рынке более 20 лет. Ежегодно на основе его премиксов производится 30% всех комбикормов в России. В холдинг входят два современных завода по выпуску премиксов — в Волгоградской и Липецкой областях, а также крупный научно-исследовательский центр. Основываясь на богатом опыте, компания решила приступить к выпуску собственных комбикормов.



«МЕГАМИКС» расширил свой ассортимент после покупки в 2019 году завода в городе Наро-Фоминске Московской области и его последующей модернизации.



«В 2019—2020 годах мы обновили все основные линии, и сегодня это современное, высокотехнологичное предприятие мощностью 12 тыс. т кормов в месяц, — отмечает главный менеджер по работе с дистрибьюторами «МЕГАМИКС» Дмитрий Родиченко. — Все производство организовано по европейскому образцу, а качество продукции соответствует стандартам ISO и GMP+. Наша компания традиционно ставит себе более высокие требования к безопасности и качеству кормов, чем предусмотрено нашим национальным законодательством. Автоматизация линий позволяет снизить издержки и, соответственно, стоимость комбикормов».



Рецептуры разработаны специалистами «МЕГАМИКС» с использованием как собственных наработок холдинга, так и экспертизы его индустриальных партнеров и данных современных научных исследований.



Для производства используется только экологически чистое сырье. В состав входит зерно (в основном, кукуруза и пшеница), соевый и подсолнечный шроты, яблочный жом, животные белки, жиры, макро- и микроэлементы (железо, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, селен, кобальт и др.), витамины, комплексы органических кислот, пробиотики, ферменты и антиоксиданты.



«МЕГАКОРМ» - это полнорационный корм, который обеспечивает суточную потребность животных в питательных веществах. Преимущества наших комбикормов-— в балансе белков, жиров и углеводов, количестве специальных добавок. За счет правильного баланса микро- и макроэлементов, а также тщательно подобранного сырья клиенты компании получают самое вкусное и насыщенное мясо.



«Все сырье проходит строгий контроль. Ключевые ингредиенты мы закупаем в России, Германии, Швейцарии, Испании, Южной Корее и других странах, — добавляет Дмитрий Родиченко. — «МЕГАМИКС» имеет собственный лабораторно-аналитический центр для проверки сырья и готовой продукции. Здесь анализируют смеси по 280 критериям».



Готовое решение для фермеров



«МЕГАМИКС» производит комбикорма для розничного покупателя, а также фермерских хозяйств и частных подворий.



Благодаря высокому качеству корм поддерживает хорошее здоровье животных, и идеально усваивается. Имеющийся опыт показывает, что использование в рационе «МЕГАКОРМА» обеспечивает динамичное развитие животных и птицы.



«Практические исследования показали, что специализированные смеси повышают производительность сельскохозяйственных животных на 25-30%», — подчеркивает Дмитрий Родиченко.



«МЕГАКОРМ» — это не просто комбикорм, а готовое кормовое решение. При его применении не требуется вводить в рацион дополнительных витаминов и микроэлементов. Инновационная технология производства минимизирует содержание пылевидной фракции в составе смесей. Важно: комбикорма не содержат никаких гормонов.



Весь корм — гранулированный, и размер гранул различается в зависимости от вида животного или птицы. Это снижает потери при кормлении. Кроме того, каждая особь гарантированно получает все необходимые вещества. При необходимости специалисты компании «МЕГАМИКС» могут подобрать индивидуальные программы кормления.



От телят до утят



Ассортимент «МЕГАКОРМ» учитывает потребности современных малых хозяйств, которым приходится работать на высококонкурентных рынках, и считать отдачу от каждого потраченного на корма рубля.



В линейку «МЕГАКОРМ» входят:



Комбикорма для крупного рогатого скота. Категория включает престартерный корм для новорожденных телят, четыре вида стартерных кормов для молодняка (у каждой возрастной категории — свой комбикорм) и четыре узконаправленных смеси для коров после отела и в разные периоды лактации, а также для быков-производителей.



Эти корма помогают восполнить нехватку необходимых элементов в тот период, когда выпас животного невозможен. Они могут использоваться как базовое питание или в качестве дополнения к основному рациону.



Комбикорма для свиней. В категорию входит стартовый корм, для откорма, для роста, а также отдельно — для супоросных, подсосных свиноматок, хряков-производителей и ремонтных свинок.



Кроме того, уникальной разработкой «МЕГАМИКСА» является суперпрестартерный корм для поросят MEGAPIG. Его вводят в рацион на пятый день их жизни для приучения к поеданию твердого корма. За счет высококачественной рецептуры MEGAPIG позволяет ускорить рост поросенка и защитить его кишечник от патогенных бактерий.



Комбикорма для кроликов: универсальный (для отъемышей и животных на откорме) и для лактирующих маток, который подходит и для подсосных крольчат.



«МЕГАКОРМ» для кроликов помогает добиться здорового потомства, его динамичного развития, улучшения качества мяса и меха. Содержит не менее 20% травяной муки.



Комбикорма для бройлеров подразделяются на престартерные, стартерные, для фазы роста и финишной фазы.



Сбалансированное питание сводит к минимуму риск массового падежа бройлеров из-за отравления микотоксинами и других болезней. Это гарантия правильного роста бройлеров, высоких среднесуточных привесов и отличных вкусовых качеств мяса.



Комбикорма для яичных кур: стартовые, для молодняка и для фазы роста и основной корм. Комбикорма для кур-несушек сбалансированы таким образом, чтобы фаза яйценоскости была длительной, а вкус яиц — максимально насыщенным.



Подобранные составы позволяют учитывать потребности кур-несушек в разные фазы жизни, поддерживая иммунитет птицы. «МЕГАКОРМ» повышает яйценоскость, улучшает вкусовые показатели, продлевает продуктивный период.



Комбикорма для индеек: стартовый, для роста и финишный.



Это насыщенная высококачественная рецептура с оптимальными для индеек комплексами витаминов, микро- и макроэлементов, ферментами для улучшения пищеварения.



Комбикорма для перепелов: стартовый корм и корм для фазы роста, а также для фазы яйценоскости.



Сбалансированные смеси созданы с учетом биологических особенностей этой птицы. Содержат все необходимые для полноценного развития элементы, натуральные каротиноиды — чтобы желтки яиц были яркими, а мясо — привлекательным на вид.



Комбикорма для уток и гусей. Здесь представлены стартерный комбикорм для утят до четырехнедельного возраста, финишный — для молодняка, ускоряющий набор массы, а также универсальный корм.



Подобранные по возрасту смеси удовлетворяют потребности водоплавающей птицы в калориях и питательных веществах, повышают обменную энергию и укрепляют ее иммунитет.



Доступные корма



«Основное преимущество наших кормов — правильный баланс питательных элементов, который позволяет раскрыть максимальный потенциал птиц или животных и, в зависимости от направления деятельности фермера, увеличить надои, яйценоскость или добиться высоких привесов, — перечисляет Дмитрий Родиченко. — Второе, это финансовая обоснованность: фермер получает выгодную экономическую модель — за счет сокращения периода откорма, улучшенной конверсии и сохранности поголовья. Третье — клиент получает не только экономический результат, но и вкусное, домашнее мясо».



«МЕГАКОРМ» сегодня доступен в каждом регионе за счет развитой логистической сети компании.



«МЕГАМИКС» применяет систему идентификации сырья и готовой продукции с помощью штрих-кодирования, что делает прозрачным процесс хранения и доставки.



Производитель использует удобную упаковку, которая позволяет сохранить изначальное качество товара на протяжении всего пути от конвейера до фермы.



Преимущества «МЕГАКОРМА»: